Steers peak at £1430 for 740kg at Dungannon Mart

Store trade remained similar to previous week with steers peaking at £1430 740kg Limousin (193.00).

Heifers topped at £1230 635kg Charolais (194.00).

Dropped calves peaked at £365 Belgian Blue bull and heifer calves to £325 Aberdeen Angus.

Weanlings sold to £850 490kg Charolais steer (174.00) and weanling heifers to £740 350kg Charolais (210.00).

STEER (120)

Steer prices peaked at £1430 for a 740kg Limousin (193.00) presented by H Cairns, £135 700kg Limousin (195.00), £1300 680kg Limousin (191.00); P Quinn £1235 620kg Charolais (200.00), £1135 585kg Limousin (194.00); T Elliott £1080 520kg Limousin (208.00), £1040 505kg Limousin (206.00), £900 460kg Limousin (196.00), £895 435kg Limousin (206.00), £880 445kg Limousin (198.00), £840 395kg Limousin (213.00), £815 390kg Limousin (209.00); D Litter £1080 550kg Charolais (196.00), £970 495kg Charolais (196.00), £950 485kg Charolais (196.00), £920 455kg Charolais (202.00), £910 460kg Charolais (198.00), £890 435kg Charolais (205.00); L Holland £870 425kg Limousin (205.00); S Hughes £830 420kg Limousin (198.00), £815 390kg Limousin (209.00); Riverview Farms £830 390kg Charolais (213.00), £770 330kg Belgian Blue (233.00), £770 345kg Charolais (223.00), £760 315kg Charolais (241.00), £720 370kg Charolais (195.00), £720 365kg Charolais (197.00), £670 330kg Limousin (203.00); P Loughran £800 380kg Limousin (211.00), £760 350kg Blonde d'Aquitaine (217.00) and E Hetherington £780 400kg Limousin (195.00).

HEIFERS (90)

Heifer prices topped at £1230 635kg Charolais (194.00) E McCann, £1150 565kg Charolais (204.00); R Murphy £1155 595kg Charolais (194.00), £1090 585kg Limousin (186.00), £1050 560kg Charolais (188.00); S and B Casey £1065 560kg Charolais (190.00); J Hamill £1010 535kg Charolais (189.00); T Magowan £930 500kg Limousin (186.00), £900 490kg Limousin (184.00), £880 470kg Charolais (187.00); J McMullan £930 515kg Charolais (181.00), £905 480kg Charolais (189.00), £830 440kg Charolais (189.00); S Hughes £860 405kg Limousin (212.00); P Loughran £840 415kg Charolais (202.00), £810 380kg Limousin (213.00), £800 420kg Limousin (191.00) and P Quinn £740 390kg Limousin (190.00).

DROPPED CALVES (95)

A larger entry of calves saw prices peak at £365 Belgian Blue bull presented by T Sterling, £325 Charolais bull, £265 Belgian Blue bull, £260 Aberdeen Angus bull, £230 Aberdeen Angus bull; J McGurk £350 Belgian Blue bull; S Magennis £250 Aberdeen Angus bull; B O’Neill £245 Limousin bull; C Loughran £235 Limousin bull, £225 Limousin bull, £225 Hereford bull, £220 Hereford bull, £215 Charolais bull; R Fields £230 Simmental bull and P and T McCaughey.

Friesian bulls sold from £65 to £95.

Heifer calves cleared to a height of £325 Aberdeen Angus presented by A Morrow, £300 Aberdeen Angus heifer, £280 Aberdeen Angus heifer; R Fields £325 Charolais heifer; J McGurk £275 Belgian Blue heifer, £210 Aberdeen Angus heifer; C Loughran £260 Limousin heifer; B O’Neill £245 Limousin heifer, £215 Limousin heifer; J Robinson £230 Limousin heifer and T Sterling £225 Limousin heifer.

WEANLINGS (95)

A larger entry of weanlings saw prices peak at £850 490kg Charolais steer (175.00) presented by R Burns; R Hutchinson £760 365kg Blonde d'Aquitaine (208.00), £650 255kg Blonde d'Aquitaine (255.00), £605 265kg Blonde d'Aquitaine (226.00); Forest View Farms £745 355kg Blonde d'Aquitaine (209.00), £740 335kg Belgian Blue (220.00), £620 300kg Blonde d'Aquitaine (207.00), £575 255kg Belgian Blue (225.00), £555 245kg Blonde d'Aquitaine (225.00), £520 215kg Blonde d'Aquitaine (238.00); K Barnes £675 270kg Charolais (250.00), £650 285kg Charolais (227.00), £650 270kg Charolais (238.00), £600 255kg Charolais (235.00); K Campton £645 305kg Blonde d'Aquitaine (210.00); M Thom £635 305kg Simmental (209.00), £605 275kg Simmental (219.00), £600 285kg Simmental (211.00); J J Donnelly £615 290kg Charolais (212.00), £590 280kg Charolais (210.00), £545 245kg Charolais (221.00), £510 215kg Charolais (235.00); H Mullin £600 265kg Limousin (225.00), £545 170kg Limousin (319.00), £515 205kg Limousin (248.00), £500 215kg Limousin (235.00).

Meanwhile weanling heifer cleared to £740 350kg Charolais (211.00) presented by K Barnes; H Mullin £640 270kg Limousin (236.00), £500 215kg Aberdeen Angus (234.00); R Hutchinson £640 270kg Blonde d'Aquitaine (238.00) and Forest View Farms £620 295kg Blonde d'Aquitaine (209.00), £600 290kg Blonde d'Aquitaine (206.00), £570 245kg Blonde d'Aquitaine (232.00), £490 210kg Blonde d'Aquitaine (232.00).