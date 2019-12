Draperstown (Richard Beattie) Mart: Outstanding show of stock

An outstanding show of stock on Friday (December 5) as cattle prices rocket.

BULLOCKS

Laura Morrison and Lynne Mountstephen £1480/800kg, £1350/710kg, £1315/740kg, £1310/00kg, £1300/630kg, £1295/630kg, £1280/680kg, £1280/660kg, £1250/660kg, £1245/730kg, £1240/660kg, £1230/650kg, Samuel Clarke £1332/680kg, E Donnelly £1292/710kg, £1190/680kg, £1097/590kg, Maurice Stewart £1280/750kg, £1220/730kg, Andrew Clements £1250/650kg, John Quinn £1230/690kg, £1200/570kg, £1185/560kg, £1170/650kg, £1160/6620kg, Andrew Clements £1195/600kg, £1180/630kg, £1155/590kg, James McLaughlin £1180/590kg, £1170/570kg, Thomas Dobson £1120/560kg, £1110/620kg, Ivan Bruce £1115/560kg, Maurice Stewart £1080/640kg, £1070/640kg, John Quinn £1050/590kg, James McLaughlin £1035/500kg, Ivan Bruce £1030/540kg, £970/510kg, £935/450kg, £900/440kg and Mervyn Wilkinson £950/530kg, £870/480kg, £845/450kg.

HEIFERS

Allan Speer £1265/620kg, £1235/610kg, £1180/590kg, Michael McGlade £1250/680kg, John Quinn £1240/640kg, £1240/650kg, Hugh Lennox £1220/630kg, £1200/6620kg, £1190/620kg, £1170/580kg, £1155/600kg, £1150/600kg, £1150/590kg, £1130/570kg, £1130/560kg, £1120/590kg, John Quinn £1155/550kg, Allan Speer £1150/570kg, £1140/610kg, £1140/560kg, £1120/560kg, £1105/580kg, John Quinn £1120/570kg, Bernard Campbell £1110/600kg, Allan Speer £1100/550kg, £1100/570kg, £1090/550kg, Hugh Lennox £1100/560kg, John Quinn £1095/530kg, Michael McGlade £1070/540kg, Karen Lagan £1000/470kg and Samuel Clarke £1000/490kg.

WEANLINGS MALE

Martin Doyle £890/350kg, £795/370kg, £775/340kg, £765/340kg, £745/370kg, £745/330kg, Colm Nicholas £830/410kg, Phelim Donnelly £820/370kg, Patrick Maguire £790/400kg, Helen Johnston £760/280kg, £700/320kg, £680/290kg, £670/340kg, £660/270kg, £655/260kg, £645/290kg, £610/260kg, £605/260kg, £600/230kg and Patrick Maguire £720/430kg, £690/360kg.

WEANLINGS FEMALE

Peter Lennon £695/350kg, Hugh Savage £650/290kg, £650/340kg, £645/300kg, £635/300kg, £540/280kg, Peter Lennon £640/290kg, William Campbell £605/250kg and Colm Nicholas £600/360kg.

FAT COWS

Samuel Clarke £1132.50/750kg, Phelim Donnelly £1085/610kg, Barry McKenna £1030.90/610kg, M and C Duffy £1008.20/710kg, £973/700kg, James Hogg £968.60/580kg, R J and S R Mawhinney £942.40/760kg, Stanley Ferguson £887.50/710kg, Eliz McCullagh £877.20/680kg, R J and S R Mawhinney £868/700kg, Kathleen McCloskey £858/550kg, Norman Dallas £826/700kg, James McGuckin £793/650kg and Patrick Maguire £7131.40/530kg.