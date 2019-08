Dungannon Mart: Ssteer prices top at £1345

A similar entry of stock saw steer prices top at £1345 730kg Char (184.00).

Heifers cleared to £1165 650kg Char (179.00).

Fat cows topped at £990 760kg Char (130.00).

Dropped calves sold to £360 Lim bull and heifer calves peaked at £300 BB heifer; Weanling price peaked at £890 370kg Char Steer (239.00) and Heifers to £625 350kg Char (178.00);

STEERS (120)

Steer prices peaked at £1345 730kg Char (184.00) presented by T Roleston, £1280 710kg Char (180.00), £1275 690kg AA (185.00); P Doran £1145 630kg BB (182.00), £1060 580kg BB (183.00); M Donaghy £1135 625kg Her (182.00), £1100 565kg Sim (195.00); A Williamson £1130 570kg Char (198.00), £1075 570kg Lim (189.00); W Ferguson £1080 570kg Lim (190.00), £955 490kg Lim (195.00); W Neville £1045 545kg Char (192.00), £980 510kg Char (192.00); I Allen £1025 550kg Daq (186.00); T Walker £1025 515kg AA (199.00); G Elliott £1000 495kg Char (202.00), £950 500kg SHB (190.00), £930 470kg (198.00), £930 470kg Lim (198.00), £900 455kg Char (199.00), £825 405kg Char (204.00), £815 400kg Char (204.00); P Hamill £1000 520kg Char (192.00); G Carroll £990 500kg Char (198.00), £960 505kg Daq (190.00), £890 445kg Lim (200.00); A Cush £980 510kg Her (192.00); P Loughran £860 425kg Char (202.00); K Watters £845 395kg Lim (214.00), £840 370kg Char (227.00); P Loughran £775 385kg AA (201.00), £765 390kg AA (196.00).

HEIFERS (70)

A quality entry of Heifers saw prices peak at £1165 650kg Char (179.00) presented by T Gorman; J Dickson £1145 605kg Daq (189.00), £725 390kg Daq (186.00); G McAteer £1040 555kg Char (187.00), £940 505kg Char (186.00), £930 495kg Char (188.00), £910 485kg Char (188.00), £825 435kg Lim (190.00), ££810 405kg Char (200.00), £780 420kg Lim (186.00); T Kelly £1020 535kg Sim (191.00), £900 470kg Lim (192.00); R & S Black £940 500kg Char (188.00); C Donnelly £925 475kg Lim (195.00), £880 455kg Lim (194.00), £880 455kg Char (194.00); D Litter £870 460kg Char (189.00), £850 455kg Char (187.00), £790 410kg Char (193.00), £765 390kg Char (196.00); J Redmond £740 370kg Lim (200.00), £720 380kg Lim (190.00), £715 370kg Lim (193.00), £690 365kg Lim (189.00); J Haughey £730 320kg Char (228.00), £700 355kg Char (197.00), £650 325kg Char (200.00), £640 340kg Lim (188.00).

Fat cows sold to a height of £990 760kg Char (130.00) presented by A Ferguson; A Boyd £890 640kg Lim (139.00); D Bell £740 570kg Lim (130.00).

DROPPED CALVES (85)

A similar entry of calves saw prices remaining steady to top at £360 Lim bull presented by A Wilson; D Robinson £345 x 2 Her bulls; M Burrows £300 Sim bull, £295 Sim bull; W Murphy £285 FKV bull; Donmac Farms £280 AA bull; W Simth £250 AA bull, £235 AA bull; C Loughran £250 Lim bull, £235 Her bull; W & H Gourley £240 BB bull; R Cuddy £235 Her bull, £225 Her bull; S Glasgow £230 Lim bull; S Magennis £205 AA bull; Meanwhile Heifer Calves topped at £300 BB presented by T Clancy, £275 BB heifer; I Clarke £280 BB heifer; D Beattie £275 BB heifer; W Wilson £270 Lim heifer; Donmac Farms £240 AA heifer; W Smith £225 AA heifer; C Loughran £225 x 2 Lim heifers; W Whittle £225 SHB heifer; S Glasgow £200 Lim heifer.

WEANLINGS

A small entry of weanlings sold briskly to peak at £890 370kg Char steer (239.00) presented by F McVeigh, £825 310kg Char (266.00), £815 355kg Char (229.00); W Murphy £750 350kg Lim (213.00); D Haughian £700 305kg Daq (228.00).

Meanwhile weanling heifers sold to £625 350kg Char (178.00) presented by F McVeigh.