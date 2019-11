Draperstown (Richard Beattie) Mart: Top price bullock sells for £1495

Another excellent entry of cattle on Friday (November 15).

A strong trade in all sections.

Top price bullock sold for £1495, heifers sold for £1180, weanling sold to 311ppk (810/260kg), suckler cows sold for £1360 and fat cows sold for £1279.70/670kg.

BULLOCKS

Martin O’Neill £1495/820kg, Alastair Wilson £1270/710kg, £1240/750kg, £1165/720kg, £1070/670kg, £1060/570kg, S Jeffers £1160/600kg, £1120/580kg, £1120/590kg, £1090/560kg, Gerard Mooney £1190/670kg, Martin O’Neill £1135/660kg, John Hayden £1100/620kg, £1010/570kg and R Higgins £960/470kg, £920/510kg, £895/470kg, £840/480kg, £800/410kg.

HEIFERS

A Foster £1180/500kg, £1120/520kg, £1100/490kg, John Kennedy £990/530kg, £960/430kg, £960/460kg, £910/430kg, £910/440kg, £905/460kg, £890/490kg, £880/450kg, S Jeffers £980/480kg, £970/460kg, £965/440kg, £920/400kg, A Hamilton £890/500kg, William Davis £850/550kg, John Foster £825/440kg, £820/430kg, £805/480kg, £725/410kg, £720/380kg, £705/430kg, John Kennedy £800/390kg, M and J Gregg £765/420kg, £705/370kg, James McKernan £700/500kg and M and J Gregg £630/400kg, £620/390kg, £605/390kg, £600/360kg.

WEANLINGS MALE

Shayne Tierney £835/420kg, £775/380kg, E Spence £820/410kg, £750/390kg, David Moore £810/260kg, Eugene Kelly £735/320kg, Eugene Kelly £735/320kg, £700/320kg, Osmond Bell £700/230kg, James Tanney £695/310kg, E Spence £690/360kg, P and M Doherty £690/370kg and S Lynch £630/270kg, £580/260kg, £565/230kg.

WEANLINGS FEMALE

Osmond Bell £910/310kg, £900/310kg, £720/280kg, £620/250kg, James Tanney £835/410kg, £635/310kg, £620/330kg, Eugene Kelly £705/310kg, F Kelly £580/240kg, P and M Doherty £550/260kg, Gregory Park £530/380kg and D Mallon £460/250kg, £450/190kg, £370/170kg.

FAT COWS

Tony Kelly £1279.70/670kg, Keith McAdoo £1183.20/680kg, £1118/650kg, Dorothy McCord £1140.70/610kg, Tony Kelly £1131.50/730kg, Shaune Kieran £1128.90/710kg, £1113/700kg, Dorothy McCord £1127.70/630kg, John McLaughlin £1100.50/710kg,Tony Kelly £107360/610kg, £1061.40/610kg, Barry Devlin £1008/720kg, S McNabb £992.80/680kg, Robert Totten £992/800kg, Nigel Jordan £991.20/590kg, Barry Devlin £951.40/710kg, James McGillian £945/540kg, £940.80/640kg and S Downey £927.10/730kg.