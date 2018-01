Armoy Mart: Steers sell to a top price of £1,350 for 620kgs

A cracking show of 208 head were offered for sale last Monday night and trade was sharp for all types of cattle.

Steers sold to a top of £1,350 for 620kgs, heifers sold to £1,265 for 580kgs and fat cows were a great trade topping at £1,230 for 720kgs Charolais cow.

STEERS

P J Dougan, Coleraine, Limousin, 620kgs, £1,350. Frank McCaughan, Bushmills, Limousin, 350kgs, £850, 400kgs, £900, 400kgs, £950. John Hanna, Ballybogey, Aberdeen Angus, 580kgs, £1,290, 585kgs, £1,185, 580kgs, £1,120, 600kgs, £1,200. Colm McErlain, Armoy, Aberdeen Angus, 580kgs, £1,175. John Crawford, Glarryford, Aberdeen Angus, 560kgs, £1,125, 605kgs, £1,195. Hill Smith, Armoy, Limousin, 505kgs, £1,100. William Knox, Armoy, Limousin, 400kgs, £900, 390kgs, £870, 400kgs, £955, 450kgs, £1,015, 540kgs, £1,040, 440kgs, £975, 400kgs, £870, 400kgs, £860. David Morrison, Armoy, Belgian Blue, 500kgs, £1,000, 605kgs, £1,190. Jas Andrews, Ballymena, Charolais, 580kgs, £1,095, 630kgs, £1,200. John Drummond, Bangor, Aberdeen Angus, 380kgs, £810, 380kgs, £800, 400kgs, £845. Chris Freeman, Bushmills, Simmental, 420kgs, £840, 400kgs, £800. F McCaughan, Bushmills, Charolais, 440kgs, £905, 390kgs, £810, 430kgs, £910. William McAllister, Kells, Aberdeen Angus, 340kgs, £695, 450kgs, £905, 330kgs, £725, 370kgs, £740, 320kgs, £665. John Hanna, Ballybogey, Aberdeen Angus, 480kgs, £990, 500kgs, £940. Moore Wallace, Cloughmills, Friesian, 730kgs, £1,110, 670kgs, £1,100. Donal McKay, Martinstown, Friesian, 610kgs, £1,080, 615kgs, £1,110, 615kgs, £1,110. Jas Farren, Dungiven, Limousin, 460kgs, £980, 390kgs, £830. Vincent McHenry, Ballycastle, Charolais, 200kgs, £500, 205kgs, £540. Jas McCaughan, Ballycastle, Friesian, 620kgs, £1,075.

HEIFERS

R Millen, Coleraine, Limousin, 580kgs, £1,265. Frank McCaughan, Bushmills, Charolais, 390kgs, £905, 360kgs, £770. Colm McCloskey, Dunloy, Limousin, 570kgs, £1,155, 480kgs, £900. David Morrison, Armoy, Belgian Blue, 600kgs, £1,165, 605kgs, £1,145. Sandra Henderson, Bushmills, Simmental, 470kgs, £955. W J Bartlett, Armoy, Charolais, 440kgs, £920, 470kgs, £940, 360kgs, £770. John Watt, Loughguile, Belgian Blue, 400kgs, £835. V McHenry, Ballycastle, Charolais, 220kgs, £600. Ray Taggart, Bushmills, Charolais, 200kgs, £540. William Knox, Armoy, Limousin, 450kgs, £980, 480kgs, £945, 500kgs, £1,055. S Henderson, Bushmills, Simmental, 500kgs, £945. W J Bartlett, Armoy, Charolais, 360kgs, £755, 380kgs, £770, 400kgs, £825.

FAT COWS (FANTASTIC TRADE)

Colm McErlain, Armoy, Charolais, 720kgs, £1,230. John McCambridge, Ballyvoy, Limousin, 615kgs, £1,000. W McKinley, Glenbush, Limousin, 780kgs, £1,100. Fred Tannahill, Coleraine, Limousin, 560kgs, £810. Colm McErlain, Armoy, 595kgs, £1,175. P Dougan, Coleraine, Limousin, 680kgs, £1,030, 600kgs, £750. Arthur Hanna, Armoy, Holsteins, 570kgs, £635, 650kgs, £660, 640kgs, £625. W McAuley, Cushendall, Simmental, 570kgs, £700. Archie Graham, Bushmills, Belgian Blue bull, 935kgs, £1,280. Robin McConaghie, Dervock, Holstein, 520kgs, £555.

