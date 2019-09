Steady trade throughout for stock at Pomeroy Mart

A steady trade throughout on Thursday.

Prices as follows:

BULLOCKS

P Mulgrew £1080/580kg, £950/520kg, Thomas Montgomery £920/510kg, £900/500kg, J A Holland £920/470kg, Brian Clarke £900/500kg, £890/440kg, £870/460kg, Pearse and Matthew Raffertty £890/480kg, Thomas Montgomery £880/480kg, Sarah Bell £880/500kg, J A Holland £850/450kg, £850/460kg, £850/410kg, James Clarke £830/470kg, Thomas Montgomery £830/480kg, £820/490kg, J A Holland £815/420kg, Sarah Bell £810/460kg and J and A McGurk £750/470kg, £750/450kg.

HEIFERS

Philip Donaghy £1240, Gortavoy Farms £1000, P Mulgrew £895/510kg, £890/470kg, £86/500kg, Mark McLoughlin £895/500kg, Pearse and Matthew £870/490kg, Mark McLoughlin £860/470kg, £850/470kg, £845/450kg, £840/480kg, £830/460kg, £830/450kg, £825/440kg, £820/440kg, £790/430kg, £790/460kg, P and M Rafferty £820/430kg, £810/440kg, Ian Jeffers £780/410kg, £755/390kg, Philip Donaghy £765/380kg,£680/360kg, Pearse and Matthew Rafferty £755/460kg and Patrick Torrins £690/300kg, £660/320kg.