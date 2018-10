Spectacular suckled calf trade

An entry of 600 suckled calves in Ballymena at the opening sale of the season on Saturday, September 29, resulted in a terrific trade.

First prize bullock from McAfee Bros, 430kg, sold for £1,000. First prize Charolais heifer, McAfee Bros 410kg, £1400. The first prize Limousin bullock Steven O’Kane. First prize Limousin heifer McAfee Bros. The first prize Blonde heifer William Hope and first prize Blue bullock, Robert Workman.

Bullocks 0 to 300kg: R McGinley, Ballymoney, Cha 240kg £860 (258), V Hamilton, Ballymena, Cha 220kg £770 (350), R McGinley, Ballymoney, Cha 230g £780 (339), J Mills, Kilwaughter, Cha 240kg £800 (333), S Douglas, Limavady, Cha 270kg £890 (329), V Hamilton, Ballymena, Cha 220kg £720 (327), H McLaughlin, Aughafatten, Shb 260kg £850 (326), V Hamilton, Ballymena 270kg £875 (324), J Frew, Parkgate, Lim 220kg £710 (322), EJ Hopes, Ballywalter, Lim 270kg £860 (318), R McGinley, Ballymena, Cha 220kg £700 (318), R McGinley, Ballymena, Cha 260kg £820 (315), C Hamilton, Cushendun, Cha 270kg £850 (314), S Douglas, Limavady, Cha 290kg £910 (313), ACW Farming Ltd, Broughshane, Cha 260kg £800 (307), E McLarnon, Carnlough, Cha 270kg £830 (307).

Bullocks 301kg to 350kg: R Workman, Kilwaughter, BB 340kg £1020 (300), P&J O’Kane, Carnlough, Lim 340kg £1020 (300), S Douglas, Limavady, Cha 310kg £910 (293), TA&P Paul, Cha 320kg £920 (287), S Douglas, Limavady, Cha 320kg £920 (287), O’Kane Farm Ltd, Dunloy, Cha 330kg £940 (284), S Douglas, Limavady, Cha 320kg £910 (284), TA&P Paul, Dunloy Cha 310kg £880 (283), S Douglas, Limavady, Cha 310kg £880 (283), J Mills, Kilwaughter, Cha 340kg £960 (282), D&F Kinney, Cushendall, Cha 320kg £900 (281), ACW Farming Ltd, Broughshane, Cha 310kg £870 (280), R McCullough, Milebush, Lim 310kg £870 (280), S Douglas, Limavady, Cha 330kg £920 (278), J Mills, Kilwaughter, Cha 320kg £890 (278), JH McArthur, Limavady, Cha 340kg £940 (276).

Bullocks 351kg and over: A&D McAfee, Bushmills, 390kg £1300 (333), A&D McAfee, Bushmills, 430kg £1400 (325), A&D McAfee, Bushmills, Cha 420kg £1320 (314), O’Kane Farm Ltd, Ballymena, 400kg £1180 (295), R Workman, Kilwaughter, Cha 410kg £1150 (280), Cha 380kg £1045 (275), EJ Hopes, Ballywalter, Lim 390kg £1040 (266), AV Magill, Carnlough, Cha 410kg £1090 (265), AV Magill, Carnlough, Cha 380kg £1010 (265), A Stevenson, Armoy, Cha 400kg £1606 (265), D&F Kinney, Cushendall, Cha 380kg £1005 (264), E Sherrard, Coleraine, Lim 390kg £1030 (264), S Douglas, Limavady, Cha 360kg £950 (263), S Douglas, Limavady, Cha 360kg £950 (263), S Douglas, Limavady, Cha 360kg £950 (263).

Heifers 0 to 300kg: D Robinson, Glenarm, Lim 280kg £1900 (678), S Douglas, Limavady, Cha 260kg £895 (344), EJ Hopes, Ballywalter, Lim 210kg £720 (342), S Douglas, Limavady, Cha 240kg £810 (337), V Hamilton, Cushendun, Cha 230kg £755 (328), W Hopes, Ballywalter, Blo 250kg £800 (320), S Douglas, Limavady, Cha 300kg £950 (316), EJ Hopes, Ballywalter, Blo 290kg £890 (306), A Burleigh, Glenarm, Cha 290kg £880 (303), S Douglas, Limavady, Cha 280kg £840 (300), S Douglas, Limavady, Cha 230kg £690 (300), H McLaughlin, Aughafatten, Lim 230kg £685 (297), JH McArthur, Limavady, Cha 300kg £890 (296), R McGinley, Ballymoney, Cha 250kg £730 (292), S Douglas, Limavady, Cha 280kg £805 (287).

Heifers 301kg to 350kg: B McAllister, Ballymena, Lim 350kg £1100 (314), S Douglas, Limavady, Cha 320kg £1000 (312), J Sawyers, Aughnacloy, Cha 340kg £1000 (294), S Quigg, Garvagh, Cha 310kg £900 (290), C Magill, Larne, Cha 320kg £900 (281), D Robinson, Glenarm, Lim 310kg £860 (277), S Quigg, Garvagh, Cha 320kg £880 (275), JH McArthur, Limavady, Cha 310kg £850 (274), P&J O’Kane, Carnlough, Cha 350kg £950 (271), P&J O’Kane, Carnlough, Cha 340kg £900 (264), A&D McAfee, Bushmills, Cha 350kg £915 (261), C Fleck, Clough, BB 330kg £860 (260), JH McArthur, Limavady, Cha 350kg £900 (257), J Newell, Ballymoney, Cha 320kg £820 (256).

Heifers 351kg and over: A&D Workman, Bushmills, Ch 410kg £1400 (341), O’Kane Farm Ltd, Dunloy, Lim 400kg £1320 (330), R Workman, Kilwaughter, Lim 3660kg £1140 (316), A&D McAfee, Bushmills, Ch 380kg £1190 (313), A&D McAfee, Bushmills, Ch 370kg £1150 (310), R Workman, Kilwaughter, Ch 360kg £1110 (308), J Sawyers, Aughnacloy, Ch 360kg £1010 (280), D Robinson, Glenarm, Lim 370kg £1030 (278), C Magill, Larne, Ch 430kg £1160 (269), A&D McAfee, Bushmills, Ch 410kg £1100 (268), R Workman, Kilwaughter, Ch 400kg £1060 (265), S Quigg, Garvagh, Sim 380kg £990 (260), A&D McAfee, Bushmills, Ch 400kg £1000 (250), EJ Hopes, Ballywalter, Lim 360kg £900 (250), O’Kane Farm Ltd, Dunloy, Ch 370kg £915 (247), J Wilson, Ballyclare, Lim 360kg £890 (247).