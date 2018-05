Aberdeen Angus steer sells for £1,435 at Dungannon Mart

A smaller entry of stock saw prices peak at £1,435 for a 675kg Aberdeen Angus steer (213.00).

Heifers topped at £1,190 for 620kg Limousin (192.00), dropped calves topped at £295 Limousin bull and heifer calves to £320 Simmental.

Weanlings sold to £930 for a 420kg Limousin steer (221.00), while weanling heifers sold to £900 for 415kg Charolais (217.00).

STEERS

A brisk trade for all classes of steers met a top price of £1,435, 675kg Aberdeen Angus (213.00) presented by K Boyce, £1,260, 590kg Simmental (214.00); J Shaw £1,300, 580kg Blonde d’Aquitaine (224.00); N Turner £1,290, 565kg Limousin (228.00), £1,060, 465kg Limousin (228.00); J Hogg £1,090, 400kg Limousin (273.00), £1,020, 405kg Limousin (252.00), £910, 340kg Simmental (268.00); J Forbes £1,050, 475kg Charolais (221.00); B Meenagh £960, 410kg Charolais (234.00), £890, 370kg Belted Galloway (239.00), £890, 355kg Limousin (251.00), £840, 345kg Simmental (244.00); M Thom £885, 365kg Simmental (243.00), £880, 380kg Simmental (232.00), £830, 370kg Simmental (224.00), £830, 330kg Simmental (252.00), £810, 305kg Simmental (266.00) and S Hessin £665, 290kg Simmental (229.00).

HEIFERS

Heifers sold sharply to peak at £1,190, 620kg Limousin (191.00) presented by J Forbes; L Donnelly £1,120, 410kg Limousin (273.00), £1,060, 435kg Limousin (244.00), £1,050, 500kg Limousin (210.00), £970, 450kg Limousin (216.00); J Shaw £1,090, 520kg Limousin (210.00), £1,070, 515kg Blonde d’Aquitaine (208.00); S Kerr £995, 455kg Limousin (219.00); K Hazelton £990, 445kg Charolais (223.00), £900, 435kg Limousin (207.00); J Fay £955, 470kg Limousin (203.00), £915, 425kg Charolais (215.00), £750, 365kg Limousin (206.00) and W Cassells £840, 410kg Belgian Blue (205.00).

DROPPED CALVES

A good entry of dropped calves sold sharply to peak at £295 Limousin bull presented by J Ewing, £255 Limousin bull, £250 Limousin bull, £240 Limousin bull; H Quinn £290 Limousin bull, £280 Limousin bull; R Cooke £280 Montbeliarde bull; L Allen £270 Aberdeen Angus bull, £225 Aberdeen Angus bull; J and R McGahie £200 x 2 Fleckvieh bull.

Meanwhile heifer calves topped at £320 Simmental presented by R Totten; J Ewing £255 x Limousin heifers, £205 x 2 Limousin heifers; L Allen £240 Aberdeen Angus heifer; H Quinn £225 Limousin heifer, £220 Limousin heifer, £210 Limousin heifer; S McCaffrey £220 Limousin heifer and S Magennis £210 Limousin heifer.

WEANLINGS

Weanling trade remained strong to peak at £930 for a 420kg Limousin steer (221.00) presented by A Nevin, £910, 405kg Simmental (224.00), £810, 345kg Limousin (234.00), £800, 350kg Simmental (228.00); S McCrory £870, 355kg Charolais (246.00), £845, 330kg Charolais (255.00), £810, 305kg Charolais (265.00); B O’Donnell £840, 300kg Charolais (280.00), £610, 265kg Limousin (231.00); J Gervis £655, 280kg Charolais (232.00).

Weanling heifers sold to £900, 415kg Charolais (218.00) presented by M McNally, £795, 400kg Charolais (198.00), £770, 360kg Charolais (213.00), £720, 315kg Charolais (230.00), £700, 340kg Charolais (207.00); A Nevin £770, 365kg Charolais (210.00); J Gervis £735, 330kg Charolais (221.00), £720, 315kg Charolais (228.00), £665, 280kg Charolais (236.00) and W Lucas £530, 260kg Aberdeen Angus (203.00).