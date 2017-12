Armoy Mart: Steers selling to £1,270 and heifers to £1,130

The final cattle sale of 2017 saw 139 head on offer.

Steers sold to £1,270, heifers sold to £1,130, and fat cows sold to £930.

STEERS

Moore Wallace, Cloughmills, Aberdeen Angus, 700kgs, £1,270. S Robinson, Ballymoney, Friesian, 650kgs, £1,255. J E McCaughan, Armoy, Limousin, 580kgs, £1,170. B and R McCollum, Loughguile, Limousin, 600kgs, £1,120, 600kgs, £1,100. Moore Wallace, Cloughmills, Friesians, 690kgs, £1,130, 660kgs, £1,110, 670kgs, £1,065. Ballyclare farmer, Friesians, 650kgs, £1,035, 650kgs, £1,050, 600kgs, £965. Samuel McClure, Ballymoney, Hereford, 560kgs, £1,060, 580kgs, £1,145, 600kgs, £1,145, 610kgs, £1,135. Damian McCloskey, Loughguile, Friesian, 630kgs, £1,005, 605kgs, 3990, 600kgs, £900. Frank McCaughan, Bushmills, Limousin, 500kgs, £890. R Watson, Cloughmills, Charolais, 200kgs, £660, 280kgs, £650, 220kgs, £595.

HEIFERS

Colin Hamilton, Carnlough, Charolais, 560kgs, £1,130, 410kgs, £870. K Dobbin, Ballycastle, Limousin, 600kgs, £1,140. Frank McCaughan, Bushmills, Charolais, 380kgs, £750, 500kgs, £890, 510kgs, £890. P J Dougan, Coleraine, Limousin, 500kgs, £1,000, 505kgs, £945, 470kgs, £880. Robert Sloan, Kilrea, Charolais, 460kgs, £910, 480kgs, £940, 410kgs, £810, 490kgs, £900. Mick McKeown, Cushendall, Fleckvieh, 480kgs, £815. F McCaughan, Bushmills, Charolais, 405kgs, £760, 330kgs, £680, 400kgs, £740. R Watson, Cloughmills, Limousin, 280kgs, £580, 230kgs, £480.

FAT COWS

D McAuley, Cushendall, Charolais, 650kgs, £930. Colm McFaul, Bushmills, Aberdeen Angus, 580kgs, £740. R Sinclair, Bushmills, Simmental, 600kgs, £740. A Kane, Mosside, Holstein, 480kgs, £575, 440kgs, £490. S Hughes, Martinstown, Holstein, 490kgs, £535, 540kgs, £915, 580kgs, £905. P Linton, Kilrea, Friesian, 520kgs, £840, 550kgs, £965. Neil McClure, Ballymoney, Friesian, 560kgs, £980, 460kgs, £745, 500kgs, £885. George Glover, Moneymore, Friesian, 520kgs £840, 560kgs £855, 500kgs £790, 520kgs £845. Robert Anderson, Limousin, 280kgs, £635, 330kgs, £695. David King, Coleraine, Holstein, 580kgs, £885, 660kgs, £980, 600kgs, £850. V and C McCaughan, Ballycastle, Friesian, 450kgs, £790, 440kgs, £790, 480kgs, £740.

Auctioneers: Daniel McAlister and Son.