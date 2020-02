Draperstown (Richard Beattie) Mart: Record prices, bullocks to 221ppk

Record prices on Friday (January 31) in all sections.

Bullocks 221ppk, heifers 225ppk and weanlings up to 300ppk.

BULLOCKS

Plunkett Lagan £1395/740kg, £1390/760kg, £1365/700kg, £1350/670kg, £1315/640kg, £1300/660kg, £1300/650kg, Glenpark Farms £1370/650kg, £1345/640kg, £1320/640kg, £1300/630kg, £1300/630kg, £1300/650kg, £1300/650kg, £1285/6860kg, Bernard Lavery £1330/740kg, Seamus McDonnell £1305/700kg, £1300/680kg, Sean and Dermott McReynolds £1300/650kg, JN Doris £1300/660kg, S and D McReynolds £1300/670kg, Plunket Lagan £1300/640kg, £1285/630kg, £1270/650kg, Seamus McDonald £1295/660kg, John Rodgers £1285/780kg, William Ferson £1285/780kg, Bernard Lavery £1280/630kg, R Daly £1280/620kg, £1270/610kg, H Colgan £1270/670kg, £1270/710kg,£1260/700kg, S McDonnell £1260/670kg, £1260/670kg, £1240/620kg, Sean and Dermot McReynolds £1260/620kg, Paul McAuley £1250/660kg, M O'Kane £1220/600kg and Thomas Jeffers £1215/640kg.

HEIFERS

David and Clive McAdoo £1355/730kg, £1240/610kg, M O'Kane £1300/720kg, £1200/650kg, £1160/620kg, JN Doris £1265/640kg, Caroline Ballantine £1215/610kg, D Howard £1200/610kg, £1180/640kg, JN Doris £1190/620kg, Edward Bradley £1155/590kg, £1130/650kg, Caroline Ballantine £1125/580kg, £1060/570kg, £990/490kg, David and Clive McAdoo £1105/600kg, George McMillin £1065/500kg, £1060/500kg, £1000/480kg, £995/470kg, Edward Bradley £1060/540kg, D Howard £1050/510kg, £945/510kg, Patrick McKenna £1025/580kg, Joseph Doris £920/490kg,£830/370kg and Kevin McLaughlin £920/470kg.

WEANLINGS MALE

John McLaughlin £1010/400kg, £970/390kg, £970/410kg, £970/400kg, £950/430kg, £945/420kg, Eoin Loughran £910/380kg, £910/340kg, £910/420kg, £910/430kg, Colm Nicholas £905/340kg, James McDowell £900/440kg, Eoin Loughran £900/370kg, £900/370kg, £900/330kg, John McLaughlin £900/400kg, Joe Canavan £895/420kg, Brian O'Neill £890/320kg, James Porter £890/420kg, £890/420kg, Kevin McDermott £880/320kg, James McDowell £880/360kg, £880/360kg, Brian O'Neill £860/330kg, C McLaughlin £860/360kg, Joe Canavan £855/370kg, £850/340kg, £850/390kg, £840/320kg, £830/400kg, £830/410kg, Seamus Bradley £850/450kg, Vivien Black £840/310kg, Seamus Bradley £825/350kg, Kevin McLaughlin £820/390kg, James Porter £810/390kg, P McGuigan £805/280kg, Albert Johnston £800/370kg, Frank McVey £790/330kg and Joe Canavan £790/350kg.

WEANLING FEMALE

Seamus Bradley £1000/520kg, John McLaughlin £955/400kg, £950/380kg, £925/370kg, £890/440kg, £865/380kg, £855/380kg, James Porter £940/380kg, Eoin Loughran £940/410kg, £890/360kg, £830/340kg, Paul McLaughlin £905/380kg, Andrew Fleming £890/410kg, Brian O'Neil l£885/340kg, £850/420kg, £820/370kg, £795/330kg, Vivian Black £870/290kg, 840/320kg, £810/300kg, £800/350kg, £770/320kg, Seamus Bradley £850/390kg, Kevin McLaughlin £805/380kg, Eoin Loughran £800/360kg, £800/350kg, P McGuigan £700/240kg and Eoin Loughran £700/280kg.

FAT COWS

James Porter £1269.60/690kg, £1242/690kg, £1228.40/740kg, £1171.20/640kg, £1139.20/640kg, £1116/620kg, £1091.20/620kg, £1086/600kg, £1056.10/590kg, £1044/580kg, £1003.590kg, David and Clive McAdoo £1197/630kg, WD and WJ Campbell £1173.60/720kg, James Beattie £1171.80, Dermot Mullan £1124.80/740kg, £1080.80/560kg, £1067/550kg, C McGuckin £1102.60/740kg, James Porter £1080/600kg, KiernanQuigg £1069.50/690kg, S Conway £1061.40/580kg, Andrew McConnell £1056/660kg, M O'Kane £1051.20/730kg, John Young £1050/750kg, J Porter £1044/580kg, Dermot Mullin £1035.30/510kg, Andrew McConnell £1035/750kg, John Young £1020/680kg and Paul McLaughlin £1003/590kg.