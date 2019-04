Improved trade for beef cattle at Ballymena

Another great entry of 300 beef cattle in Ballymena on Thursday resulted in an improved trade.

Beef cows sold to 209p for a Char 810kg at £1692, Fr cows to 130p for 780kg at £1014, beef heifers to 204p for 690kg at £1407, beef bullocks to 223p for 790kg at £1761 and Fr bullocks to 169p for 600kg at £1014.

Beef cows sold to: H Crawford, Moneyrea Char 810kg £1692 (209), Brian Lyttle, Moorfields Lim 690kg £1304 (189), R Henry, Kilwaughter BB 710kg £1242 (175), Ivor G Hyndman, Maghera Lim 670kg £1165 (174), F McEldowney, Swatragh Lim 660kg £1135 (172), TP Crawford, Kircubbin Lim 470kg £803 (171), R Hunter, Larne Lim 600kg £1026 (171), Lim 650kg £1111 (171), John McLaughlin, Bushmills Lim 650kg £1111 (171), Brian Lyttle, Moorfields Sim 690kg £1173 (170), John Campbell, Upperlands Lim 780kg £1326 (170), Lim 700kg £1176 (168), E O’Donnell, Lim 580kg £968 (167), JA McKillop, Cushendall BB 600kg £1002 (167), S Morrison, Liscolman Sim 620kg £1029 (166), John McLaughlin Blonde 790kg £1295 (164), C Kennedy, Ballyclare Sal 580kg £945 (163), Wm Warwick, Moorfields Char 790kg £1279 (162), R Henry, Kilwaughter Lim 660kg £1069 (162), M & R Simpson, Broughshane Lim 750kg £1215 (162), F McEldowney, Swatragh Char 800kg £1296 (162), C Kennedy, Ballynure Sal 540kg £864 (160).

Fr cows sold to: H & B Craig, Gracehill 780kg £1014 (130), 620kg £737 (119), Desmond McKee, Randalstown 700kg £812 (116), McGookin farming 730kg £839 (115), A McKillop, Cushendall 700kg £805 (115), RJ Gage, Clough 630kg £718 (114), Roger Lyttle, Larne 720kg £820 (114), S Wilson, Ballymena 730kg £832 (114), McGookin farming, Ballyclare 680kg £754 (111), R & C Steede, Cullybackey 660kg £732 (111), D Marcus, Glenarm 760kg £843 (111), Desmond McKee 630kg £693 (110), Mrs M Wilkin, Islandmagee 650kg £708 (109), G & Taylor, Ballymoney 690kg £745 (108), James Gaston, Ballinaloob 630kg £674 (107), Mrs M Wilkin 630kg £661 (105), David Gordon, Kilrea 670kg £703 (105), R McCormick, Armoy 670kg £670 (100).

Beef heifers sold to: H Crawford, Moneyrea Lim 690kg £1407 (204), R Henry, Kilwaughter Lim 570kg £1157 (203), H Crawford Char 660kg £1326 (201), John Davidson, Moorfields Lim 640kg £1260 (197), Lim 610kg £1201 (197), T McCullough, B’shane Lim 520kg £1019 (196), S Morrison, Liscolman Char 630kg £1222 (194), John Campbell, Upperlands Char 570kg £1105 (194), S Morrison Char 640kg £1228 (192), TP Crawford, Kircubbin Lim 420kg £798 (190), Sam Irwin, Ballymoney Char 590kg £1115 (189), S & G Davidson, Broughshane Lim 640kg £1209 (189), TP Crawford Lim 410kg £770 (188), S Morrison Char 710kg £1327 (187), T McCullough, Lim 460kg £860 (187), E Houston, Glarryford Char 700kg £1302 (186), Sam Irwin, Ballymoney AA 640kg £1177 (184), Paul Hanna, Dunadry AA 640kg £1158 (181).

Beef bullocks sold to: H Crawford, Moneyrea BB 790kg £1761 (223), G & A McMaster, Broughshane Char 650kg £1352 (208), Char 610kg £12626 (207), Mrs O Jeffers, Coagh Char 610kg £1256 (206), Ian McCollum, Nutts Corner Lim 650kg £1326 (204), G & A McMaster, B’shane Char 670kg £1360 (203), TP Crawford, Kircubbin Lim 520kg £1050 (202), M McKee, Portavogie Blonde 600kg £1200 (200), G & A McMaster, Lim 610kg £1220 (200), Mrs O Jeffers, Coagh Char 620kg £1227 (198), David Bingham, Sim 600kg £1188 (198), TP Crawford Lim 550kg £1083 (197), G & A McMaster Char 650kg £1280 (197), Robert McBride, Randalstown Lim 630kg £1241 (197), G & A McMaster Char 710kg £1398 (197), Char 680kg £1332 (196), Robert McBride, Blonde 760kg £1482 (195), James McFadden, Kells Lim 720kg £1396 (194), T Lagan Char 600kg £1164 (194), G & A McMaster Char 640kg £1241 (194), David Bingham Lim 770kg £1486 (193), Robert Hunter, Ballygally Char 570kg £1100 (193), Martin Carey, Dunloy Lim 590kg £1138 (193), T Lagan Char 690kg £1324 (192).

Fr bullocks sold to: J Dorrian, Portaferry 600kg £1014 (169), 610kg £1024 (168), 660kg £1089 (165), 650kg £1059 (163), 650kg £1059 (163), 510kg £805 (158), 610kg £939 (154), RJ Gage, Clough 870kg £1339 (154), J Dorrian 600kg £918 (153), Robert Hood, B’shane 620kg £948 (153), 620kg £948 (153), M Jamieson, Larne 660kg £1009 (153), Robert Hood 560kg £851 (152), J Dorrian 580kg £870 (150), 530kg £795 (150), Robert Hood 620kg £923 (149), 550kg £814 (148), M Jamieson, Larne 610kg £902 (148), DW Graham, Clough 700kg £1029 (147), Robert Hood 590kg £861 (146), 580kg £841 (145), 580kg £823 (142), M Jamieson 610kg £866 (142), Alfie Rocke 670kg £938 (140).

There was strong demand for good quality dairy stock to £2150 on Friday for a choice calved heifer from Barry McStravick, Aghalee. Calved cows to £1900 for a third calver from Thomas Carlisle, Dundrod. A batch of young FKV maidens sold to £735 each.

Ruling prices: Barry McStravick, Aghalee £2150, Droghal farm, Aghalee £1920, Thomas Carlisle £1900, Droghal farm £1720, Bolton Bros, Maghera £1700, W Black, Aghadowey £1650, Droghal farm £1640, TJ Gordon, Ballyclare £1620, Joe Adams, Ballymena £1560, D McNeilly, Randalstown £1520, £1520, W Black £1500, £1480, D McNeilly, £1460, John Murray, Larne £1360, Bolton Bros, Maghera £1300.

27 lots in the suckler ring sold to £2000 for a 14 month old Lim bull from WC Campbell, Carnlough, M Moffett, Broughshane Lim bull £1820, G Rodgers, Dromara Lim bull £1750, R Gibson, Portglenone Lim bull £1650, cows with calves to £1210 for an AA with Char bull calf.

David McClintock, Broughshane AA cow & bull calf £1210, Ian Ruddock, Craigavon SH cow & hfr calf £1200, D McCammon, Larne Lim cow & bull calf £1170, Lim cow & bull calf £1100, Ian Ruddock Lim cow & bull calf £1090, D McCammon Lim cow & bull calf £1090, Lim £1070, Lim cow & hfr calf £1000.

289 calves in ring three sold readily to £470 for a 4 month old BB bull. A batch of 4 two month old Fr heifer calves sold to £435, continental bred heifer calves to £415 for a Blue.

Beef bred bull calves sold to: Samuel Brennan, Larne BB £470, £445, Char £440, Leslie Wilson, Doagh Sim £415, AA £410, Samuel Brennan Lim £400, Char 390, I Montgomery, Glenwherry Lim £380, Samuel Brennan BB £375, RJT Fleming, Templepatrick Lim £365, Samuel Brennan BB £365, RH & HA Shanks, Dunadry BB £355, TJ & I Bell, Ballyclare Lim £350, James Adair, Kells BB £350, RH & HA Shanks, BB £350.

Heifer calves sold to: Morrow farms, Belfast Fr £435, (2) Fr £430, (2) Fr £420, RH & HA Shanks, Dunadry BB £415, Morrow farms (2) Fr £405, Fr £400, Fr £390, Fr £370, Alexander Ross, Newtownards Lim £365, Morrow farms (2) Fr £360, T Herbinson, Randalstown AA £360, Leslie Wilson, Doagh Sim £360, RH & HA Shanks, Dunadry BB £350, Morrow farms Fr £350.

Friesian bull calves: AM Crawford, Ballynure (2) £265, (3) £230, James Adair, Kells (3) £230, A Crawford (3) £225, £220, (4) £210, £200, James Adair £185, Hannah Hall, Newtownabbey £160.

A great entry of 400 weanlings resulted in a terrific trade. Bullocks sold to £630 over for a Char 420kg at £1050 offered by C & M White, Aughfatten. Heifers sold to £580 over for a super Blue presented by James Mills, Kilwaughter.

Bulls/blks 0-300kgs: Alastair Martin, Kells Blonde (2) 220kg £690 (313), S Taylor, Ligoniel Char 290kg £845 (291), T McNabney, B’shane Char 220kg £635 (288), John Beggs, Whitehead Lim 290kg £800 (275), W Craig, Larne Lim 290kg £800 (275), K Kidd, B’sahne Char 280kg £765 (273), Wm Dennison, Antrim Char 280kg £760 (271), John Beggs, Lim 240kg £640 (266), T McNabney, B’shane (2) Char 290kg £770 (265), K Kidd, B’shane Char 280kg £740 (264), Mrs M McAuley, Knockans Lim 180kg £470 (261), D O’Loan, Aughafatten Sim 280kg £720 (257), RN Weatherup, Larne Sim 300kg £765 (255), D O’Loan Lim 250kg £630 (252).

301-350kgs: S Taylor, Ligoniel Char 320kg £880 (275), John Beggs, Whitehead Lim 310kg £825 (266), C & M White, Aughafatten Sim 350kg £925 (264), AJ Wilson, Ballymena Char 350kg £920 (262), G McKeown, Aughfatten Char 340kg £880 (258), W & D McClure, Dundrod SHB 310kg £800 (258), local farmer Lim 310kg £800 (258), T McNabney, B’shane (3) Char 320kg £815 (254), J McFetridge, Glenarm Lim 350kg £885 (252), B Gingles, Larne Lim 350kg £885 (252), A Devlin, Ballycastle Lim 350kg £875 (250), Sidney Rea, Straid Char 330kg £825 (250), K Kidd, B’shame Char 310kg £770 (248), P McConnell, Ligoniel Char 350kg £865 (247).

351kg and over: G McKeown, Aughafatten Lim 370kg £980 (264), P McConnell, Ligoniel Lim 370kg £980 (264), Lim 360kg £920 (255), C & M White, Aughafatten Char 380kg £960 (252), Sidney Rea, Straid Char 380kg £960 (252), C & M White Char 420kg £1050 (250), P McConnell Lim 370kg £920 (248), W Craig, Larne Lim 380kg £945 (248), C & M White SH 370kg £910 (246), P McConnell, Ligoniel Lim 370kg £910 (246), C & M White Char 370kg £900 (243), P Thompson, Bushmills Lim 370kg £890 (240), G Knowles, Gracehill Lim 360kg £865 (240), T Jackson, B’shane Lim 370kg £880 (237), A Devlin, Ballycastle (2) Char 380kg £895 (235).

Heifers 0-300kgs: T McNabney, B’shane (3) Char 260kg £735 (282), Robin Nicholson, B’shane Char 280kg £790 (282), T McNabney Char 210kg £590 (281), R Hunter, Larne Lim 300kg £840 (280), S Heffron, Randalstown Lim 300kg £805 (268), D O’Loan, Aughfatten Sim 220kg £565 (256), local farmer Char 290kg £730 (251), T McNabney Char 250kg £625 (250), A Martin, Kells Blonde 230kg £575 (250), S Taylor, Ligoniel Char 300kg £750 (250), Wm Dennison, Antrim Char 260kg £640 (246), D O’Loan (2) Lim 240kg £585 (243), Ian Crawford, Randalstown BB 290kg £690 (237).

301-350kgs: J Mills, Kilwaughter BB 330kg £910 (275), R Hunter, Larne Lim 340kg £880 (258), John Beggs, Whitehead Brb 330kg £850 (257), S Heffron, Randalstown Lim 340kg £870 (255), R Hunter, Larne Lim 320kg £810 (253), Owen O’Kane, Carnlough Char 320kg £805 (251), J Mills, Char 320kg £800 (250), A Kennedy, Ardglass Char 330kg £815 (247), S Taylor, Ligoniel Char 310kg £760 (245), S Heffron, Randalstown Lim 340kg £860 (244), B Gingles, Larne Lim 340kg £830 (244), AJ Wilson, Ballymena Char 350kg £850 (242), S Heffron Lim 330kg £800 (242), J Mills, Char 330kg £795 (240), A McErlean, Portglenone Char 340kg £815 (239), W Craig, Larne Lim 330kg £785 (237).

351kg and over: R Hunter, Larne Lim 370kg £900 (243), A Clarke, Portaferry Char 370kg £860 (232), S Heffron, Randalstown Lim 370kg £850 (229), M Moffett, B’shane Lim 370kg £840 (227), P Kerr, Cloughmills Lim 380kg £860 (226), S & M Black, Carnlough Lim 380kg £860 (226), Lim 390kg £880 (225), Mrs G Clarke, Portaferry Char 400kg £900 (225), FJ McDonnell, Martinstown Char 380kg £845 (222), D Thompson, Bushmills Lim 360kg £800 (222), P Kerr, Cloughmills Lim 370kg £820 (221), S & M Black, Carnlough Lim 370kg £820 (221), Mrs G Clarke Char 420kg £930 (221), I McIlveen, Kells Lim 390kg £850 (218), P Kerr Lim 390kg £850 (218), Mrs G Clarke Sim 400kg £870 (217).

An entry of 978 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a sharper trade. Fat lambs sold to 514p for a pen of 3 Rouge 21kg at £108 presented by Jayne Tannahill, Coleraine. Fat hoggets sold to 440p for a pen of 7 x 22.5kg at £99 offered by I Montgomery, Glenwherry and to a top per head of £105 twice. Fat ewes sold to £119.

Fat hoggets (459)

Top per kg: I Montgomery, Glenwherry 7 CB 22.5kg £99 (440), B Jamieson, Armoy 9 Tex 20.5kg £86 (419), F Mulvenna Jnr, Glenarm 11 CB 20kg £83.50 (417), Hugh McNeill, Ballygally 3 Tex 24kg £100 (416), Matt Gingles, Kilwaughter 6 CB 23kg £95 (413), local farmer 17 CB 23kg £95 (413), I Montgomery 12 BF 23kg £94.50 (4100, Janice Gilmore, Ballyclare 4 Tex 23kg £92.50 (402), RJ Gilmour, Ballyclare 3 Tex 23kg £92.50 (402), WE Adamson, Carrick 10 Tex 25.5kg £102 (400), Cecil Wilson, Glenarm 20 BF 25.5kg £102 (400), Matthew Murphy, Moorfields 2 Tex 26kg £103.50 (398), JW Bristow, Portglenone 7 Tex 24kg £95 (395), F Mulvenna Jnr 9 BF 20kg £79 (395), D Hamilton, Glenarm 2 Suff 18.5kg £73 (394), Richard Cowan, Magheramourne 24 Tex 26.5kg £104.50 (394).

Top per head: L McAuley, Glenarm 66 BF 28.5kg £105, Rbt Boville, Toome 11 Tex 27.5kg £105, Joseph Steede, Ballymena 1 Char 31kg £104.50, Richard Cowan, Magheramourne 24 Tex 26.5kg £104.50, C Devlin, Randalstown 3 Tex 30kg £104, T McKillop, Glenarm 4 Tex 32kg £103.50, Matthew Murphy, Moorfields 2 Tex 26kg £103.50, Cecil Wilson, Glenarm 21 BF 29kg £103.20, WE Adamson, Carrick 10 Tex 25.5kg £102, Cecil Wilson 20 BF 25.5kg £102, P Montague, Glenariffe 2 CB 25.5kg £100, Malcolm Smith, Kells 1 CB 27kg £100, Hugh McNeill, Ballygally 3 Tex 24kg £100, Shaws hill farm 1 Tex 26kg £100.

Spring lambs (261): Jayne Tannahill, Coleraine 3 Rou 21kg £108 (514), E Clyde, Muckamore 3 Tex 22kg £110 (500), Andrew Mackey, Ballyclare 2 Dor 22kg £109 (495), J & H Stewart, Randalstown 8 Tex 19kg £93.50 (492), J Irvine Carrick 7 Tex 20kg £97.50 (487), A Coulter, Doagh 10 Dor 21.5kg £103.80 (482), Lyndon Hull, Aghalee 8 Tex 20kg £96 (480), Edward Jamison, Macosquin 4 Ham 20kg £96 (480), WW & JW Patton, Newtownards 22 Tex 22kg £105 (477), R Wallace, Carrick 6 Ham 21kg £100 (476), T & J Mackey, Ballynure 10 Dor 22.5kg £107 (475), R Taylor, Upper Ballinderry 3 Suff 22kg £103.50 (470), John Clarke, Gracehill 2 Dor 21.5kg £100 (465), 10 Dor 21.5kg £100 (465), R Taylor, 6 Tex 21.5kg £100 (465), John McKay, Ballymoney 5 Suff 22kg £102 (463).

Fat ewes (258)

1st Quality

Suff - £90-£118

Tex = £90-£119

CB - £70-£88

BF - £50-£70