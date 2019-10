Tremendous show of quality Charolais calves at Armoy Mart

A tremendous show of quality Charolais calves at Armoy last Thursday met with a very sharp trade and a packed ring of buyers commented on the exceptional yard of quality calves on offer.

LEADING PRICES

BULLOCK CALVES

Colm McErlain, Armoy, 480kgs £1,200. Daniel McAllister, Ballyvoy, 330kgs £870, 360kgs £825, 250kgs £710. Trevor Butler, Ballyvoy, 470kgs £1,120, 540kgs £1,100, 500kgs £1,080, 370kgs £830, 380kgs £850, 260kgs £735, 300kgs £800, 300kgs £790, 305kgs £800, 260kgs £690. M M Kelly, Ballycastle, 280kgs £750. John A McKillop, Cushendall, 330kgs £835, 370kgs £840. Robert Workman, Larne, 300kgs £760, 330kgs £780. Mal McNeill, Cushendall, 330kgs £830, 280kgs £705, 300kgs £775, 240kgs £700, 290kgs £725, 310kgs £840. K and S Molyneaux, Dundrod, 420kgs £885, 440kgs £975. Vincent McErlain, Armoy, 480kgs £1,200, 490kgs £1,000, 480kgs £980, 360kgs £840, 370kgs £840, 400kgs £925, 490kgs £1,015, 320kgs £830, 470kgs £960, 410kgs £905, 440kgs £960, 370kgs £800, 400kgs £900, 460kgs £1,190. Jas Mullan, Drumsurn, 340kgs £820, 360kgs £830, 340kgs £720, 410kgs £845. Gerard McCambridge, Ballyvoy, 350kgs £870, 360kgs £850, 450kgs £1,025, 330kgs £850, 300kgs £820, 400kgs £880, 330kgs £785, 340kgs £815, 300kgs £720, 280kgs £740, 330kgs £835. Trevor and Alex Butler, Ballyvoy, 420kgs £890, 500kgs £1,040, 450kgs £880, 380kg £820, 400kgs £910, 540kgs £1,100, 440kgs £960, 380kgs £860, 340kgs £750, 400kgs £850. S and J McCambridge, Ballyvoy, 340kgs £825, 380kgs £840, 420kgs £980, 430kgs £900, 440kgs £910, 410kgs £910, 430kgs £1,000. Colm McErlain, Armoy, 440kgs £950, 430kgs £900. Donal Kane, Cushendall, 370kgs £960, 360kgs £880, 330kgs £810. Chris McNaughton, Loughguile, 400kgs £880, 350kgs £810, 380kgs £855, 430kgs £900, 370kgs £820 and Seamus McDonnell, Ballyvoy, 330kgs £805, 290kgs £650.

HEIFER CALVES

Robert Workman, Larne, 320kgs £960 (first prizewinner). Colm McErlain, Armoy, 390kgs £900, 370kgs £780. Vincent McErlain, 340kgs £840, 350kgs £810, 420kgs £910. D McAlister, Ballyvoy, 340kgs £920. V and C Butler, Ballyvoy, 380kgs £900, 400kgs £860, 330kgs £730. Robert Workman, Larne, 330kgs £780. G McCambridge, Ballyvoy, 340kgs £910, 300kgs £695, 350kgs £870, 370kgs £830, 380kgs £900, 240kgs £580, 310kgs £770, 230kgs £625. Chris McNaughton, Loughguile, 390kgs £860. Trevor Butler, Ballyvoy, 380kgs £900, 320kgs £715, 380kgs £870, 390kgs £910, 300kgs £700, 400kgs £870. D McAlister, Ballyvoy, 390kgs £900, 310kgs £685, 330kgs £760, 340kgs £910, 400kgs £880, 280kgs £650, 280kgs £630, 250kgs £640. V McErlain, Armoy, 400kgs £880, 330kgs £710.

Auctioneers: Daniel McAlister and Son.