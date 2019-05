Large entry of stock with rising trade at Pomeroy Mart

A large entry of stock on Thursday selling to a rising trade.

BULLOCKS

D Lynch £1,150/520kg, £1,120/500kg, Michael Corrigan £1,050/550kg, Francis McCullagh £955/440kg, Francis Nugent £945/460kg, Patrick Connolly £930/360kg, Joseph McNamee £910/340kg, Patrick McCallan £890/390kg, Anthony McElduff £885/440kg, Peter Donnolly £840/370kg, Joseph McNamee £810/310kg, £795/300kg, J G and G H Hughes £800/3350kg, £800/330kg, Karl McGee £790/380kg, William and Raymond Boyd £760/390kg, £790/370kg, £740/320kg, £730/350kg, £720/340kg, C Spence £750/380kg, Thomas Muldoon £740/400kg, R Corrigan £730/340kg, Olive Dixon £720/310kg, William and Raymond Boyd £710/330kg, £700/340kg, £690/330kg, £685/320kg, £670/300kg, Alan Boyd £705/310kg, £700/350kg, £700/320kg, Brendan Hegarty £700/310kg, £670/260kg, J and G Hughes £680/290kg, Eugene and Conor Baxter £670/260kg, Christopher Meenagh £665/350kg, J Hughes £660/300kg, R Corrigan £635/310kg, L Harte £635/240kg, K McGee £635/290kg, O O'Neill £630/350kg, £630/360kg, C Ward £620/330kg, W and R Boyd £620/320kg, C Ward £610/240kg, P Toner £605/270kg and W Boyd £600/290kg, £600/270kg.

HEIFERS

Declan Lagan £1,280/630kg, Francis Mccullagh £1,120/620kg, £1,095/510kg, Christopher Rafferty £1,100, Olive Dixon £925/460kg, Gerard Munroe £880/460kg, Joseph McNamee £870/350kg, Karl McGee £850/410kg, Anthony McElduff £845/420kg, £815/410kg,Thomas Muldoon £830/430kg, J and G Hughes £800/340kg, £795/340kg, Joseph McNamee £795/320kg, Barry Daly £790/350kg, Karl McGee £770/340kg, Peter Donnelly £770/410kg, £770/360kg, Karl McGee £765/310kg, Peter Donnelly £765/380kg, P Connolly £750/360kg, J McNamee £745/320kg, Olive Dixon £745/340kg, £735/330kg, Brendan Hegarty £735/320kg, Joseph McNamee £730/270kg, Eugene and Conor Baxter £720/300kg, J and G Hughes £670/290kg,£640/260kg, Kevin McCann £645/300kg, B Hegarty £640/320kg, B Daly £635/290kg, E and C Baxter £635/290kg and O Dixon £625/320kg.