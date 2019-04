Improved prices for stock at Dungannon

Numbers of stock remained steady at Dungannon with prices improving on the week with steers peaking at £1515 755kg Char (201.00).

Heifers topped at £1200 550kg Lim (218.00), Dropped calves topped at £325 for a BB Hfr and Bull Calves to £300 Char, while Weanling prices peaked at £1095 for a 520kg Char (211.00), Weanling Heifers sold to £925 430kg Char (215.00).

STEERS (85)

Steers prices continue to improve with a top price paid of £1515 for a 755kg Char (201.00) presented by G H Carroll, £1510 805kg BB (188.00), £1480 715kg Lim (207.00), £1480 725kg Lim (204.00), £1450 680kg Daq (213.00), £1400 660kg Lim (212.00); A Holland £1440 715kg Char (201.00), £1405 700kg Daq (201.00), £1360 640kg BB (213.00), £1300 610kg Lim (213.00); W Ferguson £1340 660kg Lim (203.00), £1255 590kg Lim (213.00); A & A McMullan £1245 620kg Char (201.00); R Parks 1230 600kg Lim (205.00); L Kerr £1215 565kg Lim (215.00), £1200 535kg Lim (224.00), £930 435kg Her (214.00), £905 425kg Lim (213.00); A Williamson £1200 545kg Lim (220.00), £1135 515kg Lim (220.00), £1100 485kg Lim (227.00), £1030 560kg Char (206.00); P Turbitt £1190 580kg Char (205.00), £1125 495kg Char (227.00), £1020 460kg AU (222.00); M Gates £1190 585kg Char (204.00); J Hobson £1135 520kg Lim (218.00), £995 450kg Lim (221.00), £895 435kg Lim (206.00); D Brady £1120 545kg AA (206.00), £910 450kg AA (202.00); T Blair £920 460kg AA (200.00); G Allen £920 455kg Lim (202.00), £850 390kg Char (218.00); P Doyle £765 350kg Lim (219.00).

HEIFERS (50)

Heifers prices topped at £1200 550kg Lim (218.00) presented by W Ferguson; O Cairns £1120 585kg Lim (192.00), £1070 555kg Lim (193.00), £1010 500kg Char (202.00), £930 450kg Lim (207.00); I Irwin £1070 530kg Char (202.00); P Curran £1050 515kg Lim (204.00), £830 400kg Char (208.00), £780 340kg Lim (229.00); R & S Black £1035 490kg Char (211.00), £915 445kg Char (206.00); J Hobson £1000 475kg Char (211.00); J Hamill £940 450kg Char (209.00); P Nicholson £920 430kg Lim (214.00); P Brady £900 430kg Char (209.00), £585 285kg Lim (205.00); J McGleenan £850 400kg Her (213.00), £720 360kg Lim (200.00).

DROPPED CALVES (80)

A plainer show of dropped calves saw Bull calves peak at £300 Char presented by D Montgomery, £295 AA Bull, £275 Char Bull; S Lynch £295 AA Bull, £280 AA Bull, £250 AA Bull, £225 AA Bull; J Wilson £275 AA Bull, £265 AA Bull, £245 x 2 AA Bulls, £240 x 2 AA Bulls, £200 AA Bull; K Talbot £270 Her Bull, £245 Lim Bull; L Allen £255 AA Bull, £230 AA Bull; S McCaffrey £250 AA Bull; H Irwin £240 AA Bull, £225 SHB Bull; E Robinson £235 x 2 Her Bulls; B Hughes £210 AA Bull; Reared Fr Bulls sold from £125 to £235; While Heifers calves sold to £325 BB presented by S Donaghy; S Humphries £295 FKV Hfr, £275 FKV Hfr, £255 FKV Hfr, £245 FKV Hfr, £240 FKV Hfr, £200 x 2 FKV Hfrs; S McMullan £285 AA Hfr; S Lynch £280 Sim Hfr, £230 AA Hfr; J Gervin £255 Lim Hfr, £235 Sim Hfr, £210 Lim Hfr; B Hughes £200 AA Hfr; L Allen £200 x 2 AA Hfrs.

WEANLINGS (95)

Weanling prices remain very strong to peak at £1095 for a 520kg Char Steer (211.00) presented by M Finlay; C McAninley £955 355kg Char (267.00); W McCavish £925 315kg Lim (294.00), £925 340kg Lim (273.00), £915 330kg Lim (275.00), £910 350kg Lim (260.00), £905 345kg Lim (261.00), £855 285kg Lim (300.00); D Ryan £900 365kg Char (247.00), £890 345kg Char (258.00), £880 340kg Char (257.00); S Carberry £900 385kg Lim (233.00), £850 315kg Lim (270.00); R Parr £805 335kg Lim (239.00); J McAninley £795 310kg Lim (257.00); R Hopper £790 310kg Lim (253.00), £740 315kg Lim (235.00); D Montgomery £760 240kg Lim (315.00), £760 250kg Lim (300.00), £650 210kg Lim (311.00), £625 200kg Lim (313.00), £600 205kg Lim (291.00); Meanwhile Weanling Heifers sold to £925 430kg Char (215.00) presented by W Rainey, £805 360kg Char (222.00); M Thompson £900 435kg Char (206.00); S Carberry £850 385kg Lim (221.00), £830 350kg Lim (236.00), £815 335kg Lim (245.00), £800 355kg Lim (225.00), £795 350kg Lim (227.00), £745 300kg Lim (250.00), £730 310kg Lim (236.00), £725 300kg Lim (244.00), £680 285kg Lim (240.00), £680 290kg Lim (233.00); R Hopper £800 330kg Lim (243.00), £680 295kg Lim (231.00); B McCloskey £780 315kg Lim (248.00); I Duff £765 345kg Daq (221.00); M McGlinchey £760 310kg BB (245.00), £615 245kg Char (251.00): J McAninley £720 285kg Char (252.00), £570 245kg Char (234.00); Devlin Bros £630 280kg Lim (225.00), £550 240kg Char (230.00), £530 210kg Char (250.00).