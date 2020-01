Fat cows sold to £1292/760kg at Lisahally Mart

Another excellent trade in Lisahally on Wednesday.

Bullocks sold to £1260/640kg, heifers sold to £1145/580kg and fat cows sold to £1292/760kg.

BULLOCKS

K Kennedy £1260/640kg, Gary Hamilton £1250/760kg, £1220/640kg, £1200/680kg, Kieran McShane £1165/590kg, £1100/550kg, £1090/590kg, John McShane £1100/550kg, John Feeney £1100/480kg, £1090/490kg, £1090/560kg, £1065/570kg, James Cochrane £1090/570kg, Alan Kennedy £1075/520kg, S Moore £1060/550kg, £1020/560kg, £980/550kg, £910/500kg, W Kennedy £960/390kg, £900/350kg, £900/390kg, £880/350kg, £820/370kg, £770/320kg, £750/300kg, £740/310kg,£930/340kg, Thomas Henderson £950/460kg, John Feeney £930/540kg, S Moore £865/430kg, £840/490kg, John Griffith £850/280kg, £680/290kg, John Patton £830/420kg, £825/400kg, S Patterson £805/440kg, D Kelly £740/370kg, £725/340kg, £675/480kg, £550/390kg and J Dalton £505/210kg.

HEIFERS

Andrew Gamble £1145/580kg, £1135/490kg, Alan Kennedy £1130/540kg, £1050/520kg, £1000/510kg, £875/480kg, S Kelly £1120/550kg, £1100/490kg, £980/490kg, £890/530kg, David Gamble £1035/5110kg, £960/510kg, Adrian Hamilton £850/490kg, £840/520kg, £830/490g, £820/500kg, £800/470kg, G Hamilton £760/450g, £740/440kg, £600/390kg, John Griffith £600/220kg, S Patterson £600/380kg and J Dalton £460/180kg.

FAT COWS

John Corbett £1292/760kg, £1275/850kg, £1096/630kg, M and C Duffy £1003.20/660kg, J Dalton £845/650kg, Hawthorn Height £838.50/650kg, £790.60/650kg, £696/480kg, £683.20/560kg, Martin Callan £759.20/520kg and M and C Duffy £752.40/660kg.