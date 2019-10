Top price of £825 paid for suckler calves at Downpatrick Mart

At the suckler calf sale on the night of Friday, October 11 there was strong demand for quality lots.

On the night calves sold to a top price of £825 and as far as 255ppk for a Charolais calf 278kgs.

Leading prices as follows:

BULLOCKS

Saintfield farmer 414kg Limousin £825 (1.99ppk), Kilkeel farmer 336kg Limousin £810 (2.41ppk), Strangford farmer 372kg Charolais £810 (2.18ppk), Saintfield farmer 400kg Limousin £770 (1.93ppk), Raholp farmer 416kg Aberdeen Angus £745 (1.80ppk), Clough farmer 328kg Charolais £745 (2.27ppk), Raholp farmer 364kg Charolais £735 (2.02ppk) and 292kg Limousin £715 (2.45ppk) and 302kg Limousin 710 (2.35ppk), Newcastle farmer 334kg Limousin £730 (2.19ppk) and 360kg Limousin £715 (1.99ppk) and 278kg Limousin £710 (2.55ppk), Castlewellan farmer 406kg Charolais £725 (1.80ppk) and 320kg Charolais £720 (2.25ppk), Castlewellan farmer 302kg Limousin £720 (2.38ppk), Saintfield farmer 360kg Limousin £715 (1.99ppk) and 300kg Limousin £655 (2.18ppk), Saul farmer 296kg Blonde d’Aquitaine £715 (2.42ppk) and 252kg Blonde d’Aquitaine £635 (2.52ppk) and 260kg Limousin £630 (2.42ppk) and 292kg Blonde d’Aquitaine £620 (2.12ppk), Clough farmer 278kg Charolais £710 (2.55ppk) and 302kg Charolais £700 (2.32ppk), Ballynahinch farmer 324kg Simmental £695 (2.15ppk) and 290kg Simmental £685 (2.36ppk) and 286kg Simmental £600 (2.10ppk), Rahalp farmer 278kg Limousin £675 (2.43ppk), Kilkeel farmer 284kg Hereford £670 (2.36ppk), Castlewellan farmer 278kg Simmental £655 (2.36ppk) and Raholp farmer 274kg Limousin £655 (2.40ppk).

HEIFERS

Comber farmer 286kg Limousin £705 (2.47ppk), Ballynahinch farmer 272kg Simmental £700 (2.57ppk), Castlewellan farmer 208kg Simmental £515 (2.48ppk), Fivemiletown farmer 206kg Charolais £500 (2.43ppk) and 228kg Limousin £500 (2.19ppk) and 288kg Limousin £615 (2.14ppk) and 330kg Charolais £665 (2.02ppk), Castlewellan farmer 252kg Limousin £580 (2.30ppk) and 260kg Limousin £550 (2.12ppk), Saintfield farmer 356kg Limousin £700 (1.97ppk) and 320kg Limousin £645 (2.02ppk) and 290kg Limousin £580 (2.00ppk), Newcastle farmer 270kg Limousin £610 (2.26ppk) and 260kg Limousin £580 (2.23ppk) and 278kg Limousin £615 (2.21pk), Drumaness farmer 256kg Limousin £570 (2.23ppk), Nutts Corner farmer 238kg Charolais £530 (2.23ppk) and 338kg Hereford £580 (1.72ppk), Kilkeel farmer 304kg Charolais £670 (2.20ppk), Raholp farmer 312kg Charolais £610 (1.96ppk) and Clough farmer 276kg Charolais £580 (2.10ppk).

At the sheep sale on Saturday, October 12 there was steady trade of good quality lambs.

Fat lambs sold to £78.50, fat ewes sold to £76.00 and light weight lambs to £3.86ppk.

Leading prices as follows:

FAT LAMBS

Ballyclander farmer 26kg £78.50 and 26kg £77.50, Ballyculter farmer 31kg £78.00, Ardglass farmer 29kg £77.00 and 24kg £76.00 and 24kg £74.50, Crossgar farmer 25kg £76.50, Legamaddy farmer 24kg £76.00, Killough farmer 25kg £76.00, Castlewellan farmer 24kg £75.50, Ballynahinch farmer 23kg £75.00, Bright farmer 22kg £74.50, Annacloy farmer 21kg £70.00, Ardglass farmer 21kg £69.50 and 19kg £65.00, Woodgrange farmer 16kg £59.50 and Annacloy farmer 15kg £58.00.

At the Monday night cattle sale on October 14, 2019 there was a good entry of quality cattle.

In the heavy weight category bullocks peaked at £2.20ppk for a 500kg Limousin £1100.

Light weight bullocks sold to £2.21ppk and heifers to £1.89ppk.

Leading prices in all categories as follows:

Bullocks 500kg plus

Ballygallum farmer 640kg Charolais £1160 (1.81ppk) and 530kg Charolais £960 (1.81ppk), Seaforde farmer 572kg Limousin £1110 (1.94ppk), 500kg Limousin £1100 (2.20ppk), 542kg Charolais £1100 (2.03ppk), 570kg Aberdeen Angus £1040 (1.82ppk), 542kg Charolais £1040 (1.92ppk), 544kg Aberdeen Angus £1000 (1.84ppk), 508kg Limousin £965 (1.90ppk), 540kg Aberdeen Angus £950 (1.76ppk),526kg Aberdeen Angus £920 (1.75ppk), Ballylucas farmer 670kg Speckled Park £1095 (1.63ppk), 596kg Speckled Park £950 (1.60ppk), Dromore farmer 622kg Friesian £965 (1.55ppk), Ballygallum farmer 516kg Charolais £950 (1.81ppk), 590kg Charolais £940 (1.59ppk), Castlewellan farmer 594kg Aberdeen Angus £940 (1.58ppk), 556kg Limousin £940 (1.69ppk), Ballylucas farmer 562kg Belgian Blue £935 (1.58ppk), Castlewellan farmer 536kg Aberdeen Angus £925 (1.72ppk), Castlewellan farmer 572kg Aberdeen Angus £920 (1.61ppk), Castlewellan farmer 506kg Blonde d’Aquitaine £910 (1.80ppk) and Downpatrick farmer 506kg Charolais £890 (1.76ppk),510kg Charolais £890 (1.75ppk).

Bullocks 200-499kg

Seaforde farmer 492kg Limousin £950 (1.93ppk), Strangford farmer 378kg Charolais £835 (2.21ppk), 386kg Charolais £850 (2.20ppk), 388kg Charolais £840 (2.17ppk), Ballynoe farmer 366kg Charolais £785 (2.15ppk), 398kg Charolais £785 (1.97ppk), Newcastle farmer 272kg Charolais £835 (2.00ppk), 310kg Charolais £610 (1.97ppk), Castlewellan farmer 400kg Blonde d’Aquitaine £785 (1.96ppk), Ballygallum farmer 400kg Charolais £865 (1.96ppk), Newastle farmer 300kg Charolais £585 (1.95ppk), Seaforde farmer 412kg Charolais £800 (1.94ppk), 460kg Aberdeen Angus £875 (1.90ppk) and Newcastle farmer 286kg Charolais £540 (1.89ppk) and 426kg Charolais £600 (1.84ppk).

Heifers

Ballylucas farmer 558kg Limousin £870 (1.56ppk), 508kg Blonde d’Aquitaine £800 (1.56ppk), Drumaness farmer 532kg Charolais £855 (1.61ppk), Crossgar farmer 526g Charolais £820 (1.56ppk), Castlewellan farmer 480kg Simmental £790 (1.65ppk), 470kg Simmental £780 (1.66ppk), 404kg Blonde d’Aquitaine £665 (1.65ppk), Dundrum farmer 422kg Charolais £725 (1.72ppk), 452kg Charolais £725 (1.60ppk), 436kg Charolais £705 (1.62ppk), 414kg Charolais £700 (1.70ppk), Ballynoe farmer 280kg Charolais £530 (1.89ppk), 320kg Charolais £565 (1.77ppk), 342kg Charolais £600 (1.75ppk), 322kg Charolais £545 (1.69ppk), Castlewellan farmer 336kg Blonde d’Aquitaine £620 (1.85ppk) and Castlewellan farmer 366kg Charolais £665 (1.79ppk).