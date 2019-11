Fat ewes sell to £119 at Hilltown Mart

Saturday at Hilltown Mart fat ewes fetched £119, store lambs fetched £76.50 for 18kg and fat lambs fetched £88 for 31kg.

Fat lambs: Kilkeel farmer-£88 for 31kg (283ppk), £87.50 for 29.5kg (396ppk). Dromore farmer-£87 for 28kg (310ppk). Cabra farmer-£86.50 for 25.5kg (339ppk). Katesbridge farmer-£85.50 for 26kg (300ppk). Annalong farmer-£84 for 24.5kg (342ppk). Banbridge farmer-£83 for 3kg (360ppk). Mayobridge farmer-£82.50 for 23kg (352ppk). Kilcoo farmer-£81.50 for 24.5kg (332ppk). Dromara farmer-£80.50 for 22.5kg (355ppk), £79.50 for 21.5kg (369ppk). Ballynahinch farmer-£80 for 2.5kg (355ppk).

Store lambs: Kilkeel farmer-£76.50 for 18kg (402ppk). Killowen farmer-£75 for 18.5kg (405ppk), £72 for 17.5kg (400ppk). Cabra farmer-£68.50 for 17kg (402ppk), £67.50 for 16.5kg (409ppk). Katesbridge farmer-£68 for 17kg (400ppk). Camlough farmer-£67.50 for 17.5kg (385ppk).

Fat ewes: Kilkeel farmer-£119, £102. Rathfriland farmer-£100, £96. Cabra farmer-£89, £88. Katesbridge farmer-£86. Hilltown farmer-£85. Rostrevor farmer-£77.

Thursday at Hilltown Mart store lambs fetched £71.50 for 17.5kg, fat lambs fetched £88 for 25.5kg and fat ewes fetched £93.

Fat lambs: Rathfriland farmer-£88 for 25.5kg (345ppk). Cabra farmer-£87 for 27kg (322ppk), £86 for 24.5kg (353ppk), £83.50 for 24kg (345ppk). Katesbridge farmer-£85.50 for 27.5kg (309ppk). Rathfriland farmers-£84.50 for 23kg (365ppk), £78 for 22.5kg (346ppk). Hilltown farmer-£84 for 24kg (350ppk), £80 for 22.5kg (357ppk). Newry farmer-£82.50 for 22.5kg (357ppk). Killowen farmer-£77 for 21.5kg (358ppk). Dromara farmer-£76 for 21kg (361ppk).

Store lambs: Rathfriland farmers-£71.50 for 17.5kg (410ppk), £70 for 18kg (388ppk). Rostrevor farmer-£71 for 18.5kg (375ppk). Mayobridge farmer-£71 for 18kg (394ppk). Killowen farmer-£69.50 for 18kg (386ppk), £69 for 18.5kg (367ppk). Hilltown farmer-£68 for 15.5kg (433ppk).

Fat ewes: Warrenpoint farmer-£93. Katesbridge farmer-£90. Hilltown farmer-£88. Cabra farmer-£79. Mayobridge farmer-£75.