Heifers topped at £1290 for 705kg Limousin at Dungannon Mart

A similar entry of stock saw prices continue to improve with steers selling to £1300 705kg Simmental (185.00).

Heifers topped at £1290 705kg Limousin (183.00).

Dropped calves sold to £420 x 2 Aberdeen Angus bulls.

Heifer calves sold to £370 x 2 Belgian Blue.

Weanlings peaked at £945 405kg Limousin steer (233.00) while weanling heifers topped at £840 365kg Charolais (228.00).

STEERS

Steer prices remain steady to peak at £1300 705kg Simmental (185.00) presented by O Mulgrew, £1260 660kg Charolais (191.00); F Wilson £1265 660kg Limousin (192.00), £1130 580kg Limousin (195.00); F McNally £1030 480kg Charolais (215.00), £1030 460kg Limousin (224.00), £980 485kg Aberdeen Angus (202.00), £965 465kg Limousin (208.00), £880 415kg Limousin (212.00); J Quinn £1000 455kg Limousin (220.00); J Christy £920 410kg Charolais (224.00); Riverview Farms £915 375kg Simmental (244.00), £900 360kg Parthenais (250.00), £890 430kg Simmental (207.00), £880 350kg Simmental (251.00), £860 335kg Limousin (257.00), £860 320kg Limousin (269.00), £850 305kg Limousin (279.00), £840 325kg Limousin (258.00), £835 415kg Fleckvieh (201.00); M Matchett £890 430kg Aberdeen Angus (207.00); J Ferguson £750 370kg Aberdeen Angus (203.00); S Molloy £700 335kg Limousin (209.00);

HEIFERS

Heifers sold to a height of £1290 705kg Limousin (183.00) presented by A Holland, £1150 550kg Limousin (209.00); D Conlon £1235 645kg Charolais (192.00), £1160 600kg Charolais (194.00); J Taylor £1170 605kg Limousin (194.00); E Smith £1030 500kg Limousin (206.00), £985 510kg Belgian Blue (193.00); C McFarland £870 400kg Limousin (218.00), £835 380kg Limousin (220.00); W McCavish £775 355kg Limousin (218.00), £695 365kg Aberdeen Angus (190.00), £635 300kg Limousin (212.00) and J Quinn £705 350kg Belgian Blue (201.00).

DROPPED CALVES

A smaller entry of calves saw prices peak at £420 x 2 Aberdeen Angus bulls presented by E Johnston, £305 Aberdeen Angus bull; J Weir £415 Aberdeen Angus bull; V Campbell £400 Hereford bull, £400 Shorthorn bull; K Wilkinson £370 Belgian Blue bull; D Jackson £360 Hereford bull; R Crawford £340 Hereford bull; W and H Gourley £330 Hereford bull, £300 Belgian Blue bull, £280 Aberdeen Angus bull, £270 Belgian Blue bull and H Irwin £320 Aberdeen Angus bull, £295 Aberdeen Angus bull, £290 Aberdeen Angus bull, £200 Fleckvieh bull.

Reared Friesian bull calves sold from £85 to £145.

Meanwhile heifer calves sold to £370 x 3 Belgian Blue heifers presented by D Robinson; V Campbell £345 Charolais heifer, £285 Aberdeen Angus heifer, £245 Shorthorn heifer; D Jackson £320 Hereford heifer; E Johnston £310 Aberdeen Angus heifer; W and H Gourley £305 Belgian Blue heifer, £300 Belgian Blue heifer, £240 Aberdeen Angus heifer; J Robinson £295 Limousin heifer; K Wilkinson £245 Aberdeen Angus heifer and R Crawford £200 Aberdeen Angus heifer.

WEANLINGS

Weanlings continue to sell exceptionally well to peak at £945 405kg Limousin steer (233.00) presented by J Taylor, £845 355kg Limousin (238.00), £800 340kg Limousin (235.00); M Mullin £940 440kg Belgian Blue (214.00), £720 275kg Limousin (260.00), £720 270kg Charolais (265.00), £685 230kg Limousin (300.00), £675 235kg Charolais (289.00); M McCrory £790 315kg Limousin (250.00); F and A Donaghy £775 275kg Charolais (279.00), £710 235kg Charolais (301.00), £690 270kg Charolais (255.00); M McNally £770 285kg Limousin (268.00), £760 260kg Limousin (290.00), £715 245kg Charolais (291.00), £650 220kg Charolais (292.00); M Kyle £760 260kg Charolais (289.00), £695 235kg Charolais (293.00), £620 230kg Charolais (271.00), £500 180kg Charolais (275.00); D and J Kane £665 245kg Limousin (270.00); Meanwhile weanling heifers sold to £840 365kg Charolais (228.00) presented by K Barnes, £655 285kg Belgian Blue (229.00); M McCrory £760 345kg Limousin (218.00); F and A Donaghy £725 300kg Charolais (242.00), £615 255kg Charolais (240.00), £600 230kg Charolais (258.00), £565 255kg Charolais (220.00); A Ferguson £690 320kg Charolais (216.00), £665 255kg Charolais (262.00), £620 250kg Charolais (245.00), £615 275kg Charolais (223.00), £600 250kg Charolais (240.00), £545 220kg Charolais (245.00); S Molloy £650 x 2 Limousins (236.00); M Kyle £570 205kg Charolais (277.00), £500 195kg Charolais (255.00) and P Harpur £500 200kg Limousin (248.00).