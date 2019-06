Heifers sell to a top price of £1,200 at Dungannon Mart

Store prices remain steady with steers selling to £1,130, 610kg Aberdeen Angus (185.00) while heifers topped at £1,200, 615kg Charolais (195.00).

Dropped calves sold to £370 Simmental bull and heifer calves to £310 Simmental; weanling prices peaked at £940 for a 470kg Limousin steer (200.00), while weanling heifers sold to £775, 385kg Limousin (202.00).

STEERS

Steer prices cleared to a height of £1,130, 610kg Aberdeen Angus (185.00) presented by R McMullan, £1,080, 555kg Aberdeen Angus (195.00), £1,045, 540kg Aberdeen Angus (194.00); J Mallon £1,080, 545kg Charolais (198.00), £1,055, 520kg Charolais (203.00), £1,035, 515kg Limousin (201.00), £1,020, 530kg Charolais (193.00), £960, 505kg Simmental (190.00), £955, 480kg Limousin (200.00), £950, 500kg Simmental (190.00), £920, 455kg Limousin (202.00); M Donaghy £970, 435kg Charolais (223.00), £910, 445kg Limousin (205.00), £830, 430kg Blonde d'Aquitaine (193.00), £750, 355kg Blonde d'Aquitaine (211.00).

HEIFERS

Heifer sold to a top of £1,200, 615kg Charolais (195.00) presented by H Bradley; P McKearney £1,050, 565kg Limousin (186.00), £780, 420kg Aberdeen Angus (186.00); R McMullan £1,020, 545kg Limousin (187.00); F McQuade £895, 460kg Simmental (195.00); M Donaghy £830, 420kg Aberdeen Angus (198.00), £800, 410kg Blonde d'Aquitaine (195.00) and D Mahon £815, 430kg Limousin (190.00), £790, 420kg Limousin (188.00), £780, 395kg Limousin (198.00), £755, 405kg Simmental (186.00), £650, 335kg Simmental (194.00), £600, 305kg Limousin (197.00).

DROPPED CALVES

A good entry of dropped calves saw prices peak at £370 for a Simmental bull presented by R Feilds, £360 Simmental bull; H Irwin £285 Aberdeen Angus bull, £240 Aberdeen Angus bull; S Lynch £275 Aberdeen Angus bull, £260 Aberdeen Angus bull; M McGurk £240 Limousin bull; R and A Davis £240 Hereford bull, £215 Hereford bull, £195 Hereford bull; M Rea £235 Herefod bull; K Hunter £230 Hereford bull and W Farr £210 Shorthorn beef cull.

Friesian bull calves sold from £55 to £185.

Meanwhile heifer calves peaked at £290 Charolais presented by R Fields; R and A Davis £245 Hereford heifer, £235 Hereford heifer; S Magennis £235 Limousin heifer; W Allen £225 Shorthorn heifer; D Bayne £220 Belgain Blue heifer and S Lynch £200 Aberdeen Angus heifer.

WEANLINGS

A small offering of weanlings saw prices top at £940, 470kg Limousin steer (200.00) presented by P Donaghy, £845, 385kg Aberdeen Angus (219.00); S Gilmour £765 355kg Limousin (216.00), £730, 340kg Limousin (215.00), £725, 350kg Limousin (205.00), £650, 325kg Limousin (200.00); P McKearney £610, 255kg Limousin (240.00), £600, 230kg Charolais (262.00).

Meanwhile weanling heifers sold to £775, 385kg Limousin (200.00) presented by D Quinn; H Rainey £700, 315kg Limousin (222.00), £625, 275kg Limousin (226.00) and S Gilmour £605, 270kg Limousin (225.00).