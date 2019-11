Steers sell to £1420 for 800kg at Dungannon Mart

A shaper demand for all classes of stock saw steers sell to £1420 800kg Aberdeen Angus (178.00).

Heifers topped at £1160 590kg Charolais (197.00).

Dropped calves cleared to £360 Aberdeen Angus bull and heifer calves to £330 Belgian Blue.

Weanlings sold to £990 475kg Limousin steer (208.00).

While weanling heifers topped at £705 380kg Aberdeen Angus (186.00).

STEERS (96)

Steers prices continue to strengthen to peak at £1420 800kg Aberdeen Angus (178.00) presented by O O’Neill, £1225 640kg Charolais (191.00), £1065 555kg Charolais (192.00); B Currie £1160 595kg Charolais (195.00), £1125 555kg Limousin (203.00), £1120 580kg Charolais (193.00), £1000 510kg Limousin (196.00), £995 490kg Limousin (203.00); S Stevenson £1150 600kg Limousin (192.00); P Turbitt £1150 585kg Limousin (197.00); R Irwin £1050 520kg Charolais (202.00), £990 480kg Limousin (206.00), £970 480kg Charolais (202.00), £920 480kg Par (192.00), £900 470kg Limousin (192.00); D Cush £1000 465kg Limousin (215.00), £980 460kg Charolais (213.00), £980 440kg Limousin (223.00), £970 440kg Charolais (221.00), £950 450kg Charolais (211.00), £935 465kg Limousin (201.00), £895 380kg Limousin (235.00), £885 430kg Limousin (208.00), £875 405kg Limousin (216.00), £870 375kg Limousin (232.00); E Smith £980 435kg Charolais (225.00); E Hetherington £860 415kg Limousin (207.00), £830 380kg Charolais (218.00); K McKee £845 415kg Charolais (204.00), £805 350kg Charolais (230.00), £790 385kg Limousin (205.00) and C McDonald £800 395kg Aberdeen Angus (203.00).

HEIFERS (94)

Heifer prices topped at £1160 590kg Charolais (197.00) presented by D Daly, £1060 530kg Belgian Blue (200.00), £1050 530kg Charolais (198.00); B Hamill £1080 565kg Charolais (191.00), £925 465kg Limousin (199.00); L Donnelly £1000 475kg Limousin (211.00), £970 490kg Limousin (198.00), £890 465kg Limousin (191.00), £860 415kg Limousin (207.00); P Anderson £985 480kg Limousin (205.00), £980 490kg Charolais (200.00), £905 455kg Limousin (199.00), £885 465kg Charolais (190.00), £875 460kg Limousin (190.00); C and S Hutchinson £940 485kg Limousin (194.00), £855 440kg Limousin (194.00); T Montgomery £865 440kg Blonde d'Aquitaine (197.00); R Ward £840 435kg Limousin (193.00), £830 415kg Charolais (200.00), £740 340kg Charolais (218.00); K McKee £795 380kg Limousin (210.00) and A Bowden £780 410kg Limousin (190.00), £770 365kg Simmental (211.00), £760 385kg Simmental (197.00);

DROPPED CALVES (80)

Dropped calf prices remain strong to peak at £460 Charolais bull presented by B Hamill; V Campbell £395 Charolais bull; K Reid £360 x 2 Aberdeen Angus bulls, £330 Aberdeen Angus bull, £285 x 2 Aberdeen Angus bulls; J Fox £350 Belgian Blue bull; P Brady £325 x 2 Charolais bulls, £285 Shorthorn beef bull, £225 Aberdeen Angus bull; E Fox £300 Hereford bull; M Bloomer £285 Limousin bull; S Lavery £280 x 2 Limousin bulls; M Ewing £275 Limousin bull; H Irwin £230 x 2 Aberdeen Angus bulls; Mountview Farms £210 Aberdeen Angus bull; K Henry £205 Aberdeen Angus bull.

Meanwhile reared Friesian bulls sold from £100 to £275.

Heifer calves cleared to £330 Belgian Blue heifer presented by J Fox, £235 Belgian Blue heifer; K Reid £330 x 2 Aberdeen Angus heifers, £245 x 2 Aberdeen Angus heifers; J McReynolds £230 Hereford heifer; P Brady £230 x 3 Charolais heifers, £200 Belgian Blue heifer and V Campbell £200 Aberdeen Angus heifer.

WEANLINGS (75)

Quality stock continue to sell sharply to peak at £990 475kg Limousin steer (208.00) presented by P Traynor, £960 440kg Limousin (219.00), £950 455kg Limousin (209.00), £920 450kg Charolais (205.00); S Sinnamon £805 345kg Limousin (233.00), £730 340kg Limousin (214.00), £675 315kg Limousin (215.00), £640 250kg Limousin (256.00), £640 260kg Blonde d'Aquitaine (244.00); W Brown £760 2390kg Charolais (260.00), £725 275kg Charolais (264.00), £680 235kg Charolais (286.00); M Sheridan £760 345kg Charolais (220.00), £755 330kg Charolais (230.00), £650 290kg Charolais (225.00); M McGlinchey £680 315kg Limousin (215.00), £650 300kg Limousin (218.00); H Sinnamon £670 285kg Limousin (236.00).

Meanwhile weanling heifers topped at £705 380kg Aberdeen Angus (186.00) presented by G Mitchell, £675 370kg Aberdeen Angus (182.00), £645 340kg Aberdeen Angus (188.00); S Sinnamon £635 265kg Limousin (238.00), £630 265kg Blonde d'Aquitaine (236.00), £605 280kg Limousin (214.00); P Bowen £615 300kg Charolais (205.00), £605 310kg Belgian Blue (194.00) and M McGlinchey £590 220kg Limousin (267.00), £510 265kg Limousin (190.00).