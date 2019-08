Sharper trade for cattle at Draperstown

There was a a Sharper trade at Drapertstown this week. Bullocks £1460/780kg, Heifers £1390/740kg, Weanlings up to £920 and Fat Cows £1359.30/690kg.

BULLOCKS: Martin O’Kane £1460/780kg, Sean McCloskey £1420/720kg, £1400/780kg, £1395/750kg, £1370/740kg, £1365/740kg, £1320/710kg, £1260/650kg, £1250/670kg, £1245/670kg, M O’Kane £1240/670kg, Laurence Canning £1180/680kg, John J Quinn £1175/600kg, £1165/600kg, Maurice Stewart £1170/670kg, Gary Arthur £1150/690kg, £1145/650kg, Alan Guy £1140/590kg, £1120/550kg, Maurice Stewart £1140/630kg, £1115/690kg, £1100/670kg, £1100/630kg, Dominic Mullin £1110/550kg, Sean McAleer £1110/560kg, John Quinn £1100/570kg, Alan Guy £1100/560kg, £1100/540kg, £1070/560kg,James McCracken £1090/520kg, Sean McAleer £1075/510kg, £1030/540kg, Gary Arthur £1070/670kg, Maurice Stewart £1020/600kg, £1000/630kg, James McCracken £990/450kg, £945/490kg, Alan Guy £930/490kg, Samuel Jackson £905/460kg, £900/470kg, Sean McAleer £865/480kg, £825/410kg, Samuel Jackson £845/430kg, £810/490kg,

HEIFERS: M O’Kane £1390/740kg, £1280/670kg, £1270/690kg, £1270/670kg, £1205/660kg, £1160/670kg, Dominic Murphy £1215/610kg, John J Quinn £1170/590kg, £1155/640kg, Dominic Mullin £1130/610kg, £1130/66kg, £1105/590kg, J Moore £1115/540kg, £1065/510KG, £1050/520KG, M O’Kane £1110/630kg, John J Quinn £1095/610KG, £1065/590KG, Dominic Mullin £1060/550kg, £1055/590kg, £1050/560kg, £1030/520kg, John Quinn £1050/590kg, Maurice Stewart £1035/600kg, Sean McCloskey £1000/580kg, Robert Rutledge £990/500kg, £960/490kg, £880/510kg, £875/470kg, £870/440kg, £855/490kg, £850/470kg, £810/470kg, £805/450kg, Kevin Mullin £985/560kg, Henry Milliagan £870/470kg, £840/490kg, £810/460kg

WEANLINGS MALE: A Moore £920/370kg, £900/390kg, £870/390kg, Robert Crawford £785/430kg, James McCracken £755/360kg, Shane Burke £700/420kg, Robert Crawford £675/400kg, £655/360kg, Colm McCracken £655/280kg,

WEANLINGS FEMALE: S Daly £880/410kg, £800/360kg, Tillie Morrow £775/490kg, Robert Crawford £750/440kg, £705/345kg, £705/345kg, Tillie Morrow £695/400kg, £670/390kg, A Kelly £650/330kg, £565/250kg, Robert Crawford £605/420kg, Roland Tomb £560/300kg

FAT COWS: Derek McAdoo £1359.30/690kg, Paul McAuley £1352/800kg, £1249.60/710kg, Karl Mullan £1398.40/920kg, John Quinn £1176.60/740kg,Brendan Kelly £1045.20/780kg, Gerard McCrory £1035/690kg, A Hanna £1033.50/650kg, Declan Rafferty £1014.80/590kg, David & Clive McAdoo £992/640kg, £980/700kg, Joseph Semple £968/800kg, Declan Rafferty £923.40/540kg, James McCracken £918/680kg, Brendan Kelly £882.30/510kg, Aidan Quinn £853.20/540kg, Declan Rafferty £792.30/570kg, A Kelly £790/500kg