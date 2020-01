Draperstown (Richard Beattie) Mart: Outstanding trade in all sections

An outstanding trade on Friday (January 24) in all sections.

Weanlings selling to 270ppk, bullocks selling to 216ppk.

Heifers 230ppk and fat cows £196ppk.

BULLOCKS

Tony Lagan £1500/760kg, £1500/770kg, £1460/780kg, £1440/700kg, £1430/720kg, Pauric Lagan £1450/760kg, £1410/690kg, Glenpark Farms £1400/680kg, £1400/680kg, £1380/690kg, £1360/660kg, Edna Cartwright £1400/750kg, Tony Lagan £1400/690kg, I and R Smith £1370/770kg, Oliver Mulgrew £1340/660kg, Bernard Lavery £1310/720kg, £1300/680kg, Bert McLean £1310/710kg, £1300/710kg, Oliver Mulgrew £1280/630kg, £1270/620kg, Glenpark Farms £1260/630kg, £1260/590kg, £1250/610kg, £1250/610kg, £1240/590kg, £1240/650kg, £1220/570kg, £1200/590kg, £1200/560kg, £1200/620kg, £1190/560kg, £1170/530kg, I and R Smyth £1260/670kg, £1250/700kg, £1240/640kg, Oliver Mulgrew £1220/600kg, C Convery £1200/610kg, Oliver Mulgrew £1200/570kg, James Porter £1190/650kg and Bert McLean £1115/580kg.

HEIFERS

Martin Brogan £1340/700kg, £1300/740kg, £1270/590kg, £1250/640kg, £1210/630kg, £1130/570kg, £1100/560kg, P D McAleer £1240/620kg, Michael McKenna £1080/630kg, £1000/560kg, Gerard Mooney £1065/580kg, Bert McLean £1030/590kg, Stephen McGurk £995/450kg, £940/480kg, Mark Campton £975/520kg, £950/450kg, Fergal McAleer £960/590kg, £930/530kg, Wilbert McLenaghan £960/520kg, R Tomkins £930/490kg, Michael McGlade £910/420kg, R Tomkins £900/490kg, Mervyn Wilkinson £900/500kg, Joseph McNamee £895/390kg, Michael McGlade £890/480kg, £870/450kg, £805/350kg, Mark Campton £890/420kg, Darren Robinson £880/430kg, Michael McKenna £835/490kg, £790/460kg, D Robinson £795/470kg and M Campton £700/390kg.

WEANLINGS MALE

Charles Loughran £1180/540kg, £1000/470kg, £980/440kg, £940/440kg, £930/420kg, Arthur McGuigan £1060/40kg, £970/520kg, £960/430kg, Barry McBride £980/400kg, £950/400kg, Joe Canavan £910/390kg, £880/400kg, £850/390kg, £850/430kg, £810/430kg, £810/360kg, £810/380kg, £800/390kg, £795/390kg, £775/380kg, £760/360kg, Charles Loughran £900/430kg, £890/380kg, £865/390kg, M McGurk £900/380kg, Hugh Savage £870/440kg, £820/460kg, Barry McBride £840/340kg, Francis McBride £820/430kg, Arthur McGuigan £810/480kg, E McElhinney £800/340kg, £800/330kg, £760/350kg, £750/340kg, £745/320kg, £740/380kg, £740/320kg, B Hempton £745/310kg, Joe Canavan £710/310kg and Stephen McGurk £700/260kg.

WEANLINGS FEMALE

Michael Conway £810/410kg, Francis McBride £800/380kg, £800/350kg, £800/340kg, B Hempton £800/310kg, E McElhinney £790/380kg, £770/330kg, £735/350kg, £700/340kg, £700/340kg, Stephen McGurk £780/320kg, Barry McBride £775/330kg, Michael Conway £760/370kg, Stephen McGurk £710/420kg and Francis McBride £700/350kg.

FAT COWS

Gilbert Crawford £1437.80/910kg, £1254.40/640kg, £1158.30/810kg, David Hepburn £1140/762kg, Stanley Watterson £1139.60/770kg, Jonathan Crawford £1139.20/640kg, Brendan Small £962/740kg, J Doris £950.40/660kg, Wilbert McLenaghan £922.20/530kg,£910.80/690kg, J Doris £884.40/660kg, Patrick Bradley £920.40/590kg, Francis Lagan £864.30/670kg and Brendan Small £852/710kg.