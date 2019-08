Latest prices from Ballymena

Another great entry of 330 beef cattle in Ballymena resulted in a very sharp trade.

Beef cows sold to 188p for a 660kg £1222, Fr cows to 124p 670kg £830, Beef heifers to 225p Lim 620kg £1395, Beef Bullocks to 209p 610kg £1274, Fr Bullocks to 209p 610kg £1274, Fr Bullocks to 160p 580kg £928.

Beef cows sold to: C Warwick, Moorfields Blo 650kg £1222 (188), N Cole, Downpatrick Lim 650kg £1215.50 (187), S Quinn, Swatragh Lim 670kg £1206 (180), K McAuley, Broughshane Lim 570kg £1014.60 (178), J&R McKeown, Aughafatten Lim 680kg £1196.80 (176), G Quinn, Upper Ballinderry Sim 830kg £1411 (170), D&P Bingham, Templepatrick IM 630kg £1058.40 (168), G Quinn, Upper Ballinderry Sim 600kg £1008 (168), N Cole, Downpatrick Lim 800kg £1344 (168), R Armstrong, Lisburn Lim 640g £1068.80 (167), Lim 640kg £1062.40 (166), A Ross, Newtownards Lim 700kg £1148 (164), Lim 660kg £1075.80 (163), L&M O’Neill, Ardboe Lim 620kg £1010.60 (163), A Ross, Newtownards BB 630kg £1020.60 (160), C Warwick, Moorfields Blo 650kg £1040 (160), K McAuley, Broughshane Lim 610kg £969.60 (159), AJ Wilson, Ballymena BB 650kg £1033.50 (159), R Ferguson, Comber Cha 750kg £1177.50 (157), K McAuley, Broughshane Lim 620kg £973.40 (157), JK Currie, Ballymena Cha 940kg £1475.80 (157), J McHenry, Mosside Lim 610kg £951.60 (156), Shaws Hill Farm, Kells Sim 890kg £1379.50 (155) R Armstrong, Lisburn Lim 630kg £970.20 (154).

Fr Cows: A McNair, Ballyclare 670kg £830.80 (124), Local Farmer 770kg £939.40 (122), G Forsythe, Cloughmills 820kg £1000.40 (122), A Abraham, Antrim 780kg £951.60 (122), H Henry, Upperlands 590kg £713.90 (121), A McNair, Ballyclare 600kg £678 (113), R Dunlop, Broughshane 620kg £388.20 (111), CK&R McCullough 620kg £688.20 (111), Local Farmer 590kg £649 (110), local farmer 560kg £616 (110), AT Lowry, Loughgiel 640kg £704 (110), J Ferguson, Straid 630kg £693 (110), N McCue, Ballymena 570kg £621.30 (109), A Abraham, Antrim 760kg £828.40 (109), J&S McElnay, Ballymena 610kg £658.80 (108), H Johnston, Ahoghill 690kg £745.20 (108), Local Farmer, 580kg £620.60 (107), R Baird, Carrickfergus 610kg £652.70 (107), TR Lilburn, Dromore 810kg £866.70 (107), TJ&I Bell, Ballyclare 680kg £720.80 (106), P Brown, Clough 790kg £829.50 (105), N Alexander, Gracehill 680kg £714 (105), H Johnston, Ahoghill 640kg £665.60 (104).

Beef Heifers: N Cole, Downpatrick Lim 620kg £1395 (225), Lim 690kg £1462.80 (212), T McErlaine, Rasharkin Cha 610kg £1268.80 (108), V Cousley, Magherafelt Cha 680kg £1414.20 (208), D Doonan, Donaghadee Lim 540kg £1123.20 (208), Lim 540kg £1107 (205), T McErlaine, Rasharkin Cha 590kg £1191.80 (202), Cha 560kg £1114.40 (199), W Dennison, Antrim AA 670kg £1326.60 (198), AA 620kg £1227.60 (198), T McErlaine, Rasharkin Cha 620kg £1221.40 (197), Cha 590kg £1156.40 (196), R Currie, Ballymena Cha 670kg £1313.20 (196), T McErlaine, Rasharkin Lim 520kg £1014 (195), D&P Bingham, Templepatrick Lim 510kg £989.40 (194), Lim 530kg £1022.90 (192), T McCullough Lim 470kg £907.10 (193), V Cousley, Magherafelt Lim 610kg £1159 (190), Ballyclare Farmer Lim 590kg £1121 (190), T McErlaine, Rasharkin Cha 510kg £958.80 (188), V Cousley, Magherafelt Lim 640kg £1203.20 (188), T McErlaine, Rasharkin Lim 580kg £1078.80 (186), Lim 480kg £888 (185), D&P Bingham, Templepatrick Lim 560kg £1030.40 (184).

Beef Bullocks: P McWilliams, Moneyglass AA 610kg £1274.90 (209), AA 640kg £1324.80 (207), AA 620kg £1277.20 (206), J McHenry, Mosside Cha 570kg £1157.10 (203), P McWilliams, Moneyglass AA 550gk £1116.50 (203), J Ferguson, Straid

Cha 700kg £1421 (203), M McCoy, Toome Lim 610kg £1232.20 (202), T McCullough, Broughshane Lim 520kg £1029.60 (198), P Graffin, Portglenone Lim 670kg £1319.90 (197), J White, Antrim Blo 760kg £1489.60 (196), L George, Nutts Corner Cha 770kg £1501.50 (195), H Henry, Upperlands AA 660kg £1287 (195), D Herbinson, Limavady Cha 650kg £1267.50 (195), M McCoy, Toome Lim 570kg £1105.80 (194), I Wallace, Rasharkin Lim 620kg £1202.80 (194), J White, Antrim Cha 690kg £1338.60 (194), L George, Nutts Corner Lim 830kg £1585.30 (191), I Wallace, Rasharkin Lim 550kg £1045 (190), A McMullan, Downpatrick Cha 630kg £1190.70 (189), T McErlaine, Lim 760kg £1421.20 (187), J White, Antrim Lim 780kg £1458.60 (187), R Wilson, Ballyclare Cha 810kg £1506.60 (186), I Wallace, Rasharkin Lim 640kg £1190.40 (186), W Bonnar, Randalstown Lim 570kg £1048.80 (184).

Fr Bullocks: J Gardiner, Ballymena 580kg £928 (160), P McMullan, Dundrod 670kg £1038.50 (155), AW McMaster, Broughshane 630kg £932.40 (148), J Ferguson, Straid 600kg £882 (147), P McMullan, Dundrod 700kg £1015 (145), AW McMaster, Brougshane 580kg £841 (145), P McMullan, Dundrod 720kg £1029.60 (143), S Duncan, Crumlin 500kg £690 (138), AW McMaster, Broughshane 640kg £132).

Dairy stock sold to £1700 on Friday for a calved heifer from David Dickey, Randalstown.

Ruling prices: DS Dickey, Randalstown £1700, T & J Mackey, Ballynure £1500, NG Chambers, Moneyrea Swi £1360, Wm Rea, Crumlin £1280, T & J Mackey £1280, NG Chambers £1200, WJ Bryson, Crumlin £1030.

45 lots of cows with calves at foot sold well to £1820 for a Lim cow with Char bull calf.

Ruling prices: A Stevenson, Armoy Lim cow & bull calf £1820, Sim cow & bull calf £1660, R Shaw, Rasharkin Lim cow & bull calf £1640, G Monan, Portaferry BB cow & bull calf £1620, A Stevenson SH cow & bull calf £1550, Lim cow & bull calf £1550, BB cow & bull calf £1500, Lim cow & bull calf £1480, Lim cow & bull calf £1460, Sim cow & bull calf £1450, David Compton, Carninney BB cow & bull calf £1420, A Stevenson Lim cow & hfr calf £1400, Lim cow & bull calf £1400, Lim cow & hfr calf £1400, Char cow & hfr calf £1380, Lim cow & bull calf £1380, BB cow & hfr calf £1380, Par cow & bull calf £1380, Char cow & bull calf £1350, WJ & D Wallace, Ballymena Lim cow & hfr calf £1330, A Stevenson Char cow & bull calf £1320, AA cow & hfr calf £1320, Lim cow & bull calf £1320.

191 calves in ring three sold to £490 for a Sim bull, a Sim heifer from the same farm fetched £445.

Beef bred bull calves sold to Leslie Wilson, Doagh Sim £490, G Patton, Stranocum AA £470, Leslie Wilson Sim £465, D Winter, Randalstown AA £450, local farmer AA £430, Leslie Wilson Sim £430, Andrew Bowden, Greyabbey Lim £425, local farmer AA £420, local farmer AA £420, James Adair, Kells BB £420, S Cargill, Parkgate BB £420, Denis Boyd, Straid AA £415, local farmer AA £415, Andrew Bowden Lim £410, (2) Lim £400, G Patton, Stranocum AA £400, AA £395, Samuel Herbison, Ballymena ST £390, D Montgomery, Glenwherry Char £385.

Heifer calves sold to: Leslie Wilson, Doagh Sim £445, Sim £440, James Adair, Kells BB £430, Denis Boyd, Straid Sal £405, G Patton, Stranocum AA £405, Andrew Bowden, Greyabbey (2) Lim £400, Denis Boyd Sal £390, Andrew Bowden Lim £385, G Patton, Stranocum AA £365, AA £360, D Winter, Randalstown AA £345, G Patton (2) AA £340, Wm Warwick, Moorfields Char £330, RJT Fleming, Templepatrick Sim £320, Mrs Marbeth Foster Char £320, Samuel Herbison, Ballymena (2) St £320.

Friesian bull calves sold to: Samuel Brennan, Larne £185, W & F Hill, Randalstown £185, Samuel Brennan £165, WH Magee, Kilwaughter (4) £160, Samuel Kennedy, Doagh £155, £145, S Cargill, Parkgate £130, FG & T McMullan, Broughshane £120, S Cargill £120.

165 weanlings sold to 268 pence per kg for a 250kg Char bullock at £670, stronger bullocks to 258p for a 330kg Char at £850, heifers sold to 242p for a 370kg Lim at £895.

Bulls 0-300kgs: J Liddie, Ballymena Char 250kg £670 (268), A Stevenson, Armoy Lim 280kg £745 (266).

301-350kgs: Kenneth Bell, B’shane Char 330kg £850 (257), Hannah Healey, Belfast Lim 340kg £870 (255), A Stevenson, Armoy Char 350kg £870 (248), G Weir, Toomebridge Lim 350kg £865 (247), SH Bellingham, Ballymoney Lim 350kg £850 (242), J Liddie, Ballymena Char 310kg £750 (241), G Weir, Toomebridge Lim 320kg £770 (240), SJ Duncan, Crumlin Char 330kg £780 (236), Mrs Janet Duncan, Crumlin Char 330kg £780 (236), A Stevenson, Armoy Char 350kg £805 (230), Kenneth Bell, Broughshane Sal 350kg £800 (228), Sal 340kg £750 (220), M McCoy, Toomebridge Lim 350kg £725 (207).

351kg and over: Kenneth Bell, Broughshane 370jg £870 (235), A Stevenson, Armoy Char 360kg £835 (231), A Stevenson Char 360kg £830 (230), Kenneth Bell Lim 380kg £875 (230), Dermot McDonnell, Glenariffe Char 360kg £825 (229), Matt Gingles, Kilwaughter Lim 380kg £860 (226), G Monan, Portaferry Sim 410kg £900 (219), G McAuley, Ballynashee AA 380kg £825 (217), Hannah Healey, Belfast Char 360kg £780 (216), A Stevenson Char 360kg £780 (216), Hannah Healey Lim 390kg £840 (215), A Stevenson Lim 380kg £810 (213), local farmer AA 420kg £895 (213), A Stevenson Char 420kg £890 (211), Matt Gingles, Kilwaughter AA 380kg £800 (210), SH Bellingham, Ballymoney Lim 400kg £840 (210).

Heifers 0-300kgs: Hugh McAlister, Aghadowey Lim 300kg £680 (226), SJ Duncan, Crumlin (2) Char 280kg £580 (207), J & R McKeown, Aughfatten BB 300kg £620 (206).

301-350kgs: Ivor Hyndman, Maghera Lim 310kg £760 (245), Robert McCahon, Aghadowey Char 310kg £750 (241), Char 340kg £790 (232), SH Bellingham, Ballymoney Lim 320kg £730 (228), Robert McCahon Lim 330kg £750 (227), Char 330kg £745 (225), G Weir, Toomebridge Lim 350kg £790 (225), Robert McCahon, Aghadowey Lim 310kg £680 (219), G Weir, Toomebridge Lim 350kg £765 (218), J Liddie, Ballymena Char 350kg £755 (215), J & R McKeown, Aughafatten BB 340kg £720 (211), James Houston, Randalstown BB 340kg £685 (201), Lim 350kg £700 (200).

351kg and over: G Weir, Toomebridge Lim 370kg £895 (241), Kenneth Bell, B’shane Lim 370kg £870 (235), J & R McKeown, Aughafatten Sim 360kg £8840 (233), Kenneth Bell Lim 360kg £830 (230), G Monan, Portaferry Sim 410kg £930 (226), J & R McKeown, Aughafatten Sim 380kg £855 (225), BB 410kg £895 (218), James Houston, Randalstown (2) Lim 360kg £765 (212), Robert McCahon, Aghadowey Char 370kg £785 (212), Hugh McAlister, Aghadowey Lim 370kg £785 (212), Wilbert Reid, Aughafatten Lim 400kg £845 (211), J Liddie, Ballymena Char 370kg £780 (210), Wilbert Reid, Aughafatten Lim 420kg £865 (206), G Monan Sim 520kg £1070 (205), local farmer Char 420kg £860 (204).

A good entry of sheep in Ballymena on Monday for the first sale of the season resulted in a steady trade. Store lambs sold to £75 and ewe lambs to £68.50.

Ruling prices:

Store lambs: Niall McKay, Carnlough 6 Tex £75, John E O’Kane, Cushendall 50 Suff £68, Wm Magee, Kilwaughter 30 Mule £68, RB & JH Kennedy, Dundrod 50 Tex £68, Jonathan Loughery, Limavady 54 Mule £67, M Taggart, Glenarm 80 Mule £67, D McKillop, Glenariffe 45 Suff £66.50, A Montgomery, Glenarm 54 Tex £66, John E O’Kane, Cushendall 50 Suff £66, Patrick McNeill, Ballycastle 36 Suff £66, Dermot McDonnell, Glenariffe 24 Tex £65.50, Mrs H Minford, Nutts Corner 5 Tex £65.50, D Devlin, Randalstown 34 Lleyn £65, Matthew Magill, Glenarm 11 Mil £64.50, James McAuley, Cushendall 35 Suff £64.50, Robert Loughery, Limavady 60 Mule £64.50.

Ewe lambs sold to: Local farmer 11 Suff £68.50, Sherriff Topping, Kilwaughter 10 Mule £65.50, 12 Tex £64.

A small entry of store cattle on Tuesday resulted in a steady trade. Bullocks sold to £580 over for a Char 520kg at £1100 offered by James McLoughin, Carnlough. Heifers sold to £405 over for a AA 510kg at £915 from L Hamill, Templepatrick.

Bullocks sold to: James McLoughlin, Carnlough Char 520kg £1100 (211), Char 480kg £1000 (208), MJ Currie, Newtownabbey (2) Here 340kg £680 (200), James McLoughlin Char 580kg £1160 (200), RJ McKendry, Antrim SHB 460kg £900 (195), C Tinsdale, Carnlough Char 620kg £1210 (195), James McLoughlin Sim 560kg £1070 (191), C Tinsdale Lim 620kg £1180 (190), James McLoughlin Char 610kg £1150 (188), D Murphy, Cushendall Lim 420kg £790 (188), RJ McKendry, Antrim SHB 490kg £920 (187), C Tinsdale Lim 670kg £1240 (185), MJ Currie Here 400kg £730 (182), RJ McKendry, Antrim SHB 450kg £820 (182), C Tinsdale Char 610kg £1100 (180).

Heifers sold to: D Murphy, Cushendall Lim 380kg £725 (190), L Hamill, Templepatrick AA 510kg £915 (179), AA 400kg £700 (175), AA 390kg £670 (171), AA 440kg £750 (170), MJ Currie, Newtownabbey Char 380kg £565 (148).

An entry of 2682 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a sharper trade. Fat lambs sold to 390p per kg for a pen of 20.5kg Tex at £80 and to a top per head of £92.50 for a pen of 24kg Texels. Fat ewes sold to £123.

Fat lambs (1958) (Top prices): S McNeilly, Ballyclare 4 Tex 20.5kg £80 (390), M Warnock, Limavady 2 Tex 24kg £92.50 (385), JW Harbinson, Limavady 11 Bel 22kg £83 (377), S McNeilly, 5 Suff 17kg £64 (376), JR Loughery, Limavady 42 CB 20.5kg £76.50 (373), JJ Mawhinney, Kells 15 Tex 19kg £70 (368), Kerri Simpson, B’shane 4 Tex 21kg £77 (366), Colm McDonnell 9 Tex 21.5kg £78.50 (365), G Ferguson, Stewartstown 10 Tex 19.5kg £71 (364), Colm McDonnell 2 Tex 16.5kg £60 (363), J McQuiston, Ballymoney 49 Tex 22kg £80 (363), N Hamill, Aughafatten 14 Tex 21kg £76 (361), Ivan Stevenson, B’shane 4 Tex 21kg £76 (361), A & J Currie, Ballyclare 26 Tex 22kg £79.50 (361), S McNeilly 3 Tex 20.5kg £74 (361), Luke Finlay, B’shane 16 Tex 20kg £72 (360), A McGookin, Carrick 5 Tex 22.5kg £81 (360), W Craig, Larne 15 Char 22kg £79 (359), J Lynn, Cullybackey 11 Tex 22kg £79 (359), D Wilson, Carntall 26 Tex 22kg £79 (359), Keith Ferguson, Ballymena 22 Tex 22kg £79 (359), S Gregg, Glarryford 7 Tex 22kg £79 (359), P Gregg, Gracehill 14 Tex 21kg £75 (357), R Coleman, Glarryford 18 Tex 23kg £82 (356), L Weatherup, Ballyclare 13 Tex 23kg £81.80 (355).

Top prices per head: M Warnock, Limavady 2 Tex 24kg £92.50, Norman McBurney, Moorfields 38 Tex 25.5kg £85, J Purvis, Magherafelt 8 Tex 25kg £85, P Donnelly, Rathkenny 13 Tex 27kg £85, Trevor Davidson, Glenwherry 19 Tex 25kg £84.50, A Lowry, Loughgiel 12 Tex 24kg £84.50, John McFall, B’shane 14 Tex 25kg £84.50, Ed McErlean, Portglenone 50 Tex 25.5kg £84.50, K & B Sloan, Larne 3 Suff 28kg £84, D Gaston, Carnlough 12 Tex 24.5kg £84, Ian Dodds, Glenwherry 10 Tex 25kg £84, M & R Simpson, B’shane 18 Tex 24.5kg £84, SH Crothers, Doagh 9 Char 24.5kg £84, A Coulter, Doagh 18 Tex 26kg £84, Raymond Gingles, Kilwaughter 6 Tex 26kg £84, James Barr, Ballyclare 12 Tex 28kg £84, John Moore, Cullybackey 8 Suff 25kg £84, A & W Gregg, Cloughmills 14 Tex 24.5kg £83.80, S McGowan, Ballymoney 16 Tex 24kg £83.50, TA Rodgers, B’shane 25 Tex 25.5kg £83, JW Harbinson, Limavady 11 Bel 22kg £83, G Irwin, Ballyclare 4 Tex 24kg £83, J Knox, B’shane 21 Suff 23.5kg £83, J Boville, Toome 8 Suff 23.5kg £83, ME Collins, Upper Ballinderry 7 Tex 24kg £82.50.

Fat ewes (724)

1st Quality

Tex - £80-£123

Suff - £80-£102

CB - £65-£86

BF - £45-£65