Overall Charolais champion sells for £1500 at Plumbridge Mart

At the opening suckled calf sale at Plumbridge Mart quality calves were in keen demand.

The overall champion in the Northern Ireland Charolais Club show was a heifer at 470kgs, £1500, entered by Mr J P McBride, Plumbridge.

Males: J P McBride 550kgs, £1010, 515kgs, £1000, 460kgs, £980, 500kgs, £970, 500kgs, £960, 450kgs, £960, 410kgs, £960, 325kgs, £920, 435kgs, £900, 400kgs, £900. N McIlwaine 390kgs, £1350, 310kgs, £1000, 295kgs, £900, 370kgs, £900, 360kgs, £820, 350kgs, £820, 350kgs, £780. K Quinn 430kgs, £1150, 380kgs, £980, 500kgs, £980, 320kgs, £900, 380kgs, £880, 370kgs, £780. B McCullagh 370kgs, £1050, 410kgs, £1040, 400kgs, £1020, 345kgs, £1000, 360kgs, £990, 295kgs, £900. R Scott 430kgs, £1040, 340kgs, £880, 325kgs, £870, 420kgs, £840, 385kgs, £810, 365kgs, £800, 335kgs, £780. R J Keys 530kgs, £940, 485kgs, £810, 360kgs, £760, 340kgs, £740, 340kgs, £730. N and S Gallagher 450kgs, £840, 365kgs, £740. A Ferguson 400kgs, £840, 320kgs, £810, 370kgs, £790, 365kgs, £750, 325kgs, £720. I Warnock 370kgs, £920, 500kgs, £920, 475kgs, £900. P Kirk 370kgs, £860, 385kgs, £860, 360kgs, £820, 310kgs, £810. P Murphy 360kgs, £720. J McBride 355kgs, £840, 385kgs, £780, 365kgs, £740, 305kgs, £720. N McGillion 405kgs, £830, 380kgs, £740. J Browne 300kgs, £820, 335kgs, £710, 210kgs, £570. B Kerlin 420kgs, £790, 260kgs, £700. G and C Devine 350kgs, £760, 340kgs, £730, 375kgs, £710. A Patterson 360kgs, £720, 295kgs, £700, 265kgs, £630. S and M Conway 365kgs, £700. P McGurk 345kgs, £670. W and J Kerlin 275kgs, £640, 300kgs, £470.

Females: J P McBride 470kgs, £1500, 430kgs, £1080, 415kgs, £1080, 345kgs, £960, 415kgs, £920, 360kgs, £820, 335kgs, £720. N McIlwaine 380kgs, £1320, 330kgs, £1100, 315kgs, £980, 345kgs, £980, 400kgs, £960, 355kgs, £960, 310kgs, £920, 310kgs, £850, 355kgs, £780, 285kgs, £740. K Quinn 370kgs, £1020, 395kgs, £1020, 335kgs, £880, 365kgs, £840. B McCullagh 315kgs, £960, 330kgs, £940, 265kgs, £900, 305kgs, £850, 300kgs, £760. R Scott 365kgs, £980, 330kgs, £900, 370kgs, £900, 330kgs, £860, 315kgs, £710. N and S Gallagher 435kgs, £940, 360kgs, £700. A Ferguson 390kgs, £920, 390kgs, £800, 270kgs, £620. I Warnock 360kgs, £880, 375kgs, £860. P Kirk 255kgs, £900, 325kgs, £860, 340kgs, £850. P Murphy 390kgs, £900, 330kgs, £740. N McGillion 270kgs, £800, 350kgs, £640. G and C Devine 340kgs, £700, 310kgs, £650. J Buchanan 310kgs, £600, 265kgs, £590, 270kgs, £580, 260kgs, £560.