Draperstown (Richard Beattie) Mart: Fat cows sell to £1419 for 860kg

A complete clearance last Friday (October 11, 2019).

Cattle sold to an excellent trade in all sections.

Bullocks sold to £1340/710kg, heifers sold to £1230/720kg and fat cows sold to £1419/860kg.

BULLOCKS

Felix McElhone £1340/710kg, £1340/750kg, £1300/720kg, £1300/770kg, Bernard Lavery £1260/710kg, £1260/730kg, Barry Devlin £1255/680kg, J McCreesh £1235/660kg, £1230/670kg, £1200/640kg, £1195/630kg, £1170/670kg, Joseph Hardy £1220/660kg, £1200/600kg,£1200/630kg, Ronald Davidson £1220/670kg, £1200/650kg, £1195/660kg, Stanley Watterson £1175/640kg, £1145/620kg, £1115/590kg, Edna McCrory £1160/630kg, Ronald Davidson £1140/660kg, £1130/630kg, Jospeh Hardy £1140/610kg, Bernard Lavery £1135/640kg, £1110/670kg, T Moore £1100/540kg and E McCrory £1100/570kg.

HEIFERS

Jude Martin £1230/720kg, £1100/690kg, £1100/610kg, £1070/630kg, £1050/590kg, William O’Brien £1140/580kg, £1080/550kg, £1030/490kg, Muriel Stewart £1055/610kg, £1030/620kg, £1010/620kg, £1005/590kg, W Crossett £1020/580kg, E McCrory £1015/530kg, William O’Brien £1010/510kg, £1000/500kg, Andrew O’Kane £1000/590kg, M Stewart £960/520kg, W Crossett £955/540kg, £950/570kg, Muriel Stewart £950/580kg, £940/520kg, £915/500kg, £910/570kg, Stanley Watterson £940/530kg, £915/510kg, Enda McCrory £920/490kg and William O’Brien £910/470kg.

FAT COWS

Peter McGarrity £1419/860kg, Andrew Lynn £1270.20/730kg, Sean Grant £1250/740kg, Martin Cassidy £1235/650kg, Vera Donaghy £1202.80/970kg, G Clarke £1201.20/660kg, Tony Walls £1175/940kg, Colm Murray £1140/950kg, A Kelly £1201.20/770kg, Alan Hutchinson £1197.20/730kg, Sean Grant £1195.20/720kg, S Moore £1160.70/730kg, John McIvor £1153.70/830kg, Sean Grant £1139.60/770kg, Patrick Fullen £1137.60/720kg, Adrian Cathers £1100.80/640kg, Chris McErlean £1070.30/770kg, Jude Martin £1060.80/780kg, £1036/700kg, Kevin Mullin £1027/650kg, Alan and W J Hutchinson £1023/620kg, Thomas Jessers £1022.40/710kg and James McSowell £1021.20/690kg.

Suckler calves sold to £900 on Tuesday, October 15, 2019.

Another great entry of calves sold to great demand.

MALE CALVES

Stanley Ferguson £900/480kg, £900/450kg, £900/470kg, David Hempton £870/490kg, £860/480kg, £800/410kg, Patrick McGlade £850/510kg, Michael Fox £795/370kg, £780/370kg, Michael McBride £790/350kg, John Palmer £780/400kg, £755/340kg, £740/340kg, David Stewart £775/350kg, David Hempton £750/360kg, Hugh Lagan £745/300kg, £740/330kg, Thomas Workman £725/400kg, Paul McKenna £700/340kg, Kennedy Watters £690/260kg, B Quinn £670/280kg, £645/280kg, £645/260kg, Robert Overend £655/280kg and R Mawhinney £605/270kg.

HEIFER CALVES

John Palmer £840/500kg, David Hempton £800/430kg, John Palmer £775/410kg, Alan Hempton £770/310kg, £695/340kg, C McGuckin £750/340kg, John Palmer £740/350kg, Robert Stark £690/330kg, £680/320kg, Alastair Artt £690/390kg, Michael Fox £670/330kg, £655/270kg, Alan Hempton £670/320kg, Hugh Lagan £640/300kg, £635/270kg, Michael McBride £600/320kg, John Palmer £630/370kg, Michael Fox £630/270kg, Christopher McBride £620/270kg, Kennedy Watters £600/240kg, K, £510/170kg, Bridget Quinn £530/230kg, £520/210kg, Kennedy Watters £540/190kg, £510/160kg and Thomas Workman £500/240kg.