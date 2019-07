More cattle on offer at Omagh

More cattle on offer this week, with more demand for grazing sorts, whilst heavier cattle are slower to clear.

Bullocks; M. McCullagh, Carrickmore 435k £980; 340k £865; 350k £845, Jack Hunter, Drumquin 430k £925; 410k £905, E. B. McCullagh, Plumbridge 510k £1035; 465k £950, S. Graham, Kesh 415k £870; 450k £915; 360k £755, Lakemount Farms, Dromore 465k £970, H. Wilson, Ardstraw 485k £1000, P. Ward, Drumnakilly 450k £920; 380k £830; 390k £850, R. Farrell, Dromore 460k £930, S. Pinkerton, Baranscourt 480k £965; 485k £975; 530k £1035, M. McGlade, Draperstown 335k £770, A. McQuaid, Dromore 345k £705, G. McMenamin, Drumquin 300k £610, I. Jobb, Fintona 490k £975.

Heifers: M. Cassidy, Drumquin 420k £895, J. R. Lowry, Burndennett 425k £900; 420k £845, M. McCullagh, Carrickmore 390k £830; 405k £845, S. Graham, Kesh 310k £655, Jas. Walsh, Arvalee 360k £745; 390k £790; 385k £775, N. Rouse, Strabane 415k £860, M. McGlade, Draperstown 525k £1045.

Fat Cows: R. Kerr, Drumlegagh 650k £169, P. McCaffrey, Trillick 660k £163, P. T. McMenamin, Leglands 590k £129, M. McCoy, Dromore 540k £128, K. McCullagh, Loughmacrory 610k £128, G. Monteith, Seskinore 620k £128, E. Connolly, Castlederg 610k £128; 560k £127, I. McCutcheon, Dunbreen 610k £122.

Dropped Calves: J. Armstrong, Dromore £445 and £435 Limousin Bulls, W. Marshall, Ardstraw £420 Angus Bull, Fairmount Farms, Claudy £420 Simmental Bull; £380 B. Blue Heifer, L. Lougue, Trillick £415 and £395 Limousin Bulls, C. Monteith, Seskinore £390 Charolais Bull, E. Hughes, Dromore £385 Simmental Bull, c. Elkin, Gillygooley £370 B. Blue Bull, S. McLaughlin, Drumragh £365 and £360 Limousin Bulls, T. McDermott, Strabane £410 Hereford Heifer, E. Davis, Dromore £340 Charolais Heifer, K. Warnock, Trillick £340 Limousin Heifer, N. Kee, Trillick £360 Limousin Bull, S. Quinn, Newtownstewart £350 Angus Bull, T. D. Doak, Omagh £315 Angus Heifer.

Weanlings: C. Monteith, Seskinore £745 and £700 Charolais Heifers, Wm. Monaghan, Ederney £695 and £670 Charolais Bulls, D. McFarland, Beragh £590 Charolais Heifer, Sean Clarke, Drumlea £570 Limousin Bulls (3), J. Farrell, Dromore £565 Simmental Bull, T. Waugh, Castlederg £530 Angus Bull, Thos. Tait, Omagh £455 Friesian Bulls (5).