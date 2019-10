Steers peak at £1350 for 800kg at Dungannon Mart

An excellent entry of stock saw steers peak at £1350 800kg Charolais steer (170.00).

While heifers peaked at £1160 540kg Simmental (215.00).

Dropped calves sold to £350 Simmental bull and heifer calves sold to £345 Belgian Blue.

Weanlings sold to £860 for an outstanding 285kg Charolais bull calf (303.00).

While heifer calves sold to £900 for a 435kg Charolais heifer (207.00).

STEERS

Steer prices sold to a height of £1350 800kg Charolais (170.00) presented by P Quinn, £1310 685kg Limousin (191.00), £1250 650kg Limousin (192.00); S McCluskey £1300 695kg Limousin (187.00), £1155 590kg Limousin (196.00), £1090 570kg Limousin (191.00), £950 490kg Blonde d'Aquitaine (194.00); W Neville £1215 635kg Limousin (191.00), £1140 570kg Charolais (200.00); F Robinson £1170 580kg Charolais (202.00), £1130 565kg Limousin (200.00), £1120 565kg Limousin (198.00); S and P Goodwin £1125 575kg Limousin (196.00), £1030 520kg Limousin (198.00); J Bloomer £1060 535kg Aberdeen Angus (198.00); G Swaile £930 485kg Limousin (192.00); M Quinn £920 460kg Limousin (200.00) and D Cush £875 415kg Limousin (211.00), £850 400kg Limousin (213.00), £820 395kg Limousin (208.00).

HEIFERS

Heifer prices saw a slight rise on the week to peak at £1160 540kg Simmental (215.00) presented by P Hamilton; R J Ramsey £1055 550kg Blonde d'Aquitaine (192.00); O McElvogue £1005 540kg Charolais (186.00), £990 535kg Charolais (185.00); A and E Crozier £1000 510kg Charolais (196.00), £980 530kg Charolais (185.00), £910 475kg Charolais (192.00); I and S McAleece £990 535kg Charolais (185.00), £785 375kg Limousin (209.00), £780 420kg Charolais (187.00); J and G Willis £975 510kg Charolais (191.00), £910 455kg Limousin (200.00); T Colbert £940 505kg Aberdeen Angus (186.00), £890 465kg Charolais (191.00); J Holland £940 505kg Charolais (186.00); J McQuaid £905 480kg Charolais (189.00); S Grimley £850 460kg Charolais (185.00); D Mallon £850 440kg Simmental (193.00), £840 420kg Charolais (200.00), £780 385kg Charolais (203.00); K and W Booth £820 400kg Limousin (205.00); P Curran £810 400kg Charolais (203.00), £790 420kg Limousin (188.00); D Litter £810 390kg Simmental (208.00), £790 395kg Charolais (200.00) and D Litter £700 370kg Limousin (189.00), £670 335kg Charolais (200.00).

DROPPED CALVES (130)

Dropped calves met a top price of £350 Simmental bull presented by J Murphy, £350 x 2 Charolais bulls; K Hunter £330 Shorthorn bull; J Murray £325 Limousin bull; E Fox £305 Aberdeen Angus bull; Mountain View Farms £255 Aberdeen Angus bull, £205 Belgian Blue bull; J McGahie £250 Fleckvieh bull; J and A Robinson £250 Fleckvieh bull; A Morrow £250 Aberdeen Angus bull; G Hazlett £240 Aberdeen Angus bull, £210 Aberdeen Angus bull; R Crawford £240 Aberdeen Angus bull; C Maxwell £235 Limousin bull; B McCullagh £225 Limousin bull; J and A Robinson £225 Aberdeen Angus bull; W Smith £220 Aberdeen Angus bull.

Meanwhile heifer calves peaked at £345 Belgian Blue presented by Donmac Farms, £305 Belgian Blue heifer, £250 Belgian Blue heifer, £240 Belgian Blue heifer, £225 Belgian Blue heifer; A Morrow £310 Belgian Blue heifer, £265 x 2 Belgian Blue heifers, £260 x 2 Aberdeen Angus heifers, £250 Aberdeen Angus heifer, £225 Aberdeen Angus heifer, £200 Aberdeen Angus heifer; C Dixon £270 Limousin heifer; D Loane £265 Limousin heifer; R Crawford £250 Aberdeen Angus heifer; S Quinn £220 Charolais heifer; B McCullagh £220 x 2 Limousin heifers and W Smith £200 x 2 Aberdeen Angus heifers.

WEANLINGS (125)

Weanlings cleared to £860 for a 285kg Charolais steer (303.00) presented K Fox, £815 310kg Charolais (262.00); C Dunwoody £860 370kg Charolais (232.00), £830 340kg Charolais (243.00), £825 350kg Parthenais (234.00); B McKeever £860 370kg Charolais (234.00); T D Forbes £805 280kg Charolais (285.00), £670 2390kg Limousin (230.00); M McNally £800 340kg Charolais (235.00), £775 330kg Charolais (233.00), £765 310kg Charolais (245.00); N Hammond £795 270kg Charolais (292.00), £740 285kg Charolais (260.00); A McKenzie £740 280kg Charolais (263.00); K Barnes £710 260kg Charolais (270.00), £700 285kg Charolais (245.00), £680 270kg Charolais (252.00), £670 275kg Charolais (244.00); T Lagan £700 280kg Limousin (250.00); G Mitchell £655 275kg Charolais (237.00); F Troughton £580 230kg Charolais (251.00); J Hughes £505 185kg Charolais (275.00).

Meanwhile weanling heifers topped at £900 435kg Charolais (207.00) presented by S Mallon, £870 445kg Charolais (196.00), £800 400kg Charolais (200.00); M Courtney £840 340kg Charolais (248.00); D Litter £810 335kg Charolais (241.00); N Hammond £790 305kg Charolais (257.00), £690 240kg Charolais (288.00); D Stinson £755 340kg Limousin (221.00), £740 335kg Limousin (219.00), £590 260kg Charolais (227.00); TD Forbes £740 315kg Charolais (237.00), £680 310kg Charolais (220.00), £680 300kg Charolais (225.00), £650 285kg Limousin (229.00); I Hughes £740 320kg Limousin (231.00), £610 285kg Charolais (213.00), £520 245kg Charolais (212.00); T Lagan £715 330kg Charolais (217.00); A McKenzie £680 340kg Charolais (202.00); M McNally £645 275kg Charolais (234.00) and J Hughes £500 205kg Charolais (244.00).