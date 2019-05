Prices remain steady with £1,380 paid for Charolais steer at Dungannon Mart

A seasonal entry of stock saw prices remain steady £1,380, 705kg Charolais steer (196.00).

Heifers peaked at £1,220, 670kg Aberdeen Angus (182.00); dropped calves cleared to £485 Limousin bull and heifer calves to £330 Limousin.

Weanlings topped at £1,130, 560kg Charolais male (202.00).

Weanling heifers sold to £935, 440kg Limousin (213.00).

STEERS

Steer prices remain steady to peak at £1,380, 705kg Charolais (196.00) presented by J Todd, £1,330, 635kg Limousin (210.00), £1,220, 610kg Charolais (200.00); P Hamilton £1,145, 525kg Limousin (218.00), £1,120, 495kg Limousin (226.00), £1,095, 460kg Limousin (238.00), £1,085, 505kg Limousin (215.00), £1,040, 500kg Limousin (208.00), £1,030, 480kg Limousin (215.00), £1,010, 460kg Limousin (220.00); T Roleston £1,080, 505kg Blonde d'Aquitaine (214.00); A Hall £945, 430kg Limousin (220.00), £935, 420kg Aberdeen Angus (223.00), £825, 385kg Limousin (214.00); K McAleer £765, 360kg Hereford (213.00); T Muldrew £705, 350kg Aberdeen Angus (201.00), £625, 265kg Aberdeen Angus (236.00), £600, 265kg Aberdeen Angus (226.00), £600, 300kg Aberdeen Angus (200.00) and S Timmins £690, 345kg Limousin (200.00).

HEIFERS

Heifer trade peaked at £1,220, 670kg Aberdeen Angus (182.00) presented by O O’Neill; P McCormack £965, 505kg Hereford (191.00), £850, 430kg Limousin (198.00); D Conroy £925, 430kg Limousin (215.00), £805, 370kg Limousin (218.00); J Waugh £890, 435kg Charolais (205.00), £725, 350kg Limousin (207.00) and A Hall £655 340kg Limousin (193.00).

DROPPED CALVES

Dropped calf prices cleared to £485 Limousin bull presented by J Quinn and Sons, £455 Limousin bull, £420 Limousin bull; I Burley £355 Aberdeen Angus bull, £255 Aberdeen Angus bull; W Smith £310 Hereford bull, £235 Hereford bull; P Robinson £280 Simmental bull, £250 x 2 Simmental bulls; B O’Neill £250 Limousin bull and R Givan £220 Aberdeen Angus bull, £200 Hereford bull.

Meanwhile heifer calves peaked at £330 Limousin presented by J Quinn and Sons; J McIvor £290 Aberdeen Angus heifer; P Robinson £255 Simmental heifer; W Allen £220 Aberdeen Angus heifer; S Magennis £220 Limousin heifer and W Smith £200 Hereford heifer.

WEANLINGS

Weanling prices continue to hold to peak at £1,130 560kg Charolais (202.00) presented by C Ferguson; G Wilkinson £1,000, 435kg Limousin (229.00) presented by G Wilkinson, £995, 460kg Limousin (216.00); A Ferguson £890, 355kg Charolais (250.00); E Scully £865, 385kg Limousin (224.00), £785, 355kg Charolais (221.00); S Gilmour £800, 315kg Charolais (253.00), £740, 310kg Limousin (237.00); I Irwin £770, 335kg Limousin (231.00); M McCormack £705, 270kg Charolais (260.00), £645, 250kg Limousin (255.00), £600, 250kg Limousin (239.00) and H Cunningham £500 185kg Charolais (272.00).

Meanwhile weanling heifers cleared to £935, 440kg Limousin (213.00) presented by I Irwin, £860, 385kg Charolais (222.00); H Cunningham £755, 300kg Aberdeen Angus (252.00), £735, 330kg Charolais (223.00), £680, 285kg Aberdeen Angus (238.00), £650, 270kg Aberdeen Angus (242.00), £575, 240kg Aberdeen Angus (242.00), £555, 225kg Aberdeen Angus (244.00), £485, 190kg Charolais (254.00); R Graham £745, 330kg Blonde d'Aquitaine (225.00), £630, 270kg Charolais (233.00); H Rainey £675, 330kg Limousin (205.00); A Ferguson £670, 325kg Charolais (205.00), £605, 265kg Charolais (226.00), £600, 275kg Charolais (218.00); D and J Kane £665, 315kg Charolais (212.00); M McCormack £645, 310kg Aberdeen Angus (207.00), £570, 250kg Limousin (227.00); K Rutherford £640, 305kg Charolais (210.00) and M Thom £600, 275kg Simmental (216.00).