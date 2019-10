Pomeroy Mart: Bullocks selling £960 for 450kg

A sharp trade on Thursday as cattle sold to a packed ringside.

Prices as follows

BULLOCKS

Patrick Hamill £960/450kg, £940/450kg, James McCallan £940/520kg, £930/510kg, £870/500kg, £850/470kg, Robert McAllister £930/500kg, James Bradley £910/420kg, £880/390kg, Patrick Hamill £850/470kg, Oliver McAnespie £810/340kg, £800/380kg, James Nugent £800/400kg, James Bradley £765/380kg, Adrian McAleer £760/320kg, David Hutchinson £750/400kg, Catherine Lagan £740/360kg, £730/330kg, James Bradley £740/360kg, £730/420kg and Adrian McAleer £710/290kg.

HEIFERS

M J and D R Boyd £1090/570kg, Brendan Slane £1020/570kg, £1010/550kg, £980/580kg, Ronnie Giles £960, £960, S Bradley £870/430kg, £800/400kg, £750/380kg, £740/380kg, £720/380kg, £705/380kg, £700/350kg, A Bradley £810/370kg, £730/400kg, £710/380kg, £705/360kg, David Hutchinson £765/450kg, £750/430kg, Oliver McAnespie £700/290kg, £690/300kg, William Hamilton 695/400kg, Oliver McAnespie £670/320kg and Patrick O'Neill £600/290kg, £525/270kg,