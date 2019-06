Pomeroy Mart: Bullocks selling to £1,090 for 600kg

An excellent show of cattle on Thursday sold to a firm trade.

Prices as follows:

BULLOCKS

Kevin McAleer £1,090/600kg, Sean Clarke £960/450kg, Paul Donaghy £920/420kg, £860/420kg, £815/420kg, Joseph McKenna £855/320kg, £840/300kg, £830/320kg, Kinley Tener £800/370kg, £715/340kg, Peter McElhone £735/250kg, £690/250kg, £650/300kg, £540/250kg, Sean Clarke £675/410kg, Kinley Tener £595/280kg and Declan Rafferty £520/200kg, £475/240kg.

HEIFERS

Plunkett McElduff £1,050/480kg, £955/490kg, Liam Nugent £1,025/480kg, Christopher Rafferty £1,000, Plunkett McElduff £935/480kg, Denis McVeigh £920, £860, £800, £800/680kg, Plunkett McElduff £810/410kg, £795/440kg, Adrian McAleer £775/360kg, £755/440kg, Liam Nugent £770/360kg, B Ward £750/430kg, Martin McCormack £725/410kg, Patrick McCormack £725/360kg, £715/330kg, £710/360kg, £690/310kg, Sean Clarke £750/360kg, B Ward £615/320kg, £595/320kg, £570/290kg, £505/260kg and Kinley Tener £600/260kg.