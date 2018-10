Armoy Mart: Steers sell to a top of £1,250

Another great turnout of 300 head of cattle last Monday night met with a fine trade for all sorts of stock.

Steers sold to a top of £1,250 and heifers to £1,120.

LEADING PRICES

STEERS

Ryan Doherty, Coleraine, Charolais, 600kgs, £1,235. Archie Graham, Bushmills, Aberdeen Angus, 570kgs, £1,160. R and M Duffin, Martinstown, Aberdeen Angus, 530kgs, £1,095, 550kgs, £1,090, 500kgs, £1,100. Loughguile farmer, Aberdeen Angus, 600kgs, £1,250, 600kgs, £1,160, 570kgs, £1,195, 580kgs, £1,175. Arthur Devlin, Ballycastle, Charolais, 400kgs, £880, 410kgs, £820, 400kgs, £800, 420kgs, £860, 390kgs, £820, 420kgs, £925, 380kgs, £790, 405kgs, £840. Pat McBride, Ballyvoy, Charolais, 430kgs, £860. Vincent Hughes, Martinstown, Aberdeen Angus, 480kgs, £930, 490kgs, £970, 550kgs, £1,085. David Morrison, Armoy, Aberdeen Angus, 560kgs, £1,090, 580kgs, £1,120, 620kgs, £1,210. John Todd, Ballycastle, Blonde d’Aquitaine, 600kgs, £1,100, 580kgs, £1,100. Ivan Mckay, Dervock, Aberdeen Angus, 410kgs, £875, 450kgs, £940, 460kgs, £960, 440kgs, £895, 450kgs, £930. Colin Cochrane, Limousin, 620kgs, £1,220, 520kgs, £1,000, 570kgs, £1,070, 600kgs, £1,090. Sarah Steele, Bushmills, Charolais, 700kgs, £1,290. Randalstown farmer, Simmental, 420kgs, £875, 450kgs, £930. William Knox, Armoy, Limousin, 340kgs, £735, 390kgs, £750.

HEIFERS

Ryan Doherty, Coleraine, Aberdeen Angus, 520kgs, £1,080, 510kgs, £1,065. Eugene Duncan, Ballyvoy, Limousin, 450kgs, £940, 470kgs, £1,000, 440kgs, £970, 450kgs, £930. Cahal McDonnell, Armoy, Belgian Blue, 600kgs, £1,100, 540kgs, £940. F McCaughan, Bushmills, Charolais, 380kgs, £820. Aidan Hamilton, Ballycastle, Limousin, 470kgs, £900, 410kgs, £780. Pat McBride, Ballyvoy, Charolais, 380kgs, £690. C Marron, Kilrea, Hereford, 570kgs, £1,095, 580kgs, £1,120, 560kgs, £1,060, 500kgs, £1,000. Noel McAuley, Ballycastle, Charolais, 350kgs, £730. Randalstown farmer, Simmental, 330kgs, £660, 540kgs, £1,045, 500kgs, £910.

Sale every Monday night at 6.30pm.

Auctioneers: Daniel McAlister and Son.