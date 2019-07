Limousin sells for £2,050 in suckler ring at Ballymena Mart

An entry of 250 beef cows in Ballymena on Thursday resulted in a steady trade.

Beef cows sold to 192p for a Blue 1,020kg at £1,958 and a Limousin 890kg at £1,708, Friesian cows to 130p for 570kg at £741, beef heifers to 211p for 550kg at £1,160 and Limousin bullocks to 201p for 630kg at £1,266.

Beef cows sold to: R J Arrell, Randalstown Belgian Blue 1,020kg, £1,958 (192), M Johnston, Toomebridge Limousin 890kg, £1,708 (192), Belgian Blue 720kg, £1,368 (190), Belgian Blue 590kg, £1,062 (180), J McKeever, Ahoghill Parthenais 610kg, £1,073 (176), J McHenry, Mosside Charolais 790kg, £1,390 (176), H McCracken, Ballywalter Limousin 880kg, £1,540 (175), Shane McCullough, Glenavy Belgian Blue 710kg, £1,235 (174), J McCracken, Limavady Limousin 560kg, £935 (167), I McKay, Dervock Aberdeen Angus 610kg, £1,006 (165), S Gilmore, Kilrea Charolais 610kg, £1,006 (165), J McKeever, Parthenais 690kg, £1,117 (162), S Gilmore Charolais 650kg, £1,053 (162), Richard Cowan, Magheramourne Belgian Blue 730kg, £1,182 (162), Desmond Fulton, Ballymoney Limousin 620kg, £992 (160), H McCormick, Larne Belgian Blue 720kg, £1,144 (159), K McAuley, Broughshane Simmental 580kg, £910 (157), J McCracken, Limavady Limousin 680kg, £1,060 (156), S G Lowry, Glenavy Charolais 600kg, £936 (156), K McAuley, Simmental 570kg, £883 (155), A Kennedy, Ardglass Charolais 670kg, £1,031 (154), K McAuley Simmental 640kg, £985 (154), Desmond Fulton Aberdeen Angus 630kg, £963 (153) and P McIlrath, Glarryford Belgian Blue 730kg, £1,109 (152).

Friesian cows sold to: J McTague, Portglenone 570kg, £741 (130), J and M Wilson, Broughshane 830kg, £996 (120), Joe Maybin, Kells 610kg, £701 (115), D J and S Allen, Limavady 800kg, £912 (114), E and R J Bredin, Londonderry 730kg, £832 (114), Joe Maybin, Kells 530kg, £583 (110), D Morrison, Armoy 790kg, £861 (109), D J and S Allen, 630kg, £686 (109), 730kg, £781 (107), J and M Wilson 700kg, £742 (106), F G and T McMullan, Broughshane 650kg, £676 (104), D Morrison, Armoy 660kg, £673 (102), D J and S Allen 600kg, £606 (101), James McAuley, Cushendall 660kg, £646 (98), D J and S Allen 580kg, £568 (98), J ans S McElnay, Bushmills 590kg, £578 (98), E and R J Bredin 710kg, £695 (98), Paul McCullough, Glenavy 600kg, £582 (97), J and S McElnay 570kg, £535 (94), S Lyons, Coleraine 670kg, £616 (92), R L A Irvine, Dundrod 680kg, £598 (88), A Hoey, Glenwherry 560kg, £481 (86), 700kg, £595 (85) and S Lyons, Coleraine 620kg, £520 (84).

Beef heifers sold to: H McCracken, Ballywalter Limousin 550kg, £1,160 (211), Limousin 740kg, £1,517 (205), S McGowan, Ballymoney Limousin 670kg, £1,373 (205), Charolais 700kg, £1,414 (202), D and P Bingham, Templepatrick Limousin 510kg, £989 (194), T and W Taylor, Ballymoney Limousin 580kg, £1,125 (194), T J A Kennedy, Cullybackey Aberdeen Angus 580kg, £1,090 (188), Damien Duggan, Magherafelt Limousin 620kg, £1,159 (187), J Gardiner, Ballymena BB 560kg £1041 (186), Desmond Fulton, Ballymoney Aberdeen Angus 820kg, £1,525 (186), Damien Duggan Limousin 710kg, £1,306 (184), R and W Fleck, Broughshane Limousin 580kg, £1,061 (183), S Gilmore and Co, Kilrea Charolais 620kg, £1,128 (182), J Gardiner Aberdeen Angus 660kg, £1,194 (181), John Beggs, Whitehead Limousin 560kg, £1,008 (180), I Beggs Limousin 520kg, £930 (179), D and P Bingham, Templepatrick Limousin 500kg, £895 (179), S Gilmore and Co Charolais 620kg, £1,109 (179), S McAllister, Glenarm Limousin 540kg, £966 (179), S Gilmore and Co Simmental 610kg, £1,085 (178), Pat McTague Limousin 550kg, £973 (177), M Gardiner, Ballymena Aberdeen Angus 640kg, £1,132 (177), D and P Bingham, Templepatrick Limousin 520kg, £904 (174) and K McAuley, Broughshane Limousin 560kg, £968 (173).

Beef bullocks sold to: T and W Taylor, Ballymoney Limousin 630kg, £1,266 (201), A Kennedy, Ardglass Limousin 690kg, £1,373 (199), C B Wilkinson, Randalstown Aberdeen Angus 690kg, £1,373 (199), Aberdeen Angus 700kg, £1,386 (198), J and S McElnay, Bushmills Aberdeen Angus 610kg, £1,201 (197), S McAllister, Glenarm Charolais 720kg, £1,404 (195), T J A and R A Kennedy, Cullybackey Parthenais 600kg, £1,164 (194), C B Wilkinson, Randalstown Limousin 670kg, £1,293 (193), Shane McCullough, Glenavy Belgian Blue 620kg, £1,190 (192), A and T Lagan, Portglenone Aberdeen Angus 540kg, £1,015 (188), Aberdeen Angus 550kg, £1,034 (188), Aberdeen Angus 560kg, £1,047 (187), T and W Taylor Lim 630kg, £1,178 (187), A and T Lagan Aberdeen Angus 580kg, £1,078 (186), T and W Taylor Limousin 680kg, £1,264 (186), Robert McBride, Randalstown Limousin 630kg, £1,165 (185), Kevin Scullion, Portglenone Charolais 730kg, £1,343 (184), R Mark, Rasharkin Simmental 640kg, £1,171 (183), Robert McBride Limousin 700kg, £1,281 (183), R Mark, Simmental 750kg, £1,365 (182), A Kennedy, Ardglass Charolais 690kg, £1,248 (181), Roy Millar, Randalstown Charolais 590kg, £1,062 (180), Robert McBride, Randalstown Limousin 680kg, £1,217 (179) and Roy Millar, Charolais 640kg, £1,139 (178).

Friday, June 28: Dairy stock met improved demand selling to £1,860 for a choice calved heifer from S Fullrton, Bushmills.

S Fullerton, Bushmills £1,860, A T McAuley, Bushmills £1,850, £1,820, J McAuley, Bushmills £1,680, J Patterson, Crumlin £1,420, S Graham, Broughshane £1,360, A T McAuley, Bushmills £1,330, R Collier, Dundrod £1,240, S H and E S Hall, Ballyclare £1,180, £1,150, £1,140, £1,020.

41 lots in the suckler ring sold well to £2,050 for a Limousin cross WOI heifer with Limousin heifer calf at foot from A G Milliken, Dundrod, breeding bulls to £1,450 for a Limousin.

A G Milliken, Dundrod Limousin £2,050, Aberdeen Angus £1,750, Charolais £1,700, Limousin £1,620, Parthenais £1,620, Limousin £1,620, W J Jordan, Comber Aberdeen Angus £1,600, A G Milliken, Dundrod Limousin £1,580, B Millar, Randalstown Limousin £1,520, A G Milliken, Dundrod Limousin £1,520, A H Park, Ballymena Limousin £1,510, D Dunlop, Comber Limousin £1,480, T J McLornan, Nutts Corner Limousin £1,480, Limousin £1,480, A Hughes, Newtownards Aberdeen Angus £1,400, D Dunlop, Comber Aberdeen Angus £1,400, Aberdeen Angus £1,350, Aberdeen Angus £1,340, D Compton, Carniny Hereford £1,300, D Reid, Killylea Saler £1,300, D Dunlop, Comber Limousin £1,250, A Hughes, Newtownards Aberdeen Angus £1,200, D Dunlop, Comber £1,200 and T J McLornan Nutts Corner Limousin £1,200.

Drop calves: 255 lots in the calf ring sold to £480 for a two-month-old Simmental heifer, bull calves to £455 for an Aberdeen Angus.

Bull calves: G Patton, Stranocum Aberdeen Angus £455, J McLaughlin, Aughafatten Charolais £425, D Compton, Carniny Simmental £415, H Alexander, Glenarm Limousin £415, E Houston, Glarryford Charolais £415, T Herbinson, Randalstown Aberdeen Angus £410, A Bowden, Greyabbey Limousin £405, T Herbinson, Randalstown Charolais £405, G and A Patton, Carrowdore Charolais £400, G Patton, Stranocum Aberdeen Angus £400, A Bowden, Greyabbey Limousin £380, J and J Huey, Armoy Belgian Blue £380, L Wilson, Doagh Simmental £380, (2), G Patton, Stranocum Aberdeen Angus £380, Aberdeen Angus £375, J and J Huey, Armoy Belgian Blue £370, G Patton, Stranocum Aberdeen Angus £370, H Alexander, Glenarm Limousin £360, Antrim Estates, Glenarm Shorthorn beef £355, A Ritchie, Holywood Friesian £350 and A Scott, Charolais £340.

Heifer calves: L Wilson, Doagh Simmental £480, I Lamont, Cullybackey Limousin £440, L Wilson, Doagh Simmental £440, £430, D Watton, Coleraine Belgian Blue £400 (2), I Lamont, Cullybackey Aberdeen Angus £400, Aberdeen Angus £365, G Patton, Stranocum Aberdeen Angus £355, H Alexander, Glenarm Limousin £350, G Patton, Stranocum Aberdeen Angus £350, I Lamont, Cullybackey Hereford £340, Hereford £330 (2), A Bowden, Greyabbey Limousin £325, Limousin £320, R J White, Ballymoney Limousin £320, J and J Huey, Armoy Belgian Blue £305, A McMinn, Larne Charolais £300 and J and J Huey, Armoy Limousin £300.

Friesian calves: A Ritchie, Holywood £350, H Alexander, Glenarm £260, A Ritchie, Holywood £160 (2), £150, J Lynn, Cullybackey £130, A Ritchie, Holywood £130, W J Taylor, Newtownards £120.

149 weanlings sold to 279 pence per kg for a 430kg Charolais heifer at £1,200 while a 380kg Limousin bullock fetches £980 (258 pence).

Bullocks to 300kg: A and D McAfee, Bushmills Charolais 270kg, £725 (269), 250kg, £660 (264), E Sherrard, Ligoniel Limousin 300kg, £730 (243), Shorthorn beef 290kg, £705 (243), Limousin 270kg, £625 (231).

Bullocks 301kg to 350kg: J O’Kane, Glenarm Charolais 350kg, £815 (232), A McErlean, Portglenone Charolais 320kg, £725 (226), E Sherrard, Ligoniel Limousin 310kg, £700 (225), Limousin 320kg, £720 (225), Limousin 330kg, £740 (224), J O’Kane, Glenarm Charolais 340kg, £740 (217) and E Sherrard, Ligoniel Limousin 350kg, £755 (215).

Bullocks over 350kg: J O’Kane, Glenarm Limousin 380kg £980 (257), Charolais 390kg, £246 (246), A McErlean, Portglenone Charolais 370kg, £910 (246), J O’Kane, Glenarm Charolais 400kg, £980 (245), Charolais 360kg, £860 (238), Limousin 370kg, £880 (237), Sixmilecross farmer Charolais 380kg, £900 (236), S Tanner, Castlerock Charolais 400kg, £940 (235), J O’Kane, Glenarm Limousin 420kg, £980 (233), J McHenry, Mosside Charolais 410kg, £955 (232), I Tanner, Castlerock Charolais 360kg, £835 (231), A McErlean, Portglenone Charolais 360kg, £830 (230), E Sherrard, Coleraine Charolais 390kg, £890 (228), A McErlean, Portglenone Charolais 380kg, £860 (226), S Tanner, Castlerock Simmental 360kg, £810 (225) and J O’Kane, Glenarm Charolais 360kg, £810 (225).

Heifers to 300kg: E Sherrard, Ligoniel Limousin 240kg, £590 (245), Limousin 250kg, £600 (240), J McCurdy, Broughshane Charolais £270kg, £640 (237), E Sherrard, Ligoniel Limousin 300kg, £710 (236), Limousin 290kg, £645 (222), Charolais 280kg, £620 (221), Stabiliser 240kg, £520 (216) and J McCurdy, Broughshane Saler 270kg, £580 (214).

Heifers 310kg to 350kg: J O’Kane, Glenarm Limousin 310kg, £760 (245), J McCurdy, Broughshane Saler 330kg, £800 (242), M Workman, Kilwaughter Charolais 320kg, £760 (237), I Tanner, Castlerock Charolais 340kg, £775 (227), E Sherrard, Ligoniel Limousin 310kg, £695 (224), J O’Kane, Glenarm Limousin 340kg, £760 (223), Charolais 750kg, £220), I Tanner, Castlerock Charolais 350kg, £765 (218), J McCurdy, Broughshane Saler 320kg, £690 (215), E Sherrard, Ligoniel Shorthorn beef 310kg, £660 (212), J McCurdy, Broughshane Saler 330kg, £700 (212), Shorthorn 320kg, £670 (209), P and C Connon, Ballymena Charolais 350kg, £730 (208), E Sherrard, Ligoniel Limousin 330kg, £670 (203) and J McCurdy, Broughshane Charolais 310kg, £620 (200).

Heifers over 350kg: I Tanner, Castlerock Charolais 430kg, £1,200 (279), J O’Kane, Glenarm Charolais 410kg, £970 (236), T McKillop, Glenarm Charolais 370kg, £870 (235), J O’Kane, Glenarm Charolais 380kg, £860 (226), S McCullough Limousin 370kg, £825 (223), J O’Kane, Glenarm Charolais 380kg, £845 (222), T McKillop, Glenarm Charolais 360kg, £790 (219), Charolais 380kg, £820 (215), J O’Kane, Glenarm Charolais 400kg, £860 (215), T McKillop, Glenarm Charolais 410kg, £870 (212), J O’Kane, Glenarm Charolais 360kg, £760 (211), Charolais 360kg, £755 (209), S Tanner, Castlerock Charolais 360kg, £750 (208), T McKillop, Glenarm Charolais 380kg, £780 (205), J McCurdy, Broughshane Saler 370kg, £750 (202) and I Tanner, Castlerock Charolais 390kg, £780 (200).

Tuesday, July 2: A smaller entry of store cattle in Ballymena resulted in a steady trade.

Bullocks sold to £490 over for a Charolais 590kg at £1,080 offered by J Smyth, Randalstown.

Heifers sold to £460 over for a Aberdeen Angus 570kg at £1,030 presented by I McKay, Ballymoney.

Bullocks: J Smyth, Randalstown Charolais 480kg, £955 (199), D and R Millar, Randalstown Hereford 450kg, £850 (188), I B and H J Marsden, Larne Aberdeen Angus 450kg, £850 (188), J Smyth, Randalstown Belgian Blue 490kg, £920 (187), I B and J H Marsden, Larne Aberdeen Angus 460kg, £860 (187), R J Gage, Clough Limousin 500kg, £905 (181), D and R Millar, Randalstown Hereford 390kg, £705 (180) and A Hoey, Glenwherry Belgian Blue 380kg, £685 (180). J Smyth, Randalstown Charolais 590kg, £1,080 (189), Charolais 560kg, £1,060 (183), Belgian Blue 510kg, £910 (178), R J Gage, Clough Limousin 520kg, £900 (173), I B and H J Marsden Limousin 560kg, £955 (170), Aberdeen Angus 530kg, £890 (167) and R J Gage, Clough Limousin 520kg, £855 (164).

Heifers: J McMillan, Portglenone Herefor 440kg, £765 (173), S McCammond, Randalstown Shorthorn 440kg, £765 (173) and J McMillan, Portglenone Hereford 410kg, £700 (170). I McKay, Ballymoney Aberdeen Angus 570kg, £1,030 (£80), K McVicker, Ballymoney Aberdeen Angus 550kg, £980 (178), I McKay, Ballymoney Aberdeen Angus 510kg, £880 (172) and J McMillan, Portglenone Hereford 600kg, £1,030 (171) and Hereford 530kg, £905 (170).

Wednesday, July 3: An entry of 1,000 sheep in Ballymena resulted in an easier trade.

Fat lambs sold to 3675p for a pen of 23.5kg Charollais, offered by J Fenton, Glarryford and to a top per head of £82 for three of lambs offered by H Wilson, Cullybackey.

Fat ewes sold to £100.

Fat Lambs (710)

Top prices per kilo: J Fenton, Glarryford 14 Texel 21.5kg, £79 (367), B Hamill, Aughafatten 4 Texel 20kg, £73 (365), J McQuiston, Ballymoney 29 Texel 21.5kg, £77 (358), G Miller, Moneymore 29 Charollais 20kg, £71.50 (357), B Gingles, Larne 13 Suffolk 22kg, £78.50 (356), W Holland, Doagh 27 Texel 20.5kg, £73 (356), J Robinson, Donaghadee 15 Texel 20.5kg, £73 (356), A and J Currie, Ballyclare 14 Texel 21.5kg, £76.50 (355), R Hoy, Holestone 5 Texel 22.5kg, £80 (355), D Magill, Ballymena 7 Texel 22kg, £78 (354), R Hunter, Larne 7 Texel 22kg, £78 (254), A McNair, Ballyclare 20 Texel 22kg, £78 (354), C Gribben, Dunloy 16 Texel 21.5kg, £76 (353), S Gregg, Glarryford 8 Texel 21.5kg, £76 (353), J Irvine, Carrickfergus 8 Texel 21.5kg, £76 (353), R Carlisle, Newtownabbey 4 Charollais 21.5kg, £76 (353), I Stevenson, Broughshane 10 Texel 21.5kg, £76 (353), J McIlrath, Ballymena 15 Texel 22.5kg, £79.50 (353), J Clarke, Gracehill 5 Charollais 21kg, £74 (352), C McAllister, Moorfields 15 Texel 23kg, £81 (352), L Weatherup, Ballyclare 12 Texel 23kg, £81 (352), A Gilmore, Donaghadee 5 Texel 20.5kg, £72 (351), J Gilmore, Ballyclare 4 Texel 22.5kg, £79 (351) and D Patton, Newtownards 13 Texel 22.5kg, £79 (351).

Top prices per head: H Wilson, Cullybackey 3 Charollais 23.5kg, £82, C McAllister, Moorfields 15 Texel 23kg, £81, W and G Hanna, Ballymoney 17 Texel 23.5kg, £81, S Hunter, Bushmills 19 Suffolk £23.5kg, £81, L Weatherup, Ballyclare 12 Texel 23kg, £81, J Knox, Broughshane 17 Suffolk 23.5kg, £81, R Hoy, Holestone 5 Texel 22.5kg, £80, J Lennox, Kilrea 4 Texel 23kg, £80, R J Bell, Kells 1 Charollais 23kg, £80, Rainey Bros, Larne 12 Suffolk 23kg, £80, S Anderson, Kilwaughter 6 crossbred 23kg, £80, G and A Patton, Newtownards 19 Texel 23kg, £80, J McIlrath, Ballymena 15 Texel 22.5kg, £79.50, R Coleman, Glarryford 15 Texel 22.5kg, £79, D Meharg, Ballyclare 9 Dorset 23.5kg, £79 and I Colville, Crawfordsburn 13 Texel 22.5kg, £79.

Fat ewes (204)

Texel/Beltex - £87- £100

Suffolk - £87 - £96

Crossbred - £60 - £84

Blackface - £40 - £60