An outstanding show of stock at Pomeroy on Thursday sold to a swift trade.

Prices as follows:

BULLOCKS: Noel Boyle £1100/460kg, £1060/440kg, Peter & Stephen McNally £1080/510kg, £990/470kg, £970/460kg, Martin Brennan £1010/420kg, £980/420kg, Brendan Hegarty £975/420kg, Peter & Stephen McNall y£925/440kg, £900/450kg, Joseph McNamee £910/380kg, Emmet Kelly £900/440kg, Noel Boyle £890/370kg, Michael Mimnagh £880/420kg, £870/440kg, £850/370kg, £850/390kg, £840/400kg, George Mitchell £875/400kg, £850/400kg, Joseph McNamee £845/360kg, B Hegarty £800/400kg, P Dillon /800/380kg, £790/350kg, £780/340kg, P Mone £780/300kg, V Rafferty £770kg, P & S McNally £770/350kg, James McHugh £760/390kg, Laurance McKenna £755/340kg, P Gillespie £750/280kg, J McHugh £730/310kg, C Mackle £720/270kg, C Loughran £720/300kg, I Anderson £720/340kg, M Mimnagh £720/310kg, £700/280kg, A Lewis £700/260kg, C Mackile £700/280kg.

HEIFERS: Tony Hughes £1030/510kg, E Ferry £1000, S Moore £1000/440kg, £990/430kg, £970/430kg, Martin Brennan £970/420kg, D Rafferty £965/450kg, £920/460kg, £915/440kg, £860/430kg, Barry Hutton £960/500kg, Tony Hughes £890/470kg, Alan Hawkes £880/470kg, S Kelly £880/360kg, £870/350kg, B Hutton £840/440kg, Edward Ferry £815/420kg, £810/400kg, £805/390kg, £800/440kg, E Kelly £810/370kg, £800/420kg, Irwin Anderson £805/370kg, J McNamee £800/310kg, £790/350kg, A Hawkes £800/420kg, Brian Rafferty £790/350kg, Raymind Blair £790/410kg, S McNamee £790/380kg, £790/370kg, M McDermott £780/330kg, B Hegarty £775/340kg, C Mackle £770/330kg, J McNamee £755/330kg, P Gillespie £755/310kg, J McHugh £755/350kg, £745/310kg.