Draperstown (Richard Beattie) Mart: Fat cows selling to £1661.60 for 770kg

A large show of cattle on Friday, November 29, sold to a very strong trade.

Bullocks sold to £1500/850kg, heifers sold to £1295/680kg, weanlings sold to up to £900 and fat cows sold to £1661.60/770kg.

BULLOCKS

James Ryan £1500/850kg, £1380/740kg, £1340/750kg, Kevin Lagan £140/770kg, £1360/730kg, £1320/700kg, £1320/700kg, £1300/690kg, I and A Sinclair £1320/690kg, £1270/640kg, £1265/650kg, £1250/620kg, £1200/640kg, £1170/660kg, £1150/630kg, M O’Kane £1320/690kg, John Tohill £1280/610kg, John Hughes £1240/640kg, £1240/590kg, £1230/620kg, Kevin Lagan £1205/650kg, £1150/600kg, James Ryan £1200/670kg, John Hughes £1195/610kg, Kevin Lagan £1160/590kg, Kieran Quigg £1090/490kg, £1075/500kg, S Brooks £1070/560kg, £1050/600kg, £950/570kg, Seamus McAtamney £1050/490kg, £965/470kg, Thomas Quigley £1010/450kg and Seamus McAtamney £945/480kg.

HEIFERS

M O’Kane £1295/680kg, £1285/660kg, J Morrison £1170/570kg, John Tohill £1075/520kg, Kevin Lagan £1010/460kg, £1005/510kg, £975/500kg, £970/470kg, Kevin Lagan £1000/500kg, Thomas Quigley £980/500kg, £920/530kg, £910/470kg, R Moore £980/470kg, John Tohill £940/500kg, Kevin Lagan £920/460kg, £900/500kg, £880/440kg, £875/440kg, £870/430kg, S Daly £890/490kg, £885/480kg, £850/450kg, £850/460kg, £840/440kg, £810/400kg, £800/410kg, £785/410kg, P A McGuigan £800/470kg and Kevin Lagan £800/410kg.

WEANLINGS MALE

R J and S R Mawhinney £900/400kg, £860/390kg, Michael O’Hara £890/580kg, £860/500kg, £835/440kg, £810/450kg, £770/380kg, £760/460kg, £730/430kg, £710/400kg, Sean McCrory £820/400kg, £805/400kg, E Robinson £820/420kg, A Breen £810/410kg, R J and S R Mawhinney £800/370kg, £765/340kg, N Donaghy £760/310kg, Michael O’Hara £760/450kg, Sean McCrory £745/350kg, Laverne Black £720/310kg, John McGurk £700/380kg and R J Mawhinney £700/300kg, £690/320kg.

WEANLINGS FEMALE

Michael O’Hara £765/400kg,£705/470kg, A Breen £755/410kg, John McGurk £665/320kg, £640/300kg, M O’Kane £620/260kg, N Donaghy £605/250kg, Laverne Black £550/270kg, £530/20kg, A Breen £520/370kg and Kieran Monaghan £440/170kg, £410/140kg,

FAT COWS

David and Clive £1661.60/770kg, £1524.60/770kg, £1459.20/760kg, £1445.40/7730kg, £1391.20/740kg, £1339.20/720kg, £1313.50/710kg,£1273/670kg, J and R Baird £1393.70/770kg, £1245.60/720kg, Francis Devlin £1138.50/690kg, Glenn Cuddy £1091.20/620kg, £1054/620kg, £1014.60John McLaughlin £1060.80/680kg, Thomas Quigley £1047.20/680kg, Glenn Cuddy £1014.60/570kg, Mark and Brian McGuigan £1008/700kg, Roberta McBeth £975/750kg, John McLaughlin £926.30/590kg, Glenn Cuddy £877.70/670kg, Joseph Doris £869.40/690kg, Roberta McBeth £856.80/680kg, Kieran Monaghan £852.60/490kg, John McLaughlin £829.60/610kg, Mark and Brian McGuigan £824.90/730kg, John McLaughlin £812.20/620kg and Kieran Quigg £812/580kg.