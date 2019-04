Latest prices from Lisahally

There was an excellent entry of sheep at Lisahally with Fat Lambs selling to £118, Fat Ewes £120.

LAMBS: A Moore £118/23kg, £116/25kg, Robert Waugh £106.50/23kg, Leslie Robinson £103.20/30kg, Robert Lowry £103/28kg, Mark Rosborough £103/35kg, £102.50/26kg, £102/28kg, P O’Doherty £100/26kg, R Lowry £99/25kg, £92/23kg, James O’Connor £90.50/20kg, Craig Hamilton £90/22kg, R Lowry £83/18kg, William Orr £73.50/20kg

FAT EWES: Derek McCrea £120, Martin Smyth £105, Howard Lynn £100, D McCrea £100, Martin Smyth £100, Ruth Hyland £87, Brian Cochrane £80, Howard Lynn £85, M Rosborough £80

EWES & LAMBS: Martin Smyth £188, £180, £160, S Porter £178, £160, £150, £145, £134.

Cattle sold to a sharp trade on Wednesday - Bullocks £1370/770kg, Heifers £1120/640kg, Weanling sold £745/220kg.

BULLOCKS: Donald Dayers £1370/770kg, £1350/740kg, £1300/710kg, £1285/700kg, Samuel Pollock £1290/740kg, £1240/710kg, Gary Miller £1200/650kg, James Sayers £1155/570kg, Matthew Blair £1140/570kg, £1090/610KG, Trevor Duddy £1095/560kg, Peter McLaughin £1090/560kg, Samuel Pollock £1075/620kg, £1035/620kg, Mark Armstrong £1010/600kg, Trevor Duddy £995/530kg, £985/560kg, J Sayers £995/540kg, £950/560kg, Mark Armstrong £995/600kg,£900/520kg, Peter McLaughlin £950/490kg, C Blair £900/450kg, Jonathon Cairns £870/420kg, Samuel Millar £865/360kg, £750/280kg, James O’Connor £825/390kg, £745/390kg, £740/380kg, Roberths McBeth £780/340kg, Jonathon Cairns £750/390kg, Robert Thompson £710/320kg, A Hamilton £700/390kg, James O’Connor £680/320kg, £665/310kg, £645/300kg, Samuel Miller £665/280kg, £640/350kg

HEIFERS : Samuel Pollock £1120/640kg, £1100/610kg, £1070/600kg, £1050/640kg, Peter McLaughlin £1095/500kg, £900/560kg, £850/470kg, C Blair £865/400kg, William & Raymond Boyd £840/370kg, JD Donaghy £810/340kg, £805/340kg, £790/340kg, £770/310kg, Trevor Duddy £800/470kg, S Conway £800/400kg, Eliz Archibald £795/470kg, S Moore 795/380kg, £790/370kg, W & R Boyd £780/340kg, £760/360kg, £745/340kg, £740/290kg, £740/300kg, £710/330kg, £710/280kg, £700/290kg, £670/270, B Anderson £750/400kg, W Neely £745/410kg, A Clarke £745/220kg, £740/230kg, A Boyd740/370kg, £700/270kg, B Anderson £715/370kg, J Donaghy £710/300kg, £700/310kg, James McBeth £700/370kg, William Neely £700/440kg, R McBeth £670/290kg, B Anderson £665/390kg, W & R Boyd £655/240kg, £645/330kg, £635/370kg.