Heifers sold to £1,310 at Pomeroy Mart

An excellent entry of stock sold to a swift trade.

Bullocks sold to £1,100 for 460kg and heifers sold to £1,310 for 500kg.

BULLOCKS

Brian Mallon £1,100/460kg, £1,095/480kg, £1,090/460kg, £1,020/480kg, £1,010/440kg, £1,000/440kg, £1,000/440kg, £1,000/440kg, £965/460kg, £940/420kg, £900/410kg, Brendan McCrory £1080/540kg, Trevor Blair £945/440kg, Lucy Corrigan £880/420kg, Peter Cush £880/390kg, £880/430kg, £795/360kg, Dominic Hamill £850/360kg, £765/310kg, £745/310kg, £725/290kg, Plunkett Mullin £790/390kg, L Murphy £770/320kg, £760/300kg, £735/290kg, Lucy Corrigan £760/330kg, Peter Cush £745/310kg, Peter Mallon £740/400kg, Trevor Blair £740/380kg, Conor Haughey £730/310kg, H O’Neill £700/320kg, John O’Neill £700/270kg, A Hall £700/380kg, £650/340kg and J O’Neill £615/280kg, £600/220kg.

HEIFERS

E Grimes £1,310/500kg, Paul Slean £1,125/550kg, Robert McAllister £1,105/520kg, £1,080/500kg, B Hutton £1,090/480kg, £1,070/520kg, Paul Slean £1,080/520kg, £1,060/480kg, £1,055/510kg, £1,010/520kg, Tony Hughes £880/440kg, £865/380kg, L Murphy £840/430kg, Kevin Donnelly £820/370kg, Robert McAllister £800/440kg, Plunkett Mullin £785/330kg, £765/340kg, H and D O’Neill £730/380kg, Michael Mimnagh £725/440kg, Frank McVey £725/280kg and Creggganbeg Farms £710/340kg.