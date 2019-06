Fat cows sell to £1,323 at Ballymena Mart

An entry of 340 beef cattle in Ballymena on Thursday (June 6) resulted in another sharp trade.

Fat cows sold to 186p for a Limousin 650kg at £1,209, Friesian cows sold to 124p for 860kg at £1,066, beef heifers to 210p for 630kg at £1,323.

Beef bullocks to 196p for 650kg at £1,274 and Friesian bullocks to 156p for 620kg at £967.

Fat cows sold to: M and A Millar, Rasharkin Limousin 650kg, £1,209 (186), Brendan McCann, Portglenone Limousin 720kg, £1,332 (185), John McKeague, Dunloy Belgian Blue 680kg, £1,251 (184), M L Lucas, Antrim Limousin 800kg, £1,464 (183), John McKeague, Charolais 610kg, £1,104 (181), Hugh Bradley, Desertmartin Limousin 540kg, £961 (178), P McIlrath, Glarryford Limousin 670kg, £1,165 (174), C Humphrey, Broughshane Limousin 780kg, £1,349 (173), S McCambridge, Ballycastle Limousin 640kg, £1,081 (169), M and R Simpson, Broughshane Belgian Blue 660kg, £1,108 (168), S McCambridge, Limousin 680kg, £1,128 (166), V Hamilton, Cushendun Simmental 640kg, £1,056 (165), local farmer, Aberdeen Angus 630kg, £1,033 (164), R O’Neill, Dunloy Limousin 800kg, £1,304 (163), Aiden Hamilton, Ballycastle Charolais 620kg, £1,010 (163), Hugh Bradley, Desertmartin Charolais 670kg, £1,092 (163), J Kelly, Magilligan Aberdeen Angus 600kg, £972 (162), Aberdeen Angus 600kg, £966 (161), C McNaughton, Ballymoney Charolais 760kg, £1,200 (158), Patrick McCann, Portglenone Limousin 700kg, £1,099 (157), J Kelly, Aberdeen Angus 810kg, £1,271 (157), Jeffrey Wray, Carnlough Charolais 730kg, £1,138 (156), D Carson, Nutts Corner Blonde d'Aquitaine 710kg, £1,093 (154) and J Kelly, Aberdeen Angus 660kg, £1,009 (153).

Friesian cows sold to: G R Blair, Cookstown 860kg, £1,066 (124), F Quinn, Kilrea 720kg, £878 (122), J Hutchinson, Ballyclare 630kg, £768 (122), G R Blair, 660kg, £798 (121), S Wilson, Ballymena 700kg, £847 (121), local farmer 680kg, £809 (119), G R Blair 650kg, £767 (118), Mrs M Wilkin, Islandmagee 620kg, £731 (118), 670kg, £770 (115), 600kg, £684 (114), James Chestnutt, Portrush 700kg, £798 (114), K Craig, Ballyclare 670kg, £757 (113), Joseph Adams, Ballymena 630kg, £711 (113), Gary McCammond, Larne 650kg, £734 (113), Samuel Kennedy, Doagh 750kg, £847 (113), G R Blair, Cookstown 570kg, £638 (112), J and G Hamilton, Broughshane 600kg, £672 (112), N and J Coleman, Doagh 600kg, £672 (112), Stephen Stewart, Newtownabbey 750kg, £840 (112), 740kg, £828 (112), Samuel Kennedy 750kg, £832 (111), B Alexander, Ahoghill 740kg, £814 (110), James Chestnutt, Portrush 790kg, £869 (110) and Stephen Stewart 780kg, £858 (110).

Beef heifers sold to: Gardiner Murdock, Broughshane Charolais 630kg, £1,323 (210), Patrick McWilliams, Moneyglass Aberdeen Angus 670kg, £1,380 (206), David Parks, Moira Limousin 540kg, £1,101 (204), Robert Workman, Kilwaughter Charolais 570kg, £1,151 (202), Charolais 590kg, £1,144 (194), Hugh Bradley, Desertmartin Limousin 630kg, £1,222 (194), John McKeague, Dunloy Charolais 650kg, £1,254 (193), D T Harbinson, Limavady Blonde d'Aquitaine 460kg, £883 (192), Mrs G Carson, Dundrod Charolais 540kg, £1,020 (189), Hugh Bradley, Limousin 660kg, £1,240 (188), Charolais 590kg, £1,109 (188), R O’Neill, Dunloy Charolais 620kg, £1,165 (188), H Carson, Limousin 590kg, £1,109 (188), Mrs G Carson, Charolais 580kg, £1,090 (188), Hugh Bradley, Desertmartin Limousin 640kg, £1,196 (187), Charolais 640kg, £1,190 (186), K and M Gawn, Kells Simmental 640kg, £1,190 (186), J Duffin, Ballygally Simmental 550kg, £1,023 (186), Mrs G Carson, Dundrod Charolais 520kg, £962 (185), Jeffrey Wray, Carnlough Charolais 610kg, £1,128 (185), Mrs G Carson, Simmental 640kg, £1,177 (184), Charolais 610kg, £1,122 (184), Carrigeen Farms, Parkgate Simmental 670kg, £1,232 (184) and David Parks, Moira Limousin 590kg, £1,085 (184).

Beef bullocks sold to: J Scott, Toomebridge Limousin 650kg, £1,274 (196), A and T Lagan, Portrush Aberdeen Angus 610kg, £1,183 (194), C B Wilkinson, Randalstown Limousin 630kg, £1,222 (194), Gardiner Murdock, Broughshane Charolais 650kg, £1,248 (192), J Scott, Toomebridge Limousin 700kg, £1,337 (191), D and W Hume, Randalstown Limousin 880kg, £1,672 (190), J Scott, Charolais 750kg, £1,417 (189), Tom Megarry, Dromara Saler 470kg, £888 (189), John McKeague, Dunloy Limousin 590kg, £1,115 (189), J Scott, Limousin 630kg, £1,184 (188), Limousin 680kg, £1,278 (188), J Kearney, Garvagh Limousin 740kg, £1,383 (187), C B Wilkinson, Randalstown Charolais 680kg, £1,264 (186), Tom Megarry Saler 500kg, £925 (185), Saler 640kg, £1,184 (185), Paul McMullan, Dundrod Aberdeen Angus 650kg, £1,202 (185), A and T Lagan, Aberdeen Angus 580kg, £1,073 (185), L Hughes, Clough Charolais 650kg, £1,202 (185), M and A Millar, Rasharkin Limousin 580kg, £1,073 (185), local farmer Stabiliser 610kg, £1,128 (185), J Scott, Toomerbridge Limousin 720kg, £1,324 (184), David Kernohan, Broughshane Simmental 760kg, £1,398 (184), M and A Millar, Rasharkin Limousin 530kg, £975 (184) and Robert Linton, Ahoghill Charolais 720kg, £1,317 (183).

Friesian bullocks sold to: Barry Kane, Castledawson 620kg, £967 (156), Alfie Rocke, Larne 680kg, £1,033 (152), Barry Kane 570kg, £843 (148), M Jamison, Larne 660kg, £957 (145) and B Alexander, Ahoghill 610kg, £829 (136).

Friday, June 7: Good quality dairy stock continued to be in strong demand selling to £1,920 for a calved heifer from A T McAuley, Bushmills, calved cows to £1,520 for a fourth calver.

Ruling prices: A T McAuley, Bushmills £1,920, £1,880, Denis Minford, Crumlin £1,850, D McNeilly, Randalstown £1,720, R,J and J A Wright, Stoneyford £1,680, S Lyons, Coleraine £1,550 and Thomas Carlisle, Dundrod £1,520, £1,380.

The annual June sale of beef bred bulls attracted a catalogued entry of 66 lots.

A good percentage of the lots on offer changed hands with a top price of 3,700gns for a 15 month old Charolais.

Ruling prices: J Gallagher, Newtownstewart Charolais 3,700gns, E Sherrard, Coleraine Limousin 3,100gns, A Scott, Templepatrick Aberdeen Angus 2,950gns, Moses Irwin, Fintona Aberdeen Angus 2,750gns, A Parke, Strabane Aberdeen Angus 2,600gns, E A Crawford, Portadown Limousin 2,600gns, R J Mowbray, Newtownstewart Belgian Blue 2,500gns, Limousin 2,500gns, Mark Smyth, Coleraine Charolais 2,400gns, W and D McClure, Dundrod Charolais 2,400gns, M O’Kane, Bellaghy Limousin 2,400gns, James McGuigan, Maghera Charolais 2,200gns, Robert Clyde, Templepatrick Limousin 2,050gns, F Davidson, Banbridge Aberdeen Angus 2,000gns, O’Kane Farm, Dunloy Charolais 2,000gns, R J Mowbray Belgian Blue 2,000gns and J Aiken, Dromara Limousin 2,000gns.

A good entry of 40 lots in the suckler ring sold well to £2,020 for a Simmental cow with Limousin heifer calf at foot.

Leading prices: John Gribben, Randalstown Simmental cow and heifer calf £2,020, Limousin cow and bull calf £1,750, J Dodds, Limavady Limousin cow and heifer calf £1,710, John Gribben, Simmental cow and bull calf £1,700, T Wray, Carnlough Limousin cow and heifer calf £1,600, M McBride, Crumlin Shorthorn cow and bull calf £1,550, Ivan Wallace, Doagh Limousin cow and bull calf £1,550, S and W Robinson, Glenarm Belgian Blue cow and bull calf £1,420, Belgian Blue cow and heifer calf £1420, Nigel Jordan, Knockdoo Blonde d'Aquitaine cow and heifer calf £1,400. S and W Robinson, Belgian Blue cow and bull calf £1,400, M McBride, Crumlin Hereford cow and bull calf £1,320, C Calvert, Lisburn Hereford cow and bull calf £1,310, S and W Robinson, Belgian Blue cow and bull calf £1,300, M McBride, Crumlin Hereford cow and heifer calf £1,300, S and W Robinson cow and bull calf £1,300, M McBride cow and bull calf £1,270, E McKendry, Ballymena Limousin cow and heifer calf £1,250, P McGuckian, Dunloy Hereford cow and bull calf £1,250, M McBride, Crumlin Aberdeen Angus cow and bull calf £1,240, Aberdeen Angus cow and bull calf £1,220, Shorthorn cow and bull calf £1,220, Hugh McMullan, Glenarm Aberdeen Angus cow and bull calf £1,220 and D Allen, Moneymore Stabiliser cow and heifer calf £1,220.

284 lots in the calf ring sold well to £540 for a 4 month old Aberdeen Angus bull, a batch of Fleckvieh and Friesian heifer calves sold to £480, Continental heifer calves to £450 for a 4 month old Limousin.

Beef bred bull calves sold to: S A McAuley, Ballymoney Aberdeen Angus £540, Leslie Wilson, Doagh Simmental £465, Simmental £460, Aberdeen Angus £445, James Adair, Kells Hereford £435, J Ferguson Snr, Straid Belgian Blue £400, Limousin £395, B Alexander, Ahoghill Belgian Blue £380, Ganaway Farms, Millisle Shorthorn beef £375, David McClintock, Broughshane Charolais £370, Leslie Wilson, Aberdeen Angus £370, Ganaway Farms, Hereford £370, R J T Fleming, Templepatrick Simmental £360, J Walker, Randalstown Aberdeen Angus £360, J Ferguson Snr, Limousin £360, R and C Steede, Cullybackey Aberdeen Angus £355, D S Wharry, Glenarm Simmental £350 and J King, Ballymena Hereford £350.

Heifer calves sold to: D Hanna, Ballymena Friesian £480, Fleckvieh £455, local farmer Limousin £450, D Hanna, Ballymena Fleckvieh £450, Friesian £435, Fleckvieh £130, local farmer Simmental £420, D Hanna (3) £420, Friesian £410, local farmer Belgian Blue £400, Belgian Blue £395, D Hanna, Ballymena £390, (2) Friesian £390, S A McAuley, Ballymoney Aberdeen Angus £385, James Adair, Kells Belgian Blue £375, Daniel McAuley, Portglenone Simmental, £365, B Alexander, Ahoghill Belgian Blue £365, James McErlaine, Portglenone Simmental £350, M Scott, Carryduff Aberdeen Angus £350, Ganaway Farms, Millisle Shorthorn beef £345, local farmer Parthenais £340 and Daniel McAuley, Portglenone Simmental £335.

Friesian bull calves sold to: James Adair, Kells £300, £275, (2) £250, Frank McAuley, Toomebridge £215, J Ferguson, Straid (2) £205, James McErlaine, Portglenone (2) £185, David Verner, Cookstown (2) £175, D Devlin, R’stown £170, J Ferguson, (2) £155, local farmer £145, J Ferguson (20 £145, G B Patton, Carrowdore (2) £130 and J Ferguson (2) £130.

An entry of 130 weanlings in Ballymena resulted in a super trade.

Bullocks sold to £630 over for a Charolais 470kg at £1,100 presented by A Baxter, Ballyclare.

Heifers sold to £560 over for a Simmental 400kg at £960 offered by J O’Neill, Ballymena.

Bulls/bullocks 0-300kgs

P Murray, Aldergrove (4) Shorthorn 220kg, £670 (304), Sam Minn, Moorfields Charolais 210kg, £620 (295), P Murray (2) Shorthorn 260kg, £755 (290), Sam Minn, Charolais 260kg, £740 (284), G Weir, Toomebridge Limousin 290kg, £800 (275), S Stewart, Newtownabbey Limousin 270kg, £705 (261), Lyle Booth, Gleno (2) Charolais 250kg, £650 (260), W R Magee, Kilwaughter Limousin 220kg, £570 (259), Clinton Stewart, Randalstown Limousin 280kg, £720 (257) and W R Magee (2) Limousin 270kg, £680 (251).

301-350kgs

A Baxter, Ballyclare Blonde d'Aquitaine 210kg, £880 (283), C Kennedy, Ballyclare Charolais 330kg, £920 (278), M Johnston, Toomebridge Charolais 350kg, £965 (275), A Baxter, Blonde d'Aquitaine 320kg, £865 (270), Andrew Russell, Templepatrick Limousin 320kg, £860 (268), A H Park, Ballymena Charolais 320kg, £855 (267), Charolais 350kg, £925 (264), Andrew Russell, Limousin 320kg, £840 (262), R J McKane, Ballymena Simmental 330kg, £840 (254), C Kennedy, Ballyclare Charolais 340kg, £850 (250), G Weir, Toomebridge Limousin 320kg, £800 (250), Clinton Stewart, Randalstown Limousin 310kg, £770 (248), J S Johnston, Clough Limousin 320kg, £780 (243), M Johnston, Toomebridge (3) Charolais 330kg, £800 (242) and Matt Gingles, Kilwaugter Limousin 350kg, £830 (237).

351kg and over

Clinton Stewart, Randalstown Limousin 380kg, £970 (255), D Knox, Coleraine (3) Limousin 360kg, £895 (248), C Kennedy, Ballyclare (2) Charolais 400kg, £990 (247), Patrick McCann, Portglenone Limousin 420kg, £1,035 (246), Patrick McCann, Toomebridge Limousin 420kg, £1,035 (246), C Kennedy, Charolais 390kg, £950 (243), M McDonald, Randalstown Limousin 370kg, £900 (243), Matt Gingles, Kilwaughter Charolais 390kg, £935 (239), Brendan McCann, Limousin 400kg, £955 (238), A Baxter, Ballyclare Belgian Blue 360kg, £850 (236), R Calwell, Ballycarry Limousin 360kg, £850 (236), A Baxter, Charolais 470kg, £1,100 (234) and Andrew Russell, Templepatrick Charolais 360kg, £830 (230), Limousin 370kg, £850 (229).

Heifers 0-300kgs

J McMichael, Armoy Limousin 290kg, £840 (289), Limousin 220kg, £605 (275), G Weir, Toomebridge Limousin 300kg, £775 (258), A H Park, Ballymena Limousin 230kg, £575 (250), S W Clyde, Randalstown (3) 300kg, £750 (250), A H Park, Charolais 300kg, £740 (246), M Johnston, Toomebridge Limousin 300kg, £740 (246), C Kennedy, Ballyclare (2) Charolais 260kg, £640 (246), D Knox, Coleraine Limousin 250kg, £600 (240) and W R Magee, Kilwaughter (4) Limousin 280kg, £670 (239).

301-350kgs

M Johnston, Toomebridge Limousin 350kg, £890 (254), J Ferguson, Comber Limousin 350kg, £885 (252), J McMichael, Armoy Limousin 340kg, £820 (241), G Weir, Toomebridge Limousin 340kg, £820 (241), C Kennedy, Ballyclare Charolais 340kg, £815 (239), R J Kane, Ballymena Charolais 330kg, £790 (239), D Knox, Coleraine Limousin 340kg, £795 (233), M Johnston, Toomebridge Simmental 340kg, £790 (232), Andrew Russell, Templepatrick Charolais 330kg, £760 (230), local farmer Charolais 330kg, £760 (230), George Mills, Glenarm Limousin 340kg, £770 (226), Andrew Russell, Limousin 350kg, £760 (217), G Weir, Toomebridge Limousin 310kg, £670 (216), Limousin 310kg, £650 (209), Matt Gingles, Kilwaughter Limousin 320kg, £670 (209) and Andrew Russell, Limousin 330kg, £690 (209).

351kg and over

P Murray, Aldergrove Shorthorn 370kg, £905 (244), John O’Neill, Ballymena Simmental 400kg, £960 (240), C Kennedy, Ballyclare (2) Charolais 360kg, £835 (231), John O’Neill, Ballymena Simmental 420kg, £960 (228), Mick McKeown, Cushendall Limousin 370kg, £840 (227), George Mills, Glenarm Limousin 370kg, £840 (227), C Kennedy (2) Charolais 400kg, £900 (225), J McMichael, Armoy Limousin 380kg, £840 (221), John O’Neill, Ballymena Simmental 450kg, £990 (220), R Calwell, Ballycarry (2) Limousin 360kg, £790 (219), John Calwell, Ballycarry Limousin 360kg, £790 (219), John O’Neill, Ballyeman Simmental 440kg, £965 (219) and Robert Chambers, Bushmills Limousin 370kg, £810 (218).

100 store cattle in Ballymena on Tuesday (June 11) resulted in a steady trade.

Bullocks sold to £525 over for an Aberdeen Angus 550kg at £1,075 offered by W Holland, Doagh.

Heifers sold to £410 over for an Aberdeen Angus 540kg at £950 presented by R and S McMullan, Broughshane.

Bulls/bullocks sold to: W and J Gardiner, Ballyclare Belgian Blue 380kg, £825 (217), E Kelly, Randalstown Aberdeen Angus 440kg, £930 (211), Aberdeen Angus 450kg, £950 (211), W Holland, Doagh Aberdeen Angus 430kg, £895 (208), E Kelly, Limousin 420kg, £860 (204), David Carlisle, Templepatrick Limousin 390kg, £785 (201), W H Knox, Ballynure Limousin 380kg, £760 (200), J C McMillan, Portglenone Limousin 390kg, £780 (200), David Carlisle, Limousin 420kg, £835 (198), Limousin 420kg, £830 (197), J C McMillan, Portglenone Limousin 370kg, £730 (197), W Holland, Aberdeen Angus 550kg, £1,075 (195), W H Knox, Ballynure Limousin 430kg, £840 (195), E Kelly, Limousin 350kg, £680 (194), Thomas Catherwood, Portglenone Simmental 160kg, £310 (193) and J C McMillan, Limousin 460kg, £890 (193).

Heifers sold to: Bonnar Farms, Ballymena Charolais 360kg, £715 (198), Andrew McKnight, Limousin 410kg, £790 (192), Bonnar Farms, Charolais 380kg, £730 (192), Andrew McKnight, Limousin 420kg, £795 (189), Limousin 450kg, £850 (188), Bonnar Farms, Charolais 400kg, £750 (187), S Greer, Ballyclare Limousin 470kg, £855 (181), Andrew Bradley, Kilrea Charolais 460kg, £830 (180), Thomas Catherwood, Portglenone Charolais 380kg, £685 (180) and R and S McMullan, Broughshane Belgian Blue 500kg, £900 (180).

An entry of 1,080 sheep in Ballymena on Wednesday, June 12 resulted in a sharper trade.

Fat lambs sold to 461p for a pen of Texels 21kg at £97 offered by G Martin, Broughshane and to a top per head of £98 for a pen of 25kg Texels from J K Currie, Ballymena.

Fat ewes sold to £103.

Fat lambs (901)

Top prices per kg: Graeme Martin, Broughshane 11 Texel 21kg, £97 (461), K Dobbin, Ballycastle 5 Texel 21kg, £92.80 (441), W J Shaw, Cloughmills 2 Texel 21.5kg, £94.50 (439), Sidney Rea, Straid 5 Texel 20.5kg, £90 (439), M Warnock, Limavady 3 Texel 22kg, £96.50 (438), I Morrison, Dunloy 72 Texel 22kg, £95 (431), A and D McAfee, Bushmills 16 Texel 22kg, £94.80 (430), J McNeill, Coleraine 13 Texel 22kg, £94.50 (429), J R Loughery, Limavady 40 crossbred 20.5kg, £88 (429), A Dempsey, Aghadowey 13 Texel 20kg, £85.80 (429), George Fleck, Ballymena 5 Charollais 21kg, £90 (428), Walter G Hoy, Templepatrick 14 Texel 21.5kg, £92 (427), N Milliken, Ballymoney 6 Texel 21.5kg, £92 (427), Fraser Tweed, Glenarm 4 Texel 22kg, £94 (427), R Hoy, Doagh 9 Texel 22kg, £93.50 (425), J French 5 Charollais 21kg, £89 (423), Ranaghan Poultry, Randalstown 33 Charollais 21kg, £89 (423), Logan Anderson, Kilwaughter 9 Suffolk 22kg, £93.20 (423), W J Shaw, Cloughmills 8 Texel 22kg, £93 (422), P J Kane, Ballycastle 10 Texel 22kg, £93 (422), local farmer 19 crossbred 22kg, £92.50 (420), R McMullan, Ballygally 11 Charollais 20kg, £84 (420) and Donal McKay, Martinstown 12 Texel 20.5kg, £86 (419).

Top prices per head: J K Currie, Ballymena 4 Texel 25kg, £98, E Clyde, Muckamore 9 Texel 24kg, £97, Graeme Martin, Broughshane 1 Texel 21kg, £97, Raymond Gingles, Kilwaughter 6 Texel 24kg, £96.50, M Warnock, Limavady 3 Texel 22kg, £96.50, M Sloan, Moneymore 21 Texel 24.5kg, £96.20, J Irvine, Carrickfergus 41 Texel 23.5kg, £96, J and J Rea, Kilwaughter 8 Charollais 23kg, £96, A Smyth, Moorfields 8 Texel 24kg, £95.80, J K Currie, Ballymena 2 Dorset 25.5kg, £95.50, Bryan Gardiner, Ballymena 4 Texel 25kg, £95.50, K Dobbin, Ballycastle 1 Suffolk 26kg, £95.20, Roy Carlisle, Newtownabbey 10 Texel 23.5kg, £95.20, I Morrison, Dunloy 72 Texel 22kg, £95, Philip Lamont, Kells 2 Suffolk 32.5kg, £95, Ian Dodds, Glenwherry 20 Suffolk 24kg, £95, John Walker, Ballymena 5 Charollais 25kg, £95, A Fleming, Ballymoney 3 Dorset 24.5kg, £95, J Knox, Broughshane 17 Texel 23kg, £95, A and D McAfee, Bushmills 16 Texel 22kg, £94.80 and T McNabney, Broughshane 7 Texel 24kg, £94.80.

Fat ewes (179)

First quality

Suffolk - £80-£98

Texel - £80-£103

Crossbred - £65-£88

Blackface - £56-£70