Draperstown (Richard Beattie) Mart: Fat cows selling to £1623.50 for 850kg

An excellent entry of stock sold to a swift trade.

Bullocks sold to £1360/10kg, heifers sold to £1190/560kg, weanlings sold to up to £830 and fat cows sold to £1623.50/850kg.

BULLOCKS

Bert McLean £1360/710kg, Ronald Davidson £1235/670kg, £1185/580kg, £1180/620kg, £1165/610kg, £1160/610kg, £1160/580kg, £1155/570kg, £1130/620kg, Bert McLean £1155/550kg, £1145/560kg, £1100/560kg, Patrick Owens £1140/610kg, James Hamill £1120/650kg, John Brooks £1110/640kg, £1100/570kg, £1100/600kg, Ronald Davidson £1100/580kg, £1100/560kg, William Mulholland £1100/550kg, Patrick Owens £1100/550kg, £1050/590kg, Bert McLean £1060/490kg, John Brooks £1020/550kg, £1005/530kg, James Hamill £1005/600kg and Darren Robinson £970/490kg.

HEIFERS

Raymond McTeague £1190/560kg, £1165/630kg, £1105/540kg, Martin Brogan £1175/670kg, £1135/540kg, £1130/610kg, £1100/540kg, William Ferson £1170/640kg, £1070/570kg, Robert Miller £1125/550kg, Hugh Bradley £1020/640kg, William Mulholland £1000/540kg, R and G Moore £980/500kg, Richard Moore £980/510kg, £955/490kg, Hugh Bradley £980/630kg, Raymond McTeague £970/480kg, Sean Brogan £945/540kg, William Ferson £945/550kg, R and G Moore £940/470kg, Darren Robinson £940/510kg, W Stewart £940/480kg, £935/460kg, William Mulholland £935/470kg, Richard Moore £915/490kg, William Mulholland £900/470kg and W A Stewart £900/450kg.

WEANLINGS MALE

Robert Miller £830/420kg, A Bonner £785/360kg, Daniel Donaghy £740/480kg, A Lynch £680/300kg, £670/300kg, Daniel Donaghy £630/410kg, Austin Conway £600/250kg, £535/230kg and A Coyle £550/370kg.

WEANLINGS FEMALE

Austin Conway £575/260kg, £570/310kg, John Kelly £550/220kg and Margaret McKeegan £530/330kg.

FAT COWS

J B Hutchinson £1623.50/850kg, £1596/840kg, £1504/800kg, Tony Kelly £1531.80/740kg, £1351/700kg, £1297.20/690kg, £1222/650kg, Raymond McTeague £1402.50/850kg, E Charles £1303.50/790kg, Sean McCrysatal £1152/960kg, Dorothy McCord £1128.40/620kg, T McVey £1103.30/590kg, Hugh Lennox £1050.80/710kg, £1050/700kg, Michael McKenna £1043.90/730kg, Coyle Brothers £1035/750kg, Michael McKenna £1008/720kg, Hugh Lennox £992/800kg, Sean Brogan £987.50/790kg, Dorothy McCord £987/700kg, John McLaughlin £972/810kg, Adrian Cathers £950/760kg, Kevin Kelly £929.50/650kg, Norman McAdoo £923/710kg, Hugh ASavage £917.90/670kg and T McVey £900.60/570kg.