Spectacular suckled calf trade

Prize winning Charolais Heifers, 1st ' A & D McAfee, Bushmills; 2nd ' A & D McAfee, Bushmills; 3rd ' S Douglas, Limavady. Also pictured is Judge Mr Ian Rea and Ulster Bank Representative Conor McNeill, who kindly sponsor the Charolais classes.
Prize winning Charolais Heifers, 1st ' A & D McAfee, Bushmills; 2nd ' A & D McAfee, Bushmills; 3rd ' S Douglas, Limavady. Also pictured is Judge Mr Ian Rea and Ulster Bank Representative Conor McNeill, who kindly sponsor the Charolais classes.

An entry of 600 suckled calves in Ballymena at the opening sale of the season on Saturday, September 29, resulted in a terrific trade.

First prize bullock from McAfee Bros, 430kg, sold for £1,000. First prize Charolais heifer, McAfee Bros 410kg, £1400. The first prize Limousin bullock Steven O’Kane. First prize Limousin heifer McAfee Bros. The first prize Blonde heifer William Hope and first prize Blue bullock, Robert Workman.

Bullocks 0 to 300kg: R McGinley, Ballymoney, Cha 240kg £860 (258), V Hamilton, Ballymena, Cha 220kg £770 (350), R McGinley, Ballymoney, Cha 230g £780 (339), J Mills, Kilwaughter, Cha 240kg £800 (333), S Douglas, Limavady, Cha 270kg £890 (329), V Hamilton, Ballymena, Cha 220kg £720 (327), H McLaughlin, Aughafatten, Shb 260kg £850 (326), V Hamilton, Ballymena 270kg £875 (324), J Frew, Parkgate, Lim 220kg £710 (322), EJ Hopes, Ballywalter, Lim 270kg £860 (318), R McGinley, Ballymena, Cha 220kg £700 (318), R McGinley, Ballymena, Cha 260kg £820 (315), C Hamilton, Cushendun, Cha 270kg £850 (314), S Douglas, Limavady, Cha 290kg £910 (313), ACW Farming Ltd, Broughshane, Cha 260kg £800 (307), E McLarnon, Carnlough, Cha 270kg £830 (307).

Bullocks 301kg to 350kg: R Workman, Kilwaughter, BB 340kg £1020 (300), P&J O’Kane, Carnlough, Lim 340kg £1020 (300), S Douglas, Limavady, Cha 310kg £910 (293), TA&P Paul, Cha 320kg £920 (287), S Douglas, Limavady, Cha 320kg £920 (287), O’Kane Farm Ltd, Dunloy, Cha 330kg £940 (284), S Douglas, Limavady, Cha 320kg £910 (284), TA&P Paul, Dunloy Cha 310kg £880 (283), S Douglas, Limavady, Cha 310kg £880 (283), J Mills, Kilwaughter, Cha 340kg £960 (282), D&F Kinney, Cushendall, Cha 320kg £900 (281), ACW Farming Ltd, Broughshane, Cha 310kg £870 (280), R McCullough, Milebush, Lim 310kg £870 (280), S Douglas, Limavady, Cha 330kg £920 (278), J Mills, Kilwaughter, Cha 320kg £890 (278), JH McArthur, Limavady, Cha 340kg £940 (276).

Bullocks 351kg and over: A&D McAfee, Bushmills, 390kg £1300 (333), A&D McAfee, Bushmills, 430kg £1400 (325), A&D McAfee, Bushmills, Cha 420kg £1320 (314), O’Kane Farm Ltd, Ballymena, 400kg £1180 (295), R Workman, Kilwaughter, Cha 410kg £1150 (280), Cha 380kg £1045 (275), EJ Hopes, Ballywalter, Lim 390kg £1040 (266), AV Magill, Carnlough, Cha 410kg £1090 (265), AV Magill, Carnlough, Cha 380kg £1010 (265), A Stevenson, Armoy, Cha 400kg £1606 (265), D&F Kinney, Cushendall, Cha 380kg £1005 (264), E Sherrard, Coleraine, Lim 390kg £1030 (264), S Douglas, Limavady, Cha 360kg £950 (263), S Douglas, Limavady, Cha 360kg £950 (263), S Douglas, Limavady, Cha 360kg £950 (263).

Heifers 0 to 300kg: D Robinson, Glenarm, Lim 280kg £1900 (678), S Douglas, Limavady, Cha 260kg £895 (344), EJ Hopes, Ballywalter, Lim 210kg £720 (342), S Douglas, Limavady, Cha 240kg £810 (337), V Hamilton, Cushendun, Cha 230kg £755 (328), W Hopes, Ballywalter, Blo 250kg £800 (320), S Douglas, Limavady, Cha 300kg £950 (316), EJ Hopes, Ballywalter, Blo 290kg £890 (306), A Burleigh, Glenarm, Cha 290kg £880 (303), S Douglas, Limavady, Cha 280kg £840 (300), S Douglas, Limavady, Cha 230kg £690 (300), H McLaughlin, Aughafatten, Lim 230kg £685 (297), JH McArthur, Limavady, Cha 300kg £890 (296), R McGinley, Ballymoney, Cha 250kg £730 (292), S Douglas, Limavady, Cha 280kg £805 (287).

Heifers 301kg to 350kg: B McAllister, Ballymena, Lim 350kg £1100 (314), S Douglas, Limavady, Cha 320kg £1000 (312), J Sawyers, Aughnacloy, Cha 340kg £1000 (294), S Quigg, Garvagh, Cha 310kg £900 (290), C Magill, Larne, Cha 320kg £900 (281), D Robinson, Glenarm, Lim 310kg £860 (277), S Quigg, Garvagh, Cha 320kg £880 (275), JH McArthur, Limavady, Cha 310kg £850 (274), P&J O’Kane, Carnlough, Cha 350kg £950 (271), P&J O’Kane, Carnlough, Cha 340kg £900 (264), A&D McAfee, Bushmills, Cha 350kg £915 (261), C Fleck, Clough, BB 330kg £860 (260), JH McArthur, Limavady, Cha 350kg £900 (257), J Newell, Ballymoney, Cha 320kg £820 (256).

Heifers 351kg and over: A&D Workman, Bushmills, Ch 410kg £1400 (341), O’Kane Farm Ltd, Dunloy, Lim 400kg £1320 (330), R Workman, Kilwaughter, Lim 3660kg £1140 (316), A&D McAfee, Bushmills, Ch 380kg £1190 (313), A&D McAfee, Bushmills, Ch 370kg £1150 (310), R Workman, Kilwaughter, Ch 360kg £1110 (308), J Sawyers, Aughnacloy, Ch 360kg £1010 (280), D Robinson, Glenarm, Lim 370kg £1030 (278), C Magill, Larne, Ch 430kg £1160 (269), A&D McAfee, Bushmills, Ch 410kg £1100 (268), R Workman, Kilwaughter, Ch 400kg £1060 (265), S Quigg, Garvagh, Sim 380kg £990 (260), A&D McAfee, Bushmills, Ch 400kg £1000 (250), EJ Hopes, Ballywalter, Lim 360kg £900 (250), O’Kane Farm Ltd, Dunloy, Ch 370kg £915 (247), J Wilson, Ballyclare, Lim 360kg £890 (247).