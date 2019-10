Swift trade for cattle at Pomeroy

A large entry of cattle sold to a swift trade at Pomeroy.

Prices as follows:

BULLOCKS: Gary Miller £1010/570kg, £990/560KG, £970/540KG, £965/570KG, James McCallan £1000/480kg, £920/450kg, Patrick Donnelly £950/480kg, JA Holland £925/440kg, £910/460kg, £880/440kg, £880/420kg, Brian Quinn £920/470kg, £880/440kg, Barry Holland £915/430kg, Patrick Donnelly £910/480kg, £850/390kg, Gary McAleer £910/520kg, Sean McKernan £905/480kg, £865/480kg, £850/490kg, Michael Fox £835/410kg, Tony Hughes £835/350kg, Sean McKernan £825/470kg, Gerard McCann £805/410kg £800/320kg, Eamon Hetherington £800/450kg, C Molloy £800/340kg, £770/330kg, M & E McCrory £765/350kg, P Keenan £760/360kg, Michael Fox £730/370kg, Gerard McCann £715/330kg, £700/270kg, Michael Fox £705/320kg, Alan Hopper £700/350kg, B Quinn £730/330kg, C Molloy £700/320kg

HEIFERS: James Donaghy £960/490kg, £935/480kg, £870/450kg, £860/440kg, Tony Hughes £950/350kg, E McBride £800/430kg, Gary McAleer £800/500kg, Jacob & Glen Willis £785/410kg, £780/420KG, £780/400KG, £775/420KG, £740/410KG, £730/420KG, £720/400KG, E McBride £770/420kg, Michael Quinn £750/340kg, O McKenna £720/340kg, £700/340kg, Raymod Coyle £715/430kg, Sean Daly £700/420kg, P Keenan £690/280kg, Gerard McCann £650/290kg, £620/280kg,£600/290kg, M & E McCrory £630/300kg, C McNabb £600/220kg.