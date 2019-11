Fat cows sell to £1255 at Hilltown Mart

Thursday night at Hilltown Mart fat lambs fetched £104, store lambs fetched £76, fat ewes fetched £87 and horned ewe lambs fetched £450.

Fat lambs: Rathfriland farmers-£104 for 26kg (400ppk), £76 for 24.5kg (310ppk). Cabra farmers-£97 for 30kg (323ppk), £81 for 25.5kg (317ppk). Castlewellan farmer-£83 for 30kg (276ppk), £76.50 for 20kg (382ppk). Newcastle farmer-£78 for 25kg (312ppk). Rostrevor farmer-£76 for 21.5kg (353ppk). Kilkeel farmer-£75.50 for 21kg (359ppk).

Store lambs: Kilcoo farmers-£76 for 18kg (410ppk), £73.50 for 18.5kg (397ppk), £69.50 for 16.5kg (421ppk), £67 for 15.5kg (432ppk). Kilkeel farmer-£73.50 for 16.5kg (445ppk), £70 for 18.5kg (378ppk), £67 for 16.5kg (406ppk). Castlewellan farmer-£72.50 for 17.5kg (414ppk), £72 for 16.5kg (436ppk), £71 for 15.5kg (458ppk). Killowen farmer-£68.50 for 16kg (428ppk), £64 for 14.5kg (441ppk). Cabra farmer-£63.50 for 13.5kg (470ppk).

Fat ewes: Cabra farmer-£87. Dromore farmer-£84, £83. Kilkeel farmer-£81, £79. Banbridge farmer-£75.

Breeding stock: Horned ewe lambs - Bred and sold by Hilltown farmer fetched £450, £400.

Breeding rams: Dromara farmer £240. Rathfriland farmer-£145. Mullaghbawn farmer-£140. Cabra farmer-£125.

Saturday at Hilltown Mart fat cows fetched £1255, fat bulls fetched £1100, store heifers fetched £1065 and store bullocks fetched £1180.

Fat cows: Rathfriland farmer-£1255 for 796kg (157ppk). Hilltown farmer-£1205 for 854kg (141ppk), £870 for 648kg (14ppk). Ballynahinch farmer-£1030 for 618kg (166ppk). Rostrevor farmer-£975 for 648kg (150ppk). Chapletown farmer-£930 for 724kg (128ppk). Cabra farmer-£920 for 728kg (126ppk). Kilkeel farmer-£910 for 682kg (133ppk). Ardglass farmer-£880 for 722kg (121ppk).

Bulls: Cabra farmer-£1100 for 658kg. Kilkeel farmer-£1100 for 998kg.

Cows and calves: Rostrevor farmer- Cow and heifer calf- £980. Kilkeel farmer- Cow and heifer calf - £750.

Weanling heifers: Rathfriland farmer-£815 for 382kg (213ppk), £570 for 346kg (165ppk). Hilltown farmer-£780 for 424kg (184ppk), £600 for 246kg (243ppk). Mayobridge farmer-£720 for 304kg (236ppk). Kilkeel farmer-£715 for 292kg (244ppk), £590 for 290kg (203ppk). Kilcoo farmer-£645 for 294kg (219ppk), £620 for 304kg (203ppk), £615 for 314kg (195ppk).

Heifers - Castlewellan farmer-£1065 for 558kg (190ppk). Loughgilly farmer-£1010 for 566kg (178ppk), £1005 for 516kg (194ppk), £900 for 556kg (161ppk). Kilkeel farmer-£990 for 624kg (158ppk). Rathfriland farmer-£975 for 586kg (166ppk). Rostrevor farmer-£925 for 444kg (208ppk), £905 for 446kg (202ppk).

Weanling males: Kilkeel farmer-£885 for 520kg (170ppk), £860 for 404kg (212ppk). Craigavon farmer-£870 for 364kg (239ppk). Scarva farmer-£840 for 448kg (187ppk), £775 for 444kg (174ppk), £760 for 420kg (181ppk). Kilcoo farmer-£830 for 422kg (196ppk). Castlewellan farmer-£760 for 478kg (159ppk). Killowen farmer-£755 for 306kg (246ppk). Mayobridge farmer-£745 for 348kg (214ppk).

Bullocks-Hilltown farmer-£1180 for 588kg (200ppk), £1165 for 604kg (192ppk), £1150 for 664kg (173ppk), £1135 for 576kg (197ppk), £1125 for 616kg (182ppk), £1100 for 586kg (187ppk), £1090 for 552kg (197ppk), £1080 for 544kg (198ppk). Castlewellan farmer-£1155 for 584kg (197ppk), £1105 for 568kg (194ppk). Ballymartin farmer-£1140 for 640kg (178ppk). Rathfriland farmer-£1080 for 544kg (198ppk), £1065 for 512kg (208ppk).