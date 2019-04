High demand in all sections at Draperstown

A large entry of stock at Draperstown on Friday sold to high demand in all sections.

Bullocks £1325/650kg, Heifers £1280/510kg, Weanlings up to £1170 and Fat Cows £1203.20/640kg.

BULLOCKS: Gerard Hayden £1325/650kg, Kenneth Mitchell £1275/640kg, £1240/690kg, £1225g/600kg, P Mullan £1215/580kg, £1200/620kg, Robert Junk £1195/650kg, £1190/510kg, £1175/500kg, £1160/530kg, £1130/kg, £1110/500k, Gerard Hayden £1175/590kg, £1175/600kg, £1160/620kg, £1105/600kg, £1100/620kg, £1010/520kg, £1010/530kg, £1000/530kg, Kenneth Mitchell £1180/580kg,£1100/570kg, £1145/550kg, S Mullin £1135/560kg, S Mullin £1130/550kg, £1100/490kg, Glenn Burnside £1100/580kg, Rita Canavan £1060/600kg, Hugh Gribbin £1060/480kg, William David £1060/580kg, Robert Junk £1020/520kg, Fionntan Canavan £1000/530kg, Jude Martin £9990/420kg, £980/450kg, Gerard Hayden £990/450kg, P Biggar £990/420kg, £985/490kg, Fionntan Canavan £980/520kg, James Murphy £975/460kg, Robert Junk £970/480kg.

HEIFER: C CLerkin £1280/510kg, £1260/500kg, P Mullan £1215/540kg, Gerard Hayden £1160/620kg, Glenn Burnside £1100/580kg, £1100/580kg, £1080/570kg, £1045/570kg, £1045/580kg, James OKane £1075/510kg, £1040/490kg, £1030/530kg, £1000/430kg, £980/490kg, £960/500kg, £945/460kg, George Campbell £940/520kg, Sarah McFarland £930/470kg, George Hayden £915/500kg, Glenn Burnside £905/540kg, £900/490kg, £900/520kg, James Murphy £860/410kg, £855/420kg, £850/390kg, £820/400kg, £815/350kg, C Convery £855/430kg, £850/380kg, £850/430kg, Barry McCullagh £835/450kg, P McGlinchy £810/450kg.

WEANLINGS MALE: Patrick OBoyle £1070/500kg, Gerard Crosson £1040/500kg, £970/470kg, £960/480kg, John Canavan £1020/510kg, £970/450kg, Patrick OBoyle £1020/480kg, £985/450kg, £965/490kg, £950/410kg, £915/390kg, £800/410kg, Andrew Johnston £965/470kg, Edward Ferry £960/450kg, Peter O’Murray £955/420kg, £900/370kg, £930/400kg,

Edward Ferry £870/380kg, Gerard Crosson £865/380kg, £790/380kg, Johnston Mitchell £805/440kg, £785/390kg, B Quinn £740/250kg, J Mitchell £710/390kg, £700/380kg, J Mitchell £695/360kg, S McLean £675/320kg, B Lynch £665/210kg, £650/250kg, £645/200kg.

WEANLINGS FEMALES: William McKelvey £1170/620kg, £1160/590kg, £1145/560kg, £1145/580kg, £1055/520kg, £1000/510kg, £1000/480kg, £1000/500kg, £990/470kg, Gerard O’Hagan £960/380kg, £950/420kg, Patrick O’Boyle £935/450kg, Gerard Crosson £925/400kg, Gerry O’Hagan £920/370kg, £870/360kg, £870/350kg, £850/350kg, William McKelvey £900/500kg, Gerard McCrory £880/390kg, £845/340kg, Richard Henderson £860/310kg, £850/310kg, G McCrosson £835/410kg, £810/390kg, C McNabb £810/350kg, M O’Boyle £805/450kg, P McGlinchy £760290kg, C McNabb £750/330kg, E Ferry £750/340kg, G O’Hagan £740/330kg, P McGlinchy £740/290kg, C McNabb £735/310kg, £730/320kg.

FAT COWS: McKinney Bros £1203.20/640kg, Patrick McGarvey £1177.50/750kg,Samuel Mclean £1162/700kg, McKinney Bros £1142.60/580kg, John Canavan £1101.10/770kg, A Moore £1045.20/670kg, E Lynch £1027/750KG, Dessie Rafferty £992.80/680kg, Hugh Savage £928.80/720kg, M & C Blair £921.60/640kg, C Lowe £863.20/500kg.