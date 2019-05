Heifers sell to £1,200 for 550kg at Pomeroy Mart

A firm trade throughout at Pomeroy Mart.

Bullocks sold to £1,080 for 460kg and heifers sold to £1,200 for 550kg.

BULLOCKS

Brian Clarke £1080/460kg, P Keenan £1030/460kg, £965/400kg, £940/410kg, B Ward £975/450kg, £940/470kg, £885/420kg, £820/460kg, B Clarke £945/420kg, Michael Conwy £900/330kg, John McFarlane £900/370kg, James Nugent £855/360kg, £810/370kg, C J McNamee £805/340kg, Shane Lagan £780/380kg, Stephen McGurk £775/290kg, £730/270kg, £670/330kg, £620/290kg, £615/260kg, Samuel Allen £750/330kg, Charles McNamee £675/290kg, £640/260kg, £630/280kg, £620/260kg, £600/250kg, £600/270kg, £595/240kg, £580/210kg, £540/280kg, £530/280kg, C J McNamee £610/230kg, J Ferry £520/310kg, Martin McAleer £510/200kg, £500/200kg and W Moore £500/230kg.

HEIFERS

Rose Keenan £1200/550kg, £1,090/510kg, £1,025/510kg, £1,005/490kg, £990/480kg, £970/470kg, £930/480kg, B Ward £840/430kg, John McFarlane £830/380kg, £770/340kg, James Nugent £780/330kg, C J McNamee £780/300kg, B Ward £755/350kg, £755/380kg, £725/370kg, S Allen £750/330kg, C McNamee £740/310kg, Niall Black £735/390kg, £730/360kg, £700/370kg, Mark McKelvin £700/310kg, Samuel Allen £670/340kg,£660/310kg, Mark McKelvin £670/320kg, £635/390kg, Shane and Peter O’Hara £640/300kg, £630/310kg, Stephen McGurk £630/240kg and C McNamee £630/270kg.