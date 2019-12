Great trade for 270 beef cattle at Ballymena

Another good entry of 270 beef cattle in Ballymena on Thursday, 19th December resulted in a great trade.

Beef cows sold to 211p for a Blue 940kg at £1983, Fr cows to 134p for 880kg at £1179, beef heifers to 215p for 610kg at £1311, beef bullocks to 211p for 610kg at £1287 and Fr bullocks to 168p for 650kg at £1092.

Beef cows sold to: A McGuiness, Greysteele BB 940kg £1983 (211), G McClintock, Glenwherry Lim 640kg £1030 (161), David Arrell, Bellaghy Blonde 630kg £1014 (161), Lim 710kg £1114 (157), local farmer Lim 540kg £842 (156), M McElchar, Toomebridge Blonde 650kg £1007 (155), Michelle Wright, Carnlough Lim 540kg £837 (155), Eileen Hamilton, Moorfields Lim 580kg £870 (150), Lim 640kg £947 (148), James McLoughin, Carnlough Lim 730kg £1073 (147), B McQuillan, Antrim Lim 620kg £905 (146), David Arrell, Bellaghy Lim 670kg £978 (146), T McBride, Toomebridge AA 620kg £905 (146), I Hamilton, Magherafelt Lim 490kg £710 (145), James Currie, Larne SH 610kg £884 (145), Andrew McKnight, Antrim Lim 740kg £1065 (144), D Black, Cushendall Lim 580kg £829 (143), B McQuillan, Antrim Lim 690kg £966 (140), A Coulter, Doagh Sim 870kg £1191 (137), B McQuillan AA 800kg £1088 (136), John Buick, Kells BB 660kg £891 (135), B McQuillan AA 780kg £1045 (134), Lim 660kg £884 (134), AA 720kg £964 (134).

Friesian cows sold to: A Coulter, Doagh 880kg £1179 (134), W Weatherup, Carrick 780kg £975 (125), T Bristow, Portglenone 610kg £725 (119), D & R Millar, Randalstown 740kg £865 (117), RA Hill, Islandmagee 750kg £870 (116), WJ & A McCullough, B’shane 660kg £759 (115), I Stewart, Bushmills 530kg £598 (113), JA Wilson, Doagh 650kg £734 (113) D & R Millar, Randalstown 700kg £784 (112), D Maybin, B’shane 760kg £836 (110), WJ & A McCullough, B’shane 690kg £759 (110), JA Wilson 580kg £626 (108), W Weatherup, Carrick 620kg £669 (108), Dominic McTague, Ballymena 650kg £702 (108), Harold Johnston, Ahoghill 630kg £674 (107), Dominic McTague 630kg £674 (107), Thomas Dunlop, Glenarm 520kg £551 (106), Robert Hanna, Cullybackey 670kg £703 (105), Dominic McTague 590kg £619 (105), J Blair, Larne 690kg £710 (103).

Beef heifers sold to: Local farmer Char 610kg £1311 (215), local farmer Lim 560kg £1181 (211), Blonde 600kg £1254 (209), S Higgins, Knockloughrim Lim 560kg £1164 (208), local farmer Char 590kg £1221 (207), S Higgins Lim 580kg £1189 (205), Lim 680kg £1346 (198), local farmer Char 580kg £1102 (190), Alastair Dale, Ballymena Char 650kg £1222 (188), Char 620kg £1147 (185), Norma Hoy, Templepatrick Lim 570kg £1054 (185), local farmer BB 620kg £1122 (181).

Beef bullocks sold to: Co Down farmer Blonde 610kg £1287 (211), Char 720kg £1512 (210), W Irwin, Limavady Lim 690kg £1442 (209), Lim 690kg £1428 (207), John Minford, Parkgate (2) Lim 690kg £1421 (206), Co Down farmer Char 700kg £1435 (205), Lim 640kg £1312 (205), John Minford, BB 730kg £1496 (205), W Irwin, Limavady Lim 670kg £1373 (205), John Minford Lim 660kg £1353 (205), W Irwin Char 720kg £1468 (204), local farmer Char 710kg £1441 (203), John Minford Lim 670kg £1360 (203), Char 750kg £1522 (203), local farmer (2) Char 660kg £1333 (202), John Minford Lim 710kg £1427 (201),W Irwin, Limavady Char 650kg £1306 (201), John Minford Lim 610kg £1220 (200), M Kells, Portadown Lim 730kg £1452 (199), John Minford Char 720kg £1432 (199), Norma Hoy, Templepatrick Lim 580kg £1148 (198), John Minford Char 710kg £1405 (198).

Fr bullocks sold to: S Jamieson, B’shane 650kg £1092 (168), B Gribben, Dunloy 740kg £1184 (160), W Weatherup, Carrick 590kg £896 (152), Noel Erskine, Ballygawley 620kg £905 (146), W Weatherup, 570kg £826 (145), 560kg £812 (145), S Jamieson 640kg £921 (144), 660kg £950 (144).