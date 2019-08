Steers sell to £1,300 at Dungannon Mart

A larger entry of stock saw steers sell to £1,300, 730kg Blonde d'Aquitaine (178.00).

While heifers peaked at £1,340, 705kg Limousin (190.00).

Fat cows topped at £850, 625kg Limousin (136.00).

Dropped calves cleared to £320 Hereford bull and heifer calves to £355 Aberdeen Angus.

Weanlings sold to £935, 470kg Charolais steer (199.00).

Weanling heifers peaked at £740, 430kg Limousin (170.00).

STEERS (115): A larger entry of steers saw prices peak at £1,300, 730kg Blonde d'Aquitaine (178.00) presented by G Allen, £1,270 700kg Lim (181.00); A Hobson £1,260 655kg Charolais (192.00), £1,200, 605kg Charolais (198.00), £1,165, 605kg Charolais (193.00), £1,150, 595kg Limousin (193.00); S McCloskey £1,250, 645kg Charolais (194.00), £1,240, 635kg Charolais (195.00), £1,175, 590kg Limousin (199.00); T Hutton £1,230 640kg Limousin (192.00), £1,115, 575kg Limousin (194.00); G McVeigh £1,220, 620kg Limousin (197.00); E Anderson £1,060, 555kg Limousin (191.00); J Dickson £980, 450kg Blonde d'Aquitaine (217.80), £915, 470kg Blonde d'Aquitaine (195.00), £900, 445kg Blonde d'Aquitaine (202.00), £895, 455kg Blonde d'Aquitaine (197.00), £855, 435kg Blonde d'Aquitaine (197.00); D Nelson £910, 430kg Limousin (212.00), £860, 385kg Limousin (223.00), £800, 350kg Limousin (229.00), £520, 260kg Limousin (200.00) and D Rafferty £715, 360kg Belgian Blue (199.00).

HEIFERS (65): A entry of quality heifers sold to a height of £1,340, 705kg Limousin (190.00) presented by T Gorman; E McCann £1,140, 580kg Limousin (197.00), £1,130, 600kg Charolais (188.00); T Boden £1,100, 590kg Charolais (186.00), £950, 495kg Limousin (192.00), £900, 480kg Charolais (188.00); S Gardiner £1,080, 525kg Belgian Blue (206.00); J Richardson £1,025, 535kg Aberdeen Angus (192.00) £800, 410kg Charolais (195.00), £790, 390kg Charolais (203.00); K McGuigan £980, 530kg Blonde d'Aquitaine (185.00), £960 515kg Lim (186.00), £840 430kg Lim (195.00); J Lappin £960, 520kg Limousin (185.00); J Redmond £950, 475kg Belgian Blue (200.00), £850, 455kg Limousin (187.00), £830, 420kg Charolais (198.00) and £820, 400kg Limousin (205.00).

Fat cows sold to a height of £850, 625kg Limousin (136.00) presented by D Bell and a local farmer £765, 480kg Aberdeen Angus (159.00).

DROPPED CALVES (85): Dropped calf prices remain steady to peak at £320 x 2 Hereford bulls presented by D Gray, £300 Hereford bull, £295 Hereford bull, £285 Hereford bull, £250 Hereford bull; S Quinn £315 Aberdeen Angus bull, £280 Hereford bull; S Humphries £290 Fleckvieh bull, £265 Fleckvieh bull, £230 Fleckvieh bull; C Loughran £285 Limousin bull, £205 Hereford bull; R Hughes £285 Aberdeen Angus bull, £230 Aberdeen Angus bull; C Dixon £280 Limousin bull, £255 Limousin bull, £240 Limousin bull, £225 Limousin bull, £200 Limousin bull; R Fields £260 Simmental bull.

Reared Friesian bulls sold from £100 to £305; heifer calves topped at £355 Aberdeen Angus presented by T McCarroll, £280 Shorthorn heifer, £220 Shorthorn heifer; J Foster £310 Limousin heifer, £305 Simmental heifer, £290 Aberdeen Angus heifer; R Hughes £285 Aberdeen Angus heifer, £280 Aberdeen Angus heifer, £250 x Aberdeen Angus heifers; D Gray £275 Hereford heifer; S Quinn £260 Hereford heifer, £225 Hereford heifer; P Gildernew £250 Charolais heifer; P McNally £235 Limousin heifer; A Watson £200 Belgian Blue heifer and C Loughran £200 Hereford heifer, £200 Limousin heifer.

WEANLINGS: Weanling prices remain strong to peak at £935 for a 470kg Charolais steer (200.00) presented by T Watt; C Watt £930, 425kg Charolais (219.00), £915, 400kg Charolais (228.00), £900, 385kg Charolais (234.00); W Stafford £790, 340kg Limousin (233.00), £720, 345kg Limousin (209.00), £655, 275kg Limousin (239.00); N Stafford £785, 325kg Limousin (242.00); R Williamson £575, 280kg Aberdeen Angus (203.00), £550, 260kg Aberdeen Angus (212.00).

Weanlings heifers peaked at £740, 430kg Limousin (170.00) presented by V Sloan, £625, 345kg Belgian Blue (180.00) and E Wallace £530, 265kg Hereford (198.00), £500, 255kg Hereford (196.00), £475, 245kg Hereford (192.00), £465, 245kg Limousin (188.00), £460, 225kg Hereford (204.00), £435, 220kg Hereford (198.00).