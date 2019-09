Heifers top at £1240 for 650kg Charolais at Dungannon Mart

A larger entry of stock saw prices remain steady to peak at £1340 for a 765kg Limousin (175.00).

Heifers topped at £1240 650kg Charolais (191.00).

Dropped calves cleared to £365 Belgian Blue bull and heifer calves to £265 Fleckvieh.

Weanlings sold to £900 for a 445kg Limousin (201.00).

While weanling heifers sold to £695 370kg Limousin (188.00).

STEERS (130)

Steer prices remain steady to peak at £1340 765kg Limousin (175.00) presented by T Roleston, £1300 710kg Charolais (183.00), £1120 590kg Charolais (190.00); I Jardine £1270 655kg Limousin (194.00); P Quinn £1245 675kg Limousin (185.00), £1230 655kg Limousin (188.00); S McCann £1210 575kg Charolais (210.00), £1125 550kg Charolais (205.00), £1060 530kg Charolais (200.00), £1055 545kg Charolais (194.00), £1050 540kg Limousin (195.00), £1010 530kg Charolais (191.00), £1005 520kg Limousin (193.00), £980 495kg Charolais (198.00); B Hackett £1200 620kg Charolais (194.00); F Robinson £1190 610kg Charolais (195.00); S McCluskey £1175 620kg Charolais (190.00), £1140 605kg Limousin (188.00), £1090 570kg Limousin (191.00); S and P Goodwin £1160 620kg Limousin (187.00); J Hobson £1105 570kg Limousin (194.00); S Hadnett £1070 555kg Limousin (193.00); W Barnes £970 490kg Charolais (198.00); J Halligan £930 475kg Charolais (196.00) and E Hetherington £815 390kg Charolais (209.00).

HEIFERS (85)

A entry of quality heifers sold to a top price of £1240 650kg (191.00) presented by E McCann, £1200 635kg Charolais (189.00), £1180 645kg Charolais (183.00); W Armstrong £1120 600kg Charolais (187.00), £1070 575kg Charolais (186.00), £1050 575kg Limousin (183.00); J Holland £1085 580kg Charolais (187.00), £975 540kg Charolais (181.00), £910 485kg Charolais (188.00), £900 485kg Charolais (186.00); L Willis £1055 565kg Charolais (188.00), £975 535kg Limousin (182.00); D and R Moffett £990 545kg Limousin (182.00), £920 505kg Limousin (182.00); B Hamill £940 505kg Charolais (186.00); P Hamill £930 495kg Charolais (188.00); T Boden £925 500kg Charolais (185.00), £760 420kg Limousin (181.00), £715 375kg Charolais (191.00); M Burrows £890 490kg Limousin (182.00), £750 410kg Limousin (183.00); T Turkington £885 485kg Limousin (182.00); I Duff £870 480kg Daq (181.00), £7402 405kg Daq (183.00); B Hamill £860 475kg Charolais (181.00); W Turkington £840 465kg Limousin (181.00); S Molloy £835 460kg Limousin (182.00); O Barker £795 405kg Limousin (196.00) and P Nimmons £640 345kg Limousin (186.00).

DROPPED CALVES (80)

Dropped calves peaked at £365 Belgian Blue bull presented by W and F Armstrong, £330 Belgian Blue bull, £330 Aberdeen Angus bull, £275 Montbeliarde bull; D McGahan £315 Limousin bull; C Maxwell £270 Belgian Blue bull; J Ewing £265 Limousin bull, £235 Limousin bull; P McElvogue £265 Hereford bull; C Loughran £230 Limousin bull, £225 Limousin bull; H Irwin £210 Aberdeen Angus bull; J Stewart £205 Aberdeen Angus bull.

Meanwhile heifer calves peaked at £265 Fleckvieh presented by J and A Robinson, £205 Fleckvieh heifer; S Blackburn £250 Limousin heifer; J Ewing £235 Limousin heifer; P McElvogue £200 Her heifer, £195 Hereford heifer; H Irwin £185 Aberdeen Angus heifer, £175 Aberdeen Angus heifer; W Smith £185 Aberdeen Angus heifer; Cloughran £180 Limousin heifer.

WEANLINGS (80)

A larger entry of weanlings saw prices peak at £900 445kg Limousin steer (202.00) presented by C Quinn; E Crawford £775 380kg Limousin (205.00), £600 285kg Limousin (211.00); W and D Irvine £700 295kg Simmental (237.00), £550 270kg Shorthorn (202.00); weanling heifers sold to £695 370kg Limousin (187.00) presented by H Givan; P Mullan £695 360kg Charolais (192.00), £605 285kg Charolais (212.00); E Crawford £690 370kg Limousin (186.00), £600 320kg Limousin (186.00); W and D Irvine £585 300kg Simmental (195.00) and I Agnew £500 265kg Belgian Blue (187.00), £470 240kg Charolais (196.00).