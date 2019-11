Good quality dairy stock sell to £1930 at Ballymena Mart

Thursday, November 21: An entry of 308 beef cattle in Ballymena on Thursday resulted in another terrific trade.

Beef cows sold to 184p for 710kg at £1306, Friesian cows sold to 122p for 640kg at £780.

Beef heifers to 211p for 580kg at £1223, beef bullocks to 212p for 670kg at £1420.

Friesian bullocks to 173p for 570kg at £986.

Beef cows sold to: Paul Turner, Swatragh Limousin 710kg £1306 (184), W and M Orr, Ballycastle Belgian Blue 730kg £1314 (180), S B and D Weatherup, Ballyearl Charolais 810kg £1433 (177), S Smyth, Newtownstewart, Limousin 760kg £1314 (173), S Taylor, Ligoniel Limousin 670kg £1139 (170), S Smyth Limousin 770kg £1278 (166), David Arrell, Bellaghy Blonde d'Aquitaine 560kg £924 (165), S Smyth Limousin 720kg £1180 (164), I Wallace, Rasharkin Limousin 780kg £1216 (156), Shane McCullough, Glenavy Blonde d'Aquitaine 720kg £1101 (153), Matt Workman, Kilwaughter Limousin 580kg £864 (149), Mrs M E Johnston, Glenavy Limousin 730kg £1080 (148), Matt Workman, Kilwaughter Belgian Blue 630kg £894 (142), Hugh McNeill, Ballygally Charolais 490kg £695 (142), I Wallace, Rasharkin Belgian Blue 760kg £1079 (142), Limousin 850kg £1198 (141), David Marshall, Clough Aberdeen Angus 590kg £831 (141), S Smyth Limousin 770kg £1078 (140), S B and D Weatherup, Ballyearl Belgian Blue 830kg £1145 (138), S Taylor, Ligoniel Limousin 640kg £883 (138), Brian McAuley, Antrim Aberdeen Angus 770kg £1054 (137), J McKinley, Ballycastle Sal 740kg £1006 (136), David Arrell, Bellaghy Blonde d'Aquitaine 670kg £911 (136) and David Marshall, Clough Belgian Blue 630kg £856 (136).

Friesian cows sold to: W McCullough, Glenarm 640kg £780 (122), McGookin farming, Ballyclare 640kg £755 (118), H Thompson, Randalstown 910kg £1028 (113), A and E Cochrane, Bushmills 730kg £817 (112), local farmer 680kg £748 (110), Mrs J Duncan, Crumlin 600kg £660 (110), RAS Barkley, Dunloy 650kg £715 (110), G Rowney, Ballynure 650kg £708 (109), D Parke, Magherafelt 590kg £637 (108), Brian McConnell, Doagh 660kg £712 (108), B Alexander, Ahoghill 680kg £727 (107), T Adams, Rathkenny 740kg £791 (107), G Rowney 630kg £667 (106), Dean McAllister, Armoy 810kg £858 (106), Brian McConnell, Doagh 700kg £742 (106), B Alexander 750kg £787 (105), J McKeown, Ballymena 660kg £693 (105), 620kg £651 (105), Brian McConnell 680kg £714 (105), G Rowney, Ballynure 550kg £572 (104), Alastair McBurney, Clough 640kg £659 (103), G Rowney 590kg £607 (103), P and G O’Rawe, Clough 750kg £772 (103) and James Campbell, Bushmills 630kg £648 (103).

Beef heifers sold to: Paul Turney, Swatragh Limousin 580kg £1223 (211), W and M Orr, Ballycastle Limousin 650kg £1352 (208), H McCracken, Ballywalter Limousin 570kg £1174 (206), Paul Turney Blonde d'Aquitaine 720kg £1468 (204), local farmer Limousin 620kg £1264 (204), Linton Bros, Cloughmills Limousin 620kg £1258 (203), H McCracken, Ballywalter Limousin 680kg £1380 (203), R J Dawson, Stoneyford Charolais 520kg £1055 (203), Gerard McMullan, Knockloughrim Charolais 660kg £1326 (201), Alastair Dale, Ballymena Blonde d'Aquitaine 600kg £1200 (200), Gerard McMullan, Knockloughrim Limousin 660kg £1320 (200), Charolais 720kg £1432 (199), S Greer, Ballyclare Limousin 470kg £930 (198), H McCracken, Ballywalter Limousin 650kg £1287 (198), Paul Turner, Swatragh Limousin 670kg £1326 (198), local farmer Charolais 610kg £1195 (196), Limousin 680kg £1326 (195), Gerard McMullan, Knockloughrim Charolais 670kg £1306 (195), Paul Turner Charolais 660kg £1287 (195), Alastair Dale, Ballymena Limousin 610kg £1183 (194), Gerard McMullan Limousin 630kg £1222 (194), Alastair Minford, Nutts Corner Charolais 630kg £1215 (193), Paul Turner, Swatragh Limousin 610kg £1171 (192) and Sam Irwin, Ballymoney Charolais 790kg £1516 (192).

Beef bullocks sold to: W Irwin, Limavady Charolais 670kg £1420 (212), M McCracken, Ballywalter Limousin 510kg £1055 (207), W Irwin Limousin 680kg £1407 (207), Blonde d'Aquitaine 750kg £1552 (207), Limousin 690kg £1421 (206), Gerard McMullan, Knockloughrim Limousin 720kg £1476 (205), Miss E Stevenson, Crumlin Limousin 700kg £1435 (205), Gerard McMullan, Limousin 700kg £1428 (204), John Minford, Parkgate Limousin 680kg £1380 (203), Charolais 770kg £1563 (203), Miss E Stevenson Limousin 690kg £1400 (203), W Irwin, Limavady Charolais 790kg £1603 (203), S Kelly, Kells Belgian Blue 800kg £1616 (202), W Irwin Charolais 760kg £1527 (201), J Fulton, Knockloughrim Limousin 730kg £1460 (200), N and I Parker, Crumlin Charolais 590kg £1174 (199), W Irwin, Limavady Charolais 760kg £1512 (199), John Minford, Parkgate Limousin 750kg £1485 (198), P Dillon, Magherafelt Limousin 590kg £1162 (197), G McMullan, Knockloughrim Charolais 740kg £1457 (197), Miss E Stevenson Limousin 700kg £1379 (197), John Minford Charolais 720kg £1411 (196), J Fulton, Knockloughrim Belgian Blue 800kg £1560 (195) and P Dillon, Magherafelt Limousin 680kg £1326 (195).

Friesian bullocks sold to: R Waide, Cloughmills 570kg £986 (173), 610kg £1049 (172), 560kg £935 (167), 600kg £1002 (167), Armoy farmer 630kg £1045 (166), R Waide 580kg £939 (162), Armoy farmer 650kg £1053 (162), B Gingles, Larne 590kg £920 (156), W Weatherup, Carrickfergus 580kg £899 (155), B Gingles 610kg £933 (153), W Weatherup 540kg £772 (143), David Parks, Moira 750kg £1027 (137) and W Weatherup 510kg £683 (134).

Friday, November 22: Good quality dairy stock continued strong demand to £1930 which was paid to D Livingstone, Randalstown.

Ruling prices: D Livingstone, Randalstown £1930, W Black, Aghadowey £1920, J R McNeilly, Randalstown £1880, £1860, D McNeilly, Randalstown £1860, S McClenaghan, Antrim £1840, SG Wallace, Broughshane £1750, J R McNeilly, £1750, S Haffey, Lurgan, £1740, M and S Connolly, Loughgiel £1720, P and B McVey, Magherafelt £1700, W Black £1700, P and B McVey £1690, Maurice Hughes, Kircubbin £1660, M and S Connolly £1600, S G Wallace £1600, W J Bryson, Crumlin £1600, M and S Connolly £1580, C Casey, Cloughmills £1580, S McClenaghan, Antrim £1560, I W and A T McCaughey, Broughshane £1530, Thomas Carlisle, Dundrod £1520, R A Hill, Islandmagee £1480 and M and S Connolly £1480.

A catalogued entry of 73 beef bulls sold to 2550gns, for a young Charolais from Gilbert Crawford, Maghera.

Ruling prices: Gilbert Crawford, Maghera Charolais 2550gns, Will Short, Beragh Charolais 2300gns, Des Mackey, Magheragal Aberdeen Angus 2050gns, Mrs A Henry, Antrim Limousin 2050gns, Frank Moore, Carnmoney Aberdeen Angus 2000gns, Brendan McCann, Portglenone Limousin 2000gns, Will Short Charolais 1900gns, Des Mackey Aberdeen Angus 1900gns, S and L Houston, Strabane Charolais 1850gns, M and L Moore, Aughnacloy Hereford 1775gns, Paul Hanna, Dunadry Aberdeen Angus 1750gns, A Clements, Muckamore Limousin 1750gns, Ian Rea, Crumlin Charolais 1700gns, J R McLoughlin, Dundonald (2) Aberdeen Angus 1700gns, R Savage, Drumahoe Limousin 1600gns, J Porter, Dromore Aberdeen Angus 1550gns, J Blackburn, Clogher Aberdeen Angus 1550gns, Ian Rea, Crumlin Charolais 1500gns, J Porter Aberdeen Angus 1450gns, Robert Clyde, Templepatrick Limousin 1450gns and Martin King, Ballymena Hereford 1420gns.

43 lots in the suckler ring sold well to £1750 for an in calf Limousin heifer, a Saler heifer with bull calf fetched £1720.

Ruling prices: Terence Quayle, Downpatrick Limousin in calf heifer £1750, Tom Megarry, Dromara Sal heifer and bull calf £1720, Terence Quayle Limousin in calf heifer £1680, Limousin in calf heifer £1680, Colin Fleck, Clough Belgian Blue in calf cow £1620, Terence Quayle Limousin in calf heifer £1600, Tom Megarry, Dromara Saler heifer and heifer calf £1580, Terence Quayle Limousin in calf heifer £1580, Belgian Blue in calf heifer £1580, Tom Megarry, Dromara Saler heifer and heifer calf £1520, Terence Quayle Limousin in calf heifer £1520, Belgian Blue in calf heifer £1500, Limousin in calf heifer £1500, Tom Megarry Saler heifer and bull calf £1480, Terence Quayle Limousin in calf heifer £1420, Tom Megarry Saler heifer and bull calf £1410, Colin Fleck Charolais in calf cow £1400, Terence Quayle Belgian Blue in calf heifer £1400, James McAuley, Glenariff Limousin cow and bull calf £1380, Terence Quayle Limousin in calf heifer £1380 and Tom Megarry Saler heifer and bull calf £1360.

235 calves sold well to £490 for a three month old Aberdeen Angus bull, younger lots to £480 for a month old Belgian Blue.

Heifer calves to £420 for a three month old Simmental.

Beef bred bull calves sold to: B O’Kane, Magherafelt Aberdeen Angus £490, Belgian Blue £480, (4) £470, Leslie Wilson, Doagh Sim £470, H McCracken, Ballywalter Limousin £435, T Rainey, Magherafelt Charolais £430, Leslie Wilson, Doagh Aberdeen Angus £430, Aberdeen Angus £425, McGookin farming Fleckvieh £400, B Alexander, Ahoghill Charolais £400, Ian Millar, Ballymena Aberdeen Angus £390, Mervyn Smyth, Cloughmills Belgian Blue £390, H Thompson, Randalstown Belgian Blue £380, Ed Irwin, Coleraine Limousin £375, Mervyn Smyth, Cloughmills Belgian Blue £370, H Thompson, Randalstown Belgian Blue £370, H Alcorn, Limavady Charolais £365, Ian Millar, Ballymena Aberdeen Angus £360, H Thompson, Randalstown Belgian Blue £350, B Young, Toomebridge Limousin £350 and J C Barkley, Ballymena Belgian Blue £350.

Heifer calves sold to: Leslie Wilson, Doagh (2) Simmental £420, B O’Kane, Magherafelt (2) Aberdeen Angus £410, Ian Millar, Ballymena Aberdeen Angus £360, H McCurdy, Ballynure Limousin £360, B Alexander, Ahoghill Belgian Blue £355, Hamills of Ballindreen, Coleraine (2) Hereford £345, Ian Millar, Ballymena Aberdeen Angus £340, local farmer Limousin £325, Alan White, Mosside Charolais £290, McGookin Farming, Ballyclare Belgian Blue £290, D Montgomery, Glenwherry Charolais £290, B Young, Toomebridge Limousin £280, B Alexander Belgian Blue £280, J R McNeilly, Randalstown Belgian Blue £275, D Montgomery Limousin £270, B Young, Limousin £265, (2) Limousin £255, D Kennedy, Ballyclare Belgian Blue £250 and J Lindsay, Dundonald Limousin £245, Limousin £240.

Friesian bull calves sold to: McGookin Farming, Ballyclare £200, J C Barkley, Ballymena £115, J S and P and Mrs Gibson, Aughfatten £105, Robert McAuley, Ballymoney £105, Alastair McBurney, Clough (2) £105, McGookin farming, Ballyclare £100, Greenmount College £95, Alastair McBurney £85, R L A and D Irvine, Dundrod (2) £80, Greenmount College £80, R Crawford, Raloo £80 and Alastair McBurney (3) £80.

An entry of 260 weanlings in Ballymena resulted in a terrific trade.

Bullocks sold to £650 over for a Charolais 410kg at £1060 offered by Kyle Molyneaux, Dundrod.

Heifers sold to £780 over for a Limousin 430kg at £1210 presented by L McAuley, Ballyclare.

Bulls/bullocks 0-300kgs:

J McAuley, Ballyclare Charolais 170kg £610 (358), Charolais 200kg £640 (320), Charolais 170kg £530 (311), Charolais 210kg £650 (309), Blonde d'Aquitaine 180kg £540 (300), E Mullan, Armoy Limousin 220kg £650 (295), R Dundee, Ballyclare Limousin 220kg £630 (286), J and D Colgan, Ballycastle Charolais 260kg £730 (280), Karen McIlroy, Carrickfergus Charolais 200kg £560 (280), Archie Esler, Carnlough Charolais 250kg £695 (278), J and D Colgan, Ballycastle Charolais 240kg £650 (270), H McCurdy, Ballynure Limousin 200kg £540 (270), E Mullan, Armoy Limousin 260kg £700 (269), Niall McKiver, Stewartstown Charolais 270kg £725 (268), Simmental 290kg £735 (253) and L and T Curragh, Donaghadee Simmental 190kg £480 (252).

301-350kgs

W Dodds, Glenwherry Limousin 310kg £815 (262), Gareth Hayes, Ballymena Limousin 330kg £830 (251), Limousin 320kg £800 (250), Limousin 330kg £800 (242), Kyle Molyneaux, Dundrod Charolais 330kg £800 (242), Gareth Hayes Limousin 340kg £820 (241), O McConnon, Randalstown Limousin 310kg £735 (237), B Devlin, Randalstown Limousin 310kg £730 (235), Jim McKenna, Ahoghill Limousin 310kg £705 (227), R Dundee, Ballyclare Limousin 320kg £720 (225), L and T Curragh, Donaghadee (2) Simmental 330kg £740 (224), TJ McLornan, Nutts Corner Limousin 310kg £685 (221), William Jones Snr, Templepatrick Simmental 340kg £750 (220), Mrs S Gowdy, Carrickfergus Charolais 310kg £680 (219) and M Cleary, Randalstown Limousin 310kg £675 (217).

351kg and over

Kyle Molyneaux, Crumlin Charolais 360kg £960 (266), Charolais 410kg £1060 (258), Charolais 410kg £1005 (245), H McCracken, Ballywalter (2) Limousin 430kg £1000 (232), W Dodds, Glenwherry Limousin 370kg £850 (229), Gareth Hayes, Ballymena Charolais 380kg £870 (229), Limousin 400kg £900 (225), Jim McKenna, Ahoghill Charolais 380kg £850 (223), Gareth Hayes, Ballymena Limousin 420kg £930 (221), John Murray, Larne Simmental 380kg £835 (219), M Cleary, Randalstown Limousin 410kg £900 (219), Gareth Hayes, Ballymena Limousin 440kg £965 (219), Limousin 450kg £985 (218) and H Marquess, Muckamore (2) Charolais 400kg £870 (217).

Heifers 0-300kgs

J McAuley, Ballyclare Charolais 210kg £620 (295), E Mullan, Armoy Shorthorn beef 210kg £595 (283), D McGarel, Glenarm Charolais 270kg £760 (281), Mrs S Gowdy, Carrickfergus Charolais 280kg £780 (278), J and D Colgan, Ballycastle Charolais 220kg £585 (265), D McGarel, Glenarm Charolais 260kg £690 (265), Mrs S Gowdy Charolais 250kg £660 (264), S Taylor, Ligoniel Charolais 230kg £605 (263), D McGarel, Glenarm (3) Charolais 290kg £760 (262), Mrs S Gowdy, Carrickfergus Limousin 280kg £710 (253), Gareth Hayes, Ballymena Limousin 280kg £705 (251), Mrs S Gowdy Charolais 270kg £670 (248), S Henderson, Ballycastle Limousin 230kg £570 (247) and S Taylor, Ligoniel Charolais 270kg £665 (246).

301-350kgs

D McGarel, Glenarm Charolais 330kg £930 (281), Mrs S Gowdy, Carrickfergus Limousin 310kg £860 (277), (2) Limousin 320kg £870 (271), L G Marron, Portglenone Limousin 350kg £920 (262), D McGarel, Glenarm Charolais 330kg £840 (254), T J McLornan, Nutts Corner Charolais 320kg £770 (240), Mrs S Gowdy, Carrickfergus Limousin 320kg £755 (235), Leo Marron, Limousin 320kg £755 (235), William Jones Snr, Templepatrick Limousin 330kg £765 (231), Mrs S Gowdy, Limousin 310kg £700 (225), Charolais 340kg £760 (223), Gareth Hayes, Ballymena Limousin 310kg £685 (221), S Taylor, Ligoniel Charolais 340kg £730 (214), T J McLornan, Nutts Corner Charolais 350kg £750 (214) and David McClurkin, Ligoniel Limousin 330kg £695 (210).

351kg and over

Lyle McAuley, Ballyclare Limousin 430kg £1210 (281), Kyle Molyneux, Dundrod Charolais 390kg £1020 (261), Leo G Marron, Portglenone Limousin 380kg £950 (250), Limousin 450kg £935 (207), Gareth Hayes, Ballymena Limousin 480kg £995 (207), Limousin 470kg £970 (206), E and R Bell, Dundrod Blonde d'Aquitaine 430kg £860 (200), T J McLornan, Nutts Corner Limousin 410kg £810 (197), Gareth Hayes, Charolais 500kg £985 (197), H Marquess, Muckamore Charolais 420kg £820 (195), Gareth Hayes Limousin 470kg £915 (194), Jas Sheppard, Raloo Limousin 400kg £770 (192), Gareth Hayes Limousin 520kg £1000 (192), Limousin 500kg £960 (192), William Jones Snr, Templepatrick Limousin 360kg £690 (191) and W Moore, Templepatrick Simmental 450kg £750 (166).

Monday, November 25: Another good entry of sheep in Ballymena on Monday evening resulted in a sharp trade.

Store lambs sold to £80, leading prices as follows:

Store lambs sold to: G Rowney, Ballynure 22 Texel £80, Russell Craig, Broughshane 1 Suffolk £79, 1 Suffolk £77, J F McCombe, Killaloo 22 Suffolk £76, Craig Smyth, Broughshane 31 Texel £75, T J McAuley, Ballyclare 1 Charollais £74, Shanes Castle, Antrim 27 Texel £74, C White, Larne 1 Lleyn £73.50, Shanes Castle 26 Texel £73.50, James Garrett, Islandmagee 40 Charollais £73, D McKillop, Glenariffe 24 crossbred £73. David Boyle, Ballyclare 9 Texel £73, R J D Topping, Islandmagee 30 Texel £73, M McNeill, Cushendun 10 Charollais £72.50 and Russell Craig, Broughshane 2 Suffolk £72, 2 Dorset £72.

Ewe lambs sold to: P McKeown, Martinstown 11 Suffolk £80, A M O’Neill, Newtowncrommelin 11 Texel £79, Liam Kinney, Glenariffe 1 Texel £75.50, A M O’Neill 9 Texel £72, Liam Kinney, Glenariffe 10 Blackface £66, H Mulvenna, Glenarm 9 Mule £64.50, Liam Kinney 12 Blackface £64.50, 12 Blackface £64, John O’Boyle, Cushendall 6 Blackface £64 and Liam Kinney 10 Blackface £52, 10 Blackface £52.

Rams sold to: Russell Craig, Broughshane Dorset 78gns and Paul Butler, Rathkenny Hampshire 62gns.

Tuesday, November 26: An entry of 140 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a terrific trade.

Bullocks sold to £630 over for a BAQ 640kg at £1270 presented by T Moorhead of Aughafatten.

Heifers sold to £560 over for a Limousin 490kg at £1050 offered by D Davidson, Ballymena.

Bulls/bullocks 0-500kgs

Alan Patterson, Magherafelt Simmental 360kg £850 (236), J Bill, Ballymena (2) Charolais 360kg £840 (233), Alan Patterson Simmental 360kg £835 (231), J Bill (2) Limousin 450kg £1040 (231), Alan Patterson Simmental 400kg £890 (222), W Weatherup, Comber Charolais 500kg £1060 (212), Alan Patterson Aberdeen Angus 430kg £900 (209), David Tumelty, Templepatrick Charolais 420kg £870 (207), Blonde d'Aquitaine 450kg £910 (202), R J and G McCullough, Ballyclare Simmental 450kg £910 (202), Alan Patterson, Simmental 430kg £860 (200), B Gingles, Larne Limousin 400kg £800 (200), Richard Cowan, Magheramourne Limousin 470kg £940 (200) and R and M and J Duffin, Cargan Limousin 410kg £815 (198).

501kg and over

Thomas Moorhead, Aughfatten Blonde d'Aquitaine 550kg £1125 (204), Blonde d'Aquitaine 530kg £1080 (203), H V McCambridge, Carnlough Charolais 550kg £1115 (202), Charolais 560kg £1130 (201), D W and J W Bristow, Portglenone Aberdeen Angus 510kg £1020 (200), Richard Cowan, Magheramourne Limousin 550kg £1100 (200), David Tumelty, Templepatrick Aberdeen Angus 540kg £1080 (200), B and R Spence, Crumlin Limousin 550kg £1100 (200), Thomas Moorhead Blonde d'Aquitaine 640kg £1270 (198), Charolais 550kg £1090 (198), J Irwin, Ballymoney Limousin 550kg £1080 (196), David Tumelty, Saler 510kg £1000 (196), Simmental 560kg £1080 (192), J Smyth, Randalstown Limousin 550kg £1060 (192), Thomas Moorhead Charolais 550kg £1060 (192) and David Tumelty, Templepatrick Simmental 540kg £1040 (192).

Heifers 0-500kgs

David Andrew, Templepatrick (3) Limousin 390kg £880 (225), J McClure, Ballymoney Limousin 450kg £970 (215), D Davidson, Ballymena Limousin 490kg £1050 (214), local farmer Charolais 350kg £740 (211), David Andrew, Templepatrick Limousin 320kg £670 (209), J McClure, Ballymoney Parthenais 430kg £900 (209), D Davidson, Ballymena Limousin 480kg £1000 (208), J McClure Limousin 460kg £950 (206), D Davidson Limousin 470kg £965 (205), David Andrew (2) Limousin 350kg £710 (202), local farmer Limousin 340kg £685 (201) and J McClure Limousin 320kg £635 (198), Belgian Blue 440kg £830 (188).

501kg and over

J Smyth, Randalstown Charolais 560kg £1100 (196), W A Weatherup, Comber Charolais 520kg £1005 (193), B Smyth, Randalstown Charolais 520kg £975 (187), Charolais 530kg £980 (184), J Smyth Charolais 600kg £1100 (183), K Steele, Islandmagee Aberdeen Angus 530kg £960 (181), B Smyth, Randalstown Charolais 560kg £1000 (178), K Steele Aberdeen Angus 540kg £950 (175), Aberdeen Angus 570kg £1000 (175), B Smyth Charolais 580kg £1015 (175), W J McClintock, Broughshane Belgian Blue 510kg £890 (174) and J McClure, Ballymoney Hereford 540kg £920 (170).

Wednesday, November 27: An entry of 2851 sheep in Ballymena resulted in another very steady trade.

Fat lambs sold to 392p on three occasions and to a top per head of £90 for two pens.

Fat ewes sold to £89.

Fat lambs (2745)

Top prices per kg: T Stewart, Cairncastle 9 Mule 18kg £76 (422), Amy Griffith, Ballyclare 1 Texel 18kg £74 (411), David White, Broughshane 4 Texel 17.5kg £71 (405), Brian McGookin, Ballyclare 5 Texel 19kg £77 (405), John Murray, Larne 14 Texel 17kg £68 (400), T Stewart, 6 Mule 20kg £78.50 (392), John Murray 10 Texel 20kg £78.50 (392), S Bonnar, Broughshane 12 Charollais 19kg £74.50 (392), J Fenton, Glarryford 12 Texel 19.5kg £76 (389), Brian McGookin 7 Texel 21kg £81 (385), Leslie Turtle, Broughshane 20 Texel 21kg £81 (385), T Stewart 8 Mule 20.5kg £79 (385), Matthew Murphy, Moorfields 12 Texel 20.5kg £77.50 (378), Shaws Hill farm, Kells 72 Texel 21.5kg £81 (376), N and J McKee, Cairncastle 13 Suffolk 21kg £79 (376), W W and J W Patton, Newtownards 10 Beltex 18.5kg £69 (373), S Bonnar, Broughshane 16 Charollais 21.5kg £80 (372), Josh Robinson, Donaghadee 14 Texel 20.5kg £76 (370), A Dempsey, Aghadowey 9 Texel 20.5kg £76 (370), Chris McAllister 19 Texel 22kg £81.50 (370), J W Harbinson, Limavady 10 Beltex 23kg £85 (369), P McGuckian, Dunloy 20 Texel 22.5kg £83 (368), M McKeown, Aughafatten 11 Mule 22kg £81 (368) and R McKnight, Templepatrick 10 Texel 22kg £81 (368).

Top prices per head: E McKinstry, Nutts Corner 1 Dorset 34kg £90, W L Wilson, Ballyclare 7 Texel 28kg £90, John McIlrath, Ballymena 21 Texel 28kg £88, A Dobbs, Carrickfergus 8 Texel 27.5kg £88, Robert Gingles, Larne 4 Texel 32.5kg £88, Graeme Martin, Broughshane 23 Texel 25kg £87.50, Samuel Graham, Toomebridge 5 Texel 28.5kg £87, N Boyd, Broughshane 22 Texel 29.5kg £87, James McCaughan, Armoy 32 Texel 26kg £87, W J Hanna, Ballyclare 20 Rouge 26.5kg £87, J J Hill, Islandmagee 12 Texel 28kg £86.50, S McNaughton, Loughgiel 17 Suffolk 25.5kg £86.50, John Kennedy, Ballywalter 19 Texel 25.5kg £86.50, K McAuley, Broughshane 22 Texel 26.5kg £86, D Carson, Nutts Corner 29 Texel 26.5kg £86, Carrigeen farms, Templepatrick 40 Texel 25kg £86, S Gilmore and Co, Kilrea 24 Texel 26kg £86, A Dobbs, Carrickfergus 36 Texel 25kg £86, John McFall, Broughshane 13 Texel 24.5kg £86, Sandra Hunter, Bushmills 21 Mule 28kg £86, J Dobbin, Aughafatten 2 Texel 28kg £86, Tom Gibson, Stewartstown 37 Suffolk 27kg £86 and M Sloan, Moneymore 59 Texel 25kg £86.

Fat ewes (106)

First quality

Suffolk - £75-£89

Texel - £75-£84

Crossbred - £60-£78

Blackface - £40-£58