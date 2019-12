Excellent prices for cattle at Pomeroy Mart

Excellent prices this week with a full yard of cattle.

Prices as follows:

BULLOCKS

Francis McCullagh £1120/500kg, Joe McQuaid £1030/550kg, Gerald Haughey £1010/490kg, Denis Quinn £985/430kg, Stephen Cuddy £920/500kg, Patrick McDonald £910, Stephen Cuddy £885/480kg, £840/470kg, Gerald Haughey £880/360kg, £850/360kg, £830/340kg, £820/380kg, Heather Johnston £840/410kg, E Donnelly £815/380kg, £800/320kg, £780/310kg, £780/370kg, £750/320kg, £740/310kg, Lesie Carson £805/370kg, Heather Johnston £800/380kg, £760/380kg, Kieran McCarton £780/380kg, Kieran Quinn £775/400kg, Maureen and Bryan McCarroll £740/310kg, Damien Mallon £740/430kg, Kieran Quinn £730/300kg, M and E McCrory £730/300kg, £705/270kg, Gerard Campbell £710/340kg, E Donnelly £705/330kg, £700/310kg and Kieran McCartan £680/280kg.

HEIFERS

James Anderson £1200, £1200, £1180, £1105, S McElroy £1060/540kg, £1000/460kg, Francis McCullagh £1000/460kg, P Fox £925/490kg, Gerard Campbell £920/450kg, Kieran McCartan £895/440kg, Patrick McDonald £870, Cathal Loughran £780/340kg, Joe McQuaid £770/440kg, Gerard Haughey £760/370kg, Joe McQuaid £750/400kg, M and E McCrory £700/270kg, M and B McCarroll £680/300kg, £670/300kg, £610/260kg, Gerard Campbell £670/330kg, J and M O’Connor £670/360kg, £575/280kg, Leslie Carson £660/330kg, M and B McCarroll £540/250kg, £480/240kg, Denis Quinn £540/170kg, £405/190kg and Alan Reid £440/280kg.