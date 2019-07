Draperstown (Richard Beattie) Mart: Heifers selling to £1,360 for 730kg

A strong trade this week.

Bullocks sold to £1,225/650kg, heifers sold to £1,360/730kg, weanlings sold to up to £965 and fat cows sold to £1,241/730kg.

BULLOCKS

William Johnston £1,225/650kg, £1,200/660kg, Robert Hopper £1,085/630kg, £1,070/600kg, £960/550kg, £940/560kg, W A Stewart £860/460kg, Mervyn Wilkinson £860/530kg, £850/470kg, Oliver O’Kane £835/470kg, £800/440kg, Robert Crawford £815/420kg, £765/430kg, Mervyn Wilinson £785/440kg, £770/480kg,£640/420kg, Robert Crawford £760/470kg and W Stewart £730/420kg.

HEIFERS

Kenneth Brown £1,360/730kg, £1,235/590kg, £1,165/680kg, £1,110/670kg, £1,075/630kg, Brian O’Kane £1,255/660kg, £1,150/620kg, £1,135/640kg, £1,110/620kg, £1,100/610kg, Adrian Cudden £970/500kg, J and A McGurk £955/530kg, £950/530kg, £900/530kg, Oliver O’Kane £875/480kg, Robert Rutledge £870/430kg, £855/480kg, £835/460kg, £820/450kg, £815/450kg, £780/480kg, £750/460kg, £740/440KG, £740/20kg, £730/420KG, £725/450KG, Robert Hopper £850/520kg, Robert Crawford £840/450kg, £830/470kg, £760/450kg, £740/430kg, Mervyn Wilkinson £810/480kg and Oliver O’Kane £800/470kg.

WEANLINGS MALE

C McVey £965/420kg, £865/390kg, £860/350kg, £845/390kg, £820/370kg, £755/360kg, J and P O’Hagan £800/400kg, Adrian Cudden £715/370kg, £705/330kg, £655/290kg, Mark Cowan £700/380kg, £620/380kg, C McVey £685/290kg, Adrain Cudden £655/290kg, £595/270kg, Kenneth Brown £590/310kg,J and P O’Hagan £590/330kg, Mark Cowan £580/360kg, £480/290kg, C McVey £540/230kg and Oliver O’Kane £445/180kg.

WEANLINGS FEMALE

James Wilson £890/430kg, £845/410kg, £825/400kg, £815/380kg, £770/380kg, £760/390kg, £755/360kg, £710/380kg, £700/350kg, Alphonsu Diamond £825/390kg, £710/330kg, £650/350kg, J and P O’Hagan £660/360kg, Wesley Tomb £550/290kg and Oliver O’Kane £400/220kg, £360/190kg, £330/170kg.

FAT COWS

Harold Sinclair £1,241/730kg, James Porter £1,216/640kg, Stanley Hopper £1,184/640kg, Kenneth Brown £1,143.10/710kg, Patrick Groogan £132.30/670kg, P OBoyle £1,085.40/810kg, Adrain Cudden £1,050/700kg, Harold Sinclair £1,033.60/760kg, Adrian Cudden £997.10/590kg, £985.80/620kg, Michael McCrory £990/750kg, Peter O’Neill £980/700kg, Kenneth Brown £958.10/670kg, Adrian Cudden £957.60/570kg, Eamon McKenna £945.50/610kg, Fergus Ferguson £940.80/640kg, W McKinney £932.40/630kg, A Cudden £921.60/640kg, Fergus Ferguson £883.20/690kg, Kenneth Brown £879.10/590kg, Brendan McPeake £844.20/670kg and Robert Totten £819/700kg.