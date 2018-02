Beef bullocks sell to £1,351 for 620kg at Ballymena Mart

An entry of 360 beef cattle in Ballymena on Thursday resulted in a great trade.

Fat cows sold to 187p for a Blue 690kg at £1290, Friesian cows to 130p for 650kg at £845, beef heifers to 208p for a Charolais 610kg at £1,268, beef bullocks to 218p for an Aberdeen Angus 620kg at £1,351 and Friesian bullocks to 166p for 600kg at £996.

Beef cows sold to: Sandra Hunter, Bushmills Belgian Blue 690kg, £1,290 (187), M M and S McManus, Swatragh Limousin 810kg, £1,498 (185), Limousin 820kg, £1,459 (178), William Jones Snr, Templepatrick Limousin 670kg, £1,132 (169), Mrs A Henry, Antrim Limousin 660kg, £1,115 (169), Sam McNabney, Clough Limousin 550kg, £924 (168), Colm McErlain, Armoy Aberdeen Angus 900kg, £1,503 (167), A McNeilly, Muckamore Limousin 630kg, £1,045 (166), Limousin 830kg, £1,377 (166), Desmond McCollum, Loughgiel Aberdeen Angus 660kg, £1,075 (163), David J Jones, Belfast Limousin 690kg, £1,110 (161), H Nicholl, Randalstown Limousin 650kg, £1,040 (160), Colm McErlain, Armoy Simmental 640kg, £1,011 (158), John McAuley, Glenarm Belgian Blue 600kg, £948 (158), L Hamill, Templepatrick Aberdeen Angus 790kg, £1,248 (158), J Dunlop, Cairncastle Aberdeen Angus 810kg, £1,271 (157), Oliver Duffin, Cargan Hereford 710kg, £1,100 (155), A Smyth, Randalstown Limousin 770kg, £1,185 (154), John Gribben, Randalstown Limousin 500kg, £770 (154), James Newell, Ballymoney Limousin 670kg, £1,031 (154), Mrs A Henry, Antrim Charolais 670kg, £1,031 (154).

Friesian cows sold to: McGookin Farming, Ballyclare 650kg, £845 (130), C Crawford, Clough 680kg, £863 (127), Roger Lyttle, Larne 710kg, £901 (127), C Crawford 820kg, £1,033 (126), G A and I Sheppard, Ballyronan 820kg, £1,016 (124), B Gribben, Dunloy 750kg, £930 (124), Roger Lyttle, Larne 740kg, £910 (123), Mrs M Wilkin, Islandmagee 720kg, £878 (122), B Gribben, Dunloy 680kg, £829 (122), A and W McMaster, Broughshane 670kg, £804 (120), S J and R J McLean, Straid 630kg, £756 (120), R J Mawhinney, Castledawson 650kg, £773 (119), W Patterson, Ballyclare 750kg, £885 (118), J A Wilson, Doagh 640kg, £748 (117), D Morrison, Armoy 690kg, £793 (115), A and E Cochrane, Bushmills 660kg, £759 (115), D Morrison 630kg, £705 (112), S J and R J McLean, Straid 650kg, £721 (111), Dean McAllister, Armoy 670kg, £743 (111), R J Mawhinney, Castledawson 540kg, £594 (110), W Moore, Templepatrick 680kg, £748 (110).

Beef heifers sold to: J and J Rea, Kilwaughter Charolais 610kg, £1,268 (208), H O’Melvena, Broughshane Charolais 540kg, £1,112 (206), Robert McAllister, Cookstown Limousin 470kg, £949 (202), Dale Robinson, Glenarm Limousin 630kg, £1,260 (200), H O’Melvena, Broughshane Charolais 520kg, £1,040 (200), Charolais 580kg, £1,160 (200), P and S Kelly, Kells Belgian Blue 620kg, £1,227 (198), Robert McMullan, Ahoghill Shorthorn beef 470kg, £925 (197), Limousin 550kg, £1,078 (196), H O’Melvena, Broughshane Charolais 570kg, £1,117 (196), Simmental 540kg, £1,053 (195), Charolais 560kg, £1,080 (193), J and J Rea, Kilwaughter Charolais 610kg, £1,177 (193), A J Wilson, Ballymena Limousin 640kg, £1,216 (190), Robert McAllister, Cookstown Charolais 480kg, £912 (190), Limousin 490kg, £931 (190), H O’Melvena Simmental 580kg, £1,102 (190), Robert McMullan, Shorthorn beef 520kg, £977 (188), Reg T Abernethy, Dungannon Simmental 490kg, £921 (188), Robert McAllister, Limousin 450kg, £837 (186), Oliver Duffin, Cargan Hereford 540kg, £993 (184), A G Milliken, Dundrod Simmental 500kg, £910 (182), T Aiken, Coleraine Limousin 580kg, £1,055 (182).

Beef bulllocks sold to: F and R Auld, Newtownabbey Aberdeen Angus 620kg, £1,351 (218), Aberdeen Angus 610kg, £1,323 (217), John McKeague, Dunloy Blonde d'Aquitaine 560kg, £1,209 (216), F and R Auld, Aberdeen Angus 530kg, £1,134 (214), Kevin McErlain, Armoy Limousin 590kg, £1,250 (212), H O’Melvena, Broughshane Limousin 670kg, £1,420 (212), J White, Antrim Limousin 620kg, £1,308 (211), Kevin McErlain, Armoy Limousin 640kg, £1,344 (210), Limousin 620kg, £1,302 (210), O Shiels, Kilrea Parthenais 650kg, £1,365 (210), Colin Blair, Cookstown Limousin 530kg, £1,102 (208), Marie O’Kane, Upperlands Limousin 690kg, £1,435 (208), R J Anderson, Cullybackey Charolais 640kg, £1,331 (208), Marie O’Kane, Limousin 630kg, £1,304 (207), F and R Auld, Aberdeen Angus 600kg, £1,242 (207), John McKeague, Dunloy Blonde d'Aquitaine 560kg, £1,153 (206), Tom McKinstry, Ballyclare Charolais 660kg, £1,359 (206), Robert McAllister, Cookstown Limousin 450kg, £927 (206), Tom McKinstry, Charolais 580kg, £1,183 (204), Colin Blair, Cookstown Limousin 570kg, £1,162 (204), Marie O’Kane, Belgian Blue 630kg, £1,285 (204), Limousin 620kg, £1,258 (203), E Logan, Ahoghill Limousin 600kg, £1,212 (202), Samuel Dobbin, Ballycastle Charolais 700kg, £1,414 (202).

Friesian bullocks sold to: James Wallace, Dunloy 600kg, £996 (166), S Jamieson, Broughshane 810kg, £1,336 (165), Mrs N Jamison, Ballymena 670kg, £1,078 (161), S Jamieson 580kg, £928 (160), 610kg, £976 (160), 650kg, £1,040 (160), 630kg, £1,008 (160), 780kg, £1,248 (160), 660kg, £1,042 (158), Ms N Jamison 670kg, £1,045 (156), S Jamieson 640kg, £992 (155), 600kg, £930 (155), 560kg, £868 (155), 740kg, £1,110 (150), 530kg, £795 (150), 590kg, £885 (150), 730kg, £1,095 (150), T Christie, Armoy 600kg, £882 (147), G N Andrews, Newry 630kg, £919 (146), S Jamieson 600kg, £870 (145), R Kennedy, Ballyclare 550kg, £770 (140), W Kerr, Glarryford 620kg, £868 (140), S Jamieson 500kg, £675 (135).

Good quality stock continued strong demand to £1,880 for a calved heifer from David Wallace, Antrim.

Ruling prices: David Wallace, Antrim £1,880, J C Barkley, Ballymena £1,760, local farmer £1,700, £1,700, £1,700, J C Barkley £1,660, T J Gordon Ballyclare £1,580, Brian Paisley, Ballynure £1,530, Matthew Bruce, Bellaghy £1,520, David Wallace, Antrim £1,500, Andrew Mackey, Ballyclare £1,500, John Graham, Glenwherry £1,460, Bolton Brothers, Maghera £1,450, S Lyons, Coleraine £1,420.

39 lots in the suckler ring sold readily to £1,460 for an in calf heifer while a Limousin cow with bull calf was knocked down at £1,580.

Ruling prices: T Hamill, Broughshane Limousin £1,460, N Hamill, Aughafatten Limousin £1,380, T Hamill, Limousin £1,340, N Hamill, Limousin £1,320, Ian McCollum, Nutts Corner Simmental £1,250, N Hamill Limousin £1,240, D Thompson, Randalstown Aberdeen Angus £1,240, N Hamill Limousin £1,220, Limousin £1,180, Limousin £1,180, Limousin £1,160, Edward McKeever, Portglenone Blonde d'Aquitaine £1,140, N Hamill, Limousin £1,120, T Hamill, Limousin £1,120, Edward McKeever, Parthenais £1,110, T Hamill, Broughshane Limousin £1,100, D Thompson, Randalstown Aberdeen Angus £1,075, Edward McKeever, Simmental £1,060, Limousin £1,060, Hereford £1,060, Simmental £1,060, James Graham, Larne Simmental £1,060, Ian McCollum, Nutts Corner Simmental £1,040, N Hamill, Aughafatten Limousin £1,000.

235 lots in the calf ring sold well to £410 for a 12 week old Belgian Blue bull, while a month old Charolais bull realised £400.

Heifer calves to £380 for an Aberdeen Angus born this year.

Bull calves sold to: Ganaway Farms, Millisle Belgian Blue £410, T McKillop, Glenarm Charolais £400, Alastair McBurney, Clough Limousin £400, W Gillespie, Portglenone Charolais £400, Ganaway Farms, Millisle Fleckvieh £380, T J Johnston, Glenavy Limousin £380, T McKillop, Limousin £370, Richard Charles, Cookstown Belgian Blue £370, B Alexander, Ahoghill Belgian Blue £365, Ganaway Farms, Millisle Hereford £365, D Wharry, Glenarm Blonde d'Aquitaine £355, W Patterson, Ballyclare Simmental £350, D Wharry Blonde d'Aquitaine £345, Blonde d'Aquitaine £345, W S Kennedy, Ballyclare Aberdeen Angus £345, W Gillespie, Portglenone Aberdeen Angus £335, J V and R J Moore, Larne Belgian Blue £330, S McClenaghan, Antrim Limousin £325, N Alexander, Gracehill Limousin £325, O Magill, Crumlin Belgian Blue £325, R A S Barkley, Dunloy Aberdeen Angus £310, Richard Charles, Cookstown Belgian Blue £300, R A S Barkley Aberdeen Angus £295, Ganaway Farms, Shorthorn £295.

Heifer calves sold to: T Herbinson, Randalstown Aberdeen Angus £380, W Gillespie, Portglenone Belgian Blue £380, Charolais £350, Belgian Blue £350, Ganaway Farms, Millisle Hereford £345, T Herbinson, Randalstown Aberdeen Angus £345, T McKillop, Glenarm Limousin £340, W Gillespie, Charolais £340, T Herbinson, Charolais £320, Alastair McBurney, Clough Limousin £305, Ganaway Farms Belgian Blue £300, T J Johnston, Glenavy Limousin £300, James Graham, Raloo Simmental £295, Hamilton Alexander, Glenarm Limousin £290, James Graham, Simmental £290, S McClenaghan, Antrim Limousin £280, S Duggan, Knockloughrim Limousin £280, W Gillespie, Portglenone Belgian Blue £265, Ganaway Farms, Shorthorn £255, A Livingstone, Ballymena Charolais £255, N Allen, Shanksbridge Simmental £250, J and T A McKendry, Cullybackey British Blue £250.

Friesian bull calves sold to: R W Kane, Ballycastle £240, S Wilson, Ballymena £225, R W Kane (3) £185, B Alexander, Ahoghill £145, R W Kane (2) £140, W Irvine, Dundrod £140, W and F Hill, Randalstown £130.

360 weanlings in Ballymena met excellent demand selling to 283p per kg for a 290kg Charolais bullock at £820 while a 390kg Charolais made £1070 (274p), heifers to 279p for a 330kg Limousin at £920.

Bullocks 0-300kgs

Owen O’Kane, Carnlough Charolais 290kg, £820 (282), S Taylor, Ligoniel Charolais 270kg, £740 (274), James Wilson Jnr, Glenarm Blonde d'Aquitaine 290kg, £780 (269), S H Bellingham, Ballymoney Limousin 280kg, £750 (267), T McNabney, Broughshane Charolais 250kg, £645 (258), S and G Davidson, Broughshane Limoudin 290kg, £745 (256), T McNabney, Charolais 260kg, £660 (253), P and J O’Kane, Carnlough (2) Aberdeen Angus 290kg, £735 (253), J Walsh, Newtowncrommelin Limousin 280kg, £700 (250), Matt Gingles, Kilwaughter (2) Charolais 300kg, £750 (250), Martin McCann, Randalstown Limousin 300kg, £745 (248), P and J O’Kane, Carnlough Limousin 270kg, £670 (248), (2) Aberdeen Angus 290kg, £715 (246).

301-350kg

H V McCambridge, Carnlough Charolais 320kg, £890 (278), Charolais 330kg, £900 (272), Colin Harper, Crumlin Charolais 310kg, £845 (272), H V McCambridge, Charolais 320kg, £870 (271), Charolais 330kg, £890 (269), W Craig, Larne Limousin 320kg, £860 (268), Limousin 310kg, £830 (267), H V McCambridge Charolais 340kg, £910 (267), local farmer, Limousin 340kg, £895 (263), Matt Gingles, Kilwaughter Charolais 310kg, £810 (261), W Craig, Larne Limousin 330kg, £860 (260), Limousin 350kg, £900 (257), Limousin 310kg, £790 (254), John Kane, Cushendall Charolais 350kg, £890 (254), D and F Kinney, Cushendall Limousin 350kg, £875 (250), David Robinson, Crumlin Limousin 330kg, £825 (250).

351kg and over

H Crawford, Carnalbana Charolais 390kg, £1,070 (274), John Kane, Cushendall Charolais 360kg, £960 (266), H V McCambridge, Carnlough Charolais 360kg, £950 (263), Kenneth Bell, Broughshane Charolais 400kg, £1040 (260), J F P O’Loan, Martinstown Charolais 390kg, £990 (253), H V McCambridge, Limousin 380kg, £950 (250), Charolais 370kg, £920 (248), Charolais 390kg, £965 (247), Limousin 360kg, £890 (247), Kenneth Bell, Broughshane Limousin 370kg, £910 (246), Limousin 360kg, £885 (245), S Taylor, Ligoniel Charolais 370kg, £905 (244), D and F Kinney, Cushendall Limousin 370kg, £905 (244), J P F O’Loan, Martinstown Charolais 380kg, £925 (243), Kenneth Bell, Broughshane Charolais 400kg, £970 (242), H V McCambridge, Charolais 380kg, £920 (242).

Heifers 0-300kgs

B and A McCammon, Magheramourne Limousin 190kg, £500 (263), P and J O’Kane, Carnlough Charolais 260kg, £680 (261), S Taylor, Ligoniel Charolais 280kg, £730 (260), H V McCambridge, Carnlough (2) Charolais 300kg, £765 (255), T McNabney, Broughshane Charolais 220kg, £560 (254), D Thompson, Bushmills Blonde d'Aquitaine 280kg, £710 (253), P and J O’Kane, Carnlough Charolais 250kg, £630 (252), Martin McCann, Randalstown Limousin 300kg, £755 (251), T McNabney, Charolais 250kg, £620 (248), B and A McCammon, Limousin 250kg, £615 (246), W Dawson, Stoneyford Charolais 240kg, £590 (245), S Dawson, Lisburn Charolais 220kg, £540 (245), B and A McCammon, Magheramourne Limousin 250kg, £610 (244), P and J O’Kane, Carnlough Charolais 250kg, £605 (242), local farmer, Limousin 290kg, £700 (241).

301-350kg

Martin McCann, Randalstown Limousin 330kg, £920 (278), John Kane, Cushendall Charolais 350kg, £915 (261), local farmer, Limousin 330kg, £830 (251), C Kennedy, Ballyclare Charolais 310kg, £775 (250), R J McNeill, Glenarm Belgian Blue 350kg, £870 (248), H V McCambridge, Charolais 330kg, £820 (248), H Crawford, Carnalbana Charolais 340kg, £840 (247), C Kennedy, Ballyclare Charolais 320kg, £790 (246), R McIlvar, Garvagh Limousin 330kg, £805 (243), D Thompson, Bushmills Limousin 330kg, £790 (239), S Taylor, Ligoniel Charolais 310kg, £740 (238), P and J O’Kane, Carnlough Charolais 340kg, £780 (229), M and A Millar, Rasharkin Limousin 330kg, £750 (227), Limousin 310kg, £700 (225), David Robinson, Crumlin Limousin 310kg, £695 (224), Martin McCann, Randalstown Limousin 310kg, £685 (221).

351kg and over

W J McClintock, Broughshane Limousin 360kg, £850 (236), Limousin 370kg, £870 (235), John Kane, Cushendall Charolais 410kg, £960 (234), David Robinson, Crumlin Limousin 360kg, £830 (230), R J McNeill, Glenarm Belgian Blue 360kg, £820 (227), W J McClintock, Limousin 360kg, £810 (225), C Kennedy, Ballyclare (2) Charolais 360kg, £810 (225), J P F O’Loan, Martinstown Charolais 440kg, £980 (222), C Kennedy, Charolais 360kg, £790 (219), J P F O’Loan, Charolais 460kg, £1,005 (218), Kenneth Bell, Charolais 430kg, £930 (216).

An entry of 350 sheep in Ballymena on Monday evening sold to a steady trade.

Breeders sold to £120, store lambs to £68, ewes with lambs at foot to £162 and pet lambs to £38.

Ewes and lambs sold to: W Campbell, Carnlough 1 Suffolk ewe and 2 lambs £162, T Smith, Kilrea 2 Texel ewes and 4 lambs £155, 2 Jacob ewes and 4 lambs £155, P McKeown, Martinstown 1 Dorset ewe and 2 lambs £125, 1 Suffolk ewe and 1 lamb £122, William Rea, Crumlin 2 Suffolk ewes and 3 lambs £120, Holly Huston, Ballymoney 2 Dorset ewes and 2 lambs £118, William Rea, 1 Suffolk ewe and 1 lamb £115, 2 Texel ewes and 2 lambs £115, T Smith 1 Jacob ewe 7 and 2 lambs £112, William Rea 1 Suffolk ewe and 1 lamb £105.

In lamb ewes sold to: I Dunlop, Cairncastle 10 Suffolk in lamb £120, 10 Suffolk in lamb £110, 7 Suffolk in lamb £98, A Lynn, Ballycastle 8 cross bred in lamb £88, 9 cross bred in lamb £76, M Park, Ballymena 4 Dorset in lamb £74, A Lynn 7 cross bred in lamb £70.

Store lambs sold to: Holly Huston, Ballymoney 1 Dorset £68, R Park, Ballyclare 34 Eas £65.50, P Kelly, Ballycastle 21 Suffolk £63, 11 Texel £59, R Park 33 Eas £58, Brian McKeown, Randalstown 4 Suffolk £56, J and F McNeice, Ballymoney 1 Dorset £54, I Montgomery 2 Texel £54, D and F Kinney, Cushendall 4 Blackface £50, Holly Huston 5 Dorset £50.

An entry of 200 store cattle in Ballymena resulted in a sharp trade.

Bullocks sold to £680 over for a Limousin 680kg at £1,360 and £515 over for a Limousin 350kg at £865. Heifers sold to £640 over for a Limousin 540kg at £1,180 and to £535 over for a Parthenais 440kg at £975.

Heifers sold to: J McKeever, Ahoghill Parthenais 440kg, £975 (221), Miss J Gilliland, Muckamore Limousin 430kg, £950 (220), J and S Bailey, Ballycastle Limousin 540kg, £1,180 (218), Miss J Gilliland, Limousin 430kg, £935 (217), Thomas H O’Kane, Newtowncrommelin Charolais 500kg, £1,080 (216), Miss J Gilliland, Limousin 450kg, £955 (212), Thomas O’Kane, Charolais 450kg, £950 (211), C Christie, Cloughmills Aberdeen Angus 460kg, £970 (210), Stephen McAuley, Ballymoney Charolais 530kg, £1,115 (210), Thomas Corken, Larne Limousin 400kg £840, (210), J McKeever, Ahoghill Parthenais 440kg, £920 (209), Parthenais 460kg, £960 (208), Logan Anderson, Kilwaughter Charolais 540kg, £1,115 (206), Andy Spence, Nutts Corner Aberdeen Angus 400kg, £825 (206), R Fulton, Randalstown Limousin 510kg, £1,050 (205), C McCroary, Broughshane Aberdeen Angus 570kg, £1,170 (205).

Bullocks sold to: Local farmer Limousin 350kg, £865 (247), J H Steele, Glarryford Charolais 270kg, £655 (242), Charolais 320kg, £775 (242), Charolais 460kg, £1,050 (228), Miss J Gilliland, Muckamore Limousin 460kg, £1,045 (227), David Carlisle, Templepatrick Limousin 420kg, £950 (226), Charolais 440kg, £995 (226), G and A McBurney, Ballyclare Limousin 430kg, £970 (225), H M Dobbin, Aughafatten Simmental 380kg, £845 (222), Thomas Corken, Larne Limousin 450kg, £990 (220), J H Steele, Parthenais 480kg, £1,050 (218), Charolais 440kg, £955 (217), Miss J Gilliland, Limousin 470kg, £1,020 (217), J H Steele, Charolais 330kg, £715 (216), Mrs J Hutchinson, Ballyclare Charolais 500kg, £1,075 (215), Thomas Corken, Limousin 500kg, £1,075 (215).

An entry of 1822 sheep in Ballymena resulted in a great trade.

Fat hoggets sold to 407p for a pen of 65 Texels 23kg at £93.80 and to a top per head of £100 for Texels 29kg.

Fat ewes sold to £104.

Fat hoggets (1,506)

Top prices per kg: Local farmer 65 Texel 23kg, £93.80 (407), W J Cubitt, Rasharkin 6 Texel 21kg, £84 (400), A and W Gregg, Cloughmills 1 Texel 24kg, £95 (395), J McFetridge, Glenarm 16 Dorset 24.5kg, £95.80 (391), A Dobbs, Carrickfergus 32 Texel 24kg, £93.50 (389), J Thompson, Kells 7 Texel 24kg, £93 (387), M Ellis, Ballymena 5 Texel 24kg, £92 (383), S Caldwell, Portglenone 5 Suffolk 24kg, £91.80 (382), A Hillian, Broughshane 33 Texel 24.5kg, £93.50 (381), I Montgomery, Glenwherry 40 Texel 23.5kg, £89.20 (379), J W Bristow, Portglenone 13 Texel 24kg, £91 (379), Wilson McMaster, Broughshane 16 Suffolk 23kg, £87 (378), Tom Gibson, Stewartstown 40 Texel 25kg, £94.50 (378), H V McCambridge, Carnlough 50 Suffolk 25kg, £94.50 (378), Antrim Estates, Glenarm 12 Suffolk 25kg, £94.50 (378), Antrim Estates, Glenarm 12 Suffolk 25kg, £94.50 (378), S Wilson, Ballymena 14 Texel 21kg, £79.20 (377), P Anderson, Portstewart 2 Dorset 21.5kg, £81 (376), Amy McConnell, Templepatrick 10 Dorset 25.5kg, £96 (376), Frank O’Hara, Ballymena 26 Suffolk 23kg, £86.50 (376), Ranaghan Poultry, Randalstown 10 Charollais 25kg, £93.80 (375), J French, Randalstown 2 Charollais 25kg, £93.80 (375), Robert McBride 20 Suffolk 24kg, £90 (375), Timothy Wray, Carnlough 1 Dorset 24kg, £90 (375), S Caldwell, Portglenone 2 Suffolk 24.5kg, £91.80 (374), David White, Broughshane 2 Suffolk 23.5kg, £88 (374).

Top prices per head: D S and D McKay, Rathkenny 2 Texel 29kg, £100, Amy McConnell, Templepatrick 1 Dorset 34kg, £97, 10 Dorset 25.5kg, £96, J McFetridge, Glenarm 16 Dorset 24.5kg, £95.80, A Dobbs, Carrick 6 Texel 27kg, £95.50, M Moffett, Broughshane 27 Texel 25.5kg, £95.20, Stephen Hall, Monkstown 34 Suffolk 28.5kg, £95.20, David Boyd, Newtownabbey 74 Texel 26.5kg, £95, M Elliott, Armoy 2 Suffolk 29.5kg, £95, A and W Gregg, Cloughmills 1 Texel 24kg, £95, F McNeilly, Glarryford 15 Texel 25.5kg, £94.50, Joel Lamont, Kells 14 Suffolk 26.5kg, £94.80, Tom Gibson, Stewartstown 40 Texel 25kg, £94.50, H V McCambridge, Carnlough 50 Suffolk 25kg, £94.50, Antrim Estates, Glenarm 12 Suffolk 25kg, £94.50, Stephen Hall, Monkstown 40 Texel 25.5kg, £94, A Coulter, Doagh 1 Texel 33kg, £94, Ranaghan Poultry 10 Charollais 25kg, £93.80, J French, Randalstown 2 Charollais 25kg, £93.80, local farmer 65 Texel 23kg, £93.80, A Hillian, Broughshane 33 Texel 24.5kg, £93.50, A Dobbs, Carrick 32 Texel 24kg, £93.50, K McAuley, Broughshane 10 Texel 25kg, £93, Patrick McKay, Martinstown 2 Texel 27kg, £93, J Thompson, Kells 7 Texel 24kg, £93.

Fat ewes (316)

First quality

Suffolk - £80-£104

Texel - £80-£100

Cross bred - £60-£80

Blackface - £35-£60