Beef cows sell £1,287 for Belgian Blue at Ballymena Mart

An entry of 260 beef cattle in Ballymena resulted in a great trade.

Beef cows to 222p for a Belgian Blue 580kg at £1,287, Friesian cows to 139p for 640p at £889.

Beef heifers to 219p for 530kg at £1,160, beef bullocks to 216p for a Limousin 560kg at £1,209, Friesian bullocks to 166p for 560kg at £929.

Beef cows sold to: R Simpson, Broughshane Belgian Blue 580kg, £1,287 (222), H McCracken, Ballywalter Limousin 770kg, £1,493 (194), J Hayes, Rasharkin Blonde d’Aquitaine 700kg, £1,344 (192), H McCracken, Ballywalter Limousin 690kg, £1,324 (192), William Archbold, Newtownabbey Blonde d’Aquitaine 740kg, £1,369 (185), Patrick McCann, Portglenone Limousin 550kg, £1,012 (184), Wilbert Mills, Glenarm Limousin 490kg, £877 (179), W R Semple, Magheramourne Shorthorn 800kg, £1,432 (179), C and I Dunlop, Cairncastle Charolais 750kg, £1,335 (178), Mrs S Gowdy, Carrickfergus Limousin 520kg, £899 (173), W R Semple, Simmental 670kg, £1,159 (173), R Barkley, Kells Limousin 940kg, £1,598 (170), D Patterson, Crumlin Charolais 890kg, £1,504 (169), R Millar, Gleno Saler 810kg, £1,368 (169), N W McConkey, Parkgate Charolais 660kg, £1,089 (165) and A McCann, Toomebridge Limousin 710kg, £1,164 (164).

Friesian cows sold to: McGookin Farming, Ballyclare 640kg, £889 (139), J V Ramsey, Coleraine 740kg, £991 (134), 560kg, £744 (133), D McMullan, Rasharkin 700kg, £896 (128), Stephen Stewart, Newtownabbey 790kg, £1,003 (127), J V Ramsey, 710kg, £901 (127), Sam Agnew, Ballyclare 600kg, £756 (126), P McGowan, Toomebridge 660kg, £825 (125), Stephen Stewart, Newtownabbey 820kg, £1,025 (125), J V Ramsey 580kg, £725 (125), Sam Agnew, Ballyclare 720kg, £900 (125), P McGowan, Toomebridge 680kg, £843 (124), Stephen Stewart 660kg, £811 (123), W G Johnston, Ligoniel 660kg, £792 (120), Hubert Stewart 550kg, £660 (120) and David Steele, Glenavy 610kg, £732 (120).

Beef heifers sold to: Patrick Logan, Ahoghill Charolais 530kg, £1,160 (219), Rainey Brothers, Ballygally Limousin 570kg, £1,214 (213), J Hamilton, Glarryford Aberdeen Angus 600kg, £1,272 (212), Rainey Brothers, Ballygally Limousin 620kg, £1,302 (210), H McCracken, Ballywalter Limousin 700kg, £1,456 (208), R McIntyre, Glarryford Charolais 590kg, £1,174 (199), J Hamilton Aberdeen Angus 570kg, £1,128 (198), Rainey Brothers, Limousin 560kg, £1,097 (196), J Hayes, Rasharkin Blonde d’Aquitaine 640kg, £1,241 (194) and W and G Hanna, Ballymoney Limousin 460kg, £874 (190).

Beef bullocks sold to: J F Savage and Partners, Ballywalter Limousin 560kg, £1,209 (216), J Hamilton, Glarryford Aberdeen Angus 610kg, £1,311 (215), JF Savage and Partners, Limousin 530kg, £1,139 (215), Limousin 680kg, £1,441 (212), Limousin 590kg, £1,250 (212), Limousin 630kg, £1,335 (212), Limousin 680kg £1,441 (212), Limousin 740kg, £1,568 (212), J A Campbell, Randalstown Blonde d’Aquitaine 710kg, £1,491 (210), Thornton Farm, Lisburn Charolais 650kg, £1,365 (210), J F Savage and Partners, Limousin 620kg, £1,295 (209), Charolais 600kg, £1,248 (208), J A Campbell, Randalstown Belgian Blue 690kg, £1,421 (206), J F Savage and Partners, Limousin 670kg, £1,380 (206), Limousin 580kg, £1,194 (206), Thornton Farm, Limousin 660kg, £1,339 (203).

Friesian bulls sold to: R Kennedy, Ballyclare 560kg, £929 (166), 560kg, £806 (144), 560kg, £806 (144) and David Steele, Glenavy 860kg, £1,204 (140).

42 dairy cows and heifers sold well to a top of £1,900 for a calved heifer from W J McBride, Magherafelt, calved cows to £1,860.

Ruling prices: W J McBride, Magherafelt £1,900, R H and H A Shanks, Dunadry £1,860, Adams Farm, Cloughmills £1,550, R H and H A Shanks £1,500, W J McBride, Magherafelt £1,450, Adams Farm £1,450, M and S Connolly, Loughgiel £1,420, Howard McNabney, Clough £1,420, Trevor Brown, Crumlin £1,400, J B McLean, Bushmills £1,280, W J McBride, Magherafelt £1,280, D Livingstone, Randalstown £1,260, Adams Farm £1,240 and W J McBride, Magherafelt £1,220.

In the suckler ring, top price of £1,700 went to T and A Moore, Portglenone for a young Limousin bull, cows with calves to £1,550.

Ruling prices: Matthew Magill, Glenarm Limousin cow and heifer calf £1,550, L Scullion, Bellaghy Limousin cow and bull calf £1,500, Alastair Ward, Dromore Belgian Blue cow and bull calf £1,470, S Kernohan, Ballymena Charolais heifer and bull calf £1,450, Patrick Logan, Ahoghill Limousin cow and bull calf £1,450, Drumahilla FFarms, Newtownards Belgian Blue cow and bull calf £1,400, Alastair Ward, Dromore Belgian Blue cow and bull calf £1,400, S Hyndman, Maghera Limousin cow and heifer calf £1,280, Shorthorn beef cow and heifer calf £1,260, I McCaughan, Bushmills Charolais cow and heifer calf £1,250, S Kernohan, Ballymena Charolais cow and bull calf £1,240, Thomas Finlay, Larne Limousin cow and heifer calf £1,210 and I McCaughan, Bushmills Simmental cow and bull calf.

Almost 300 lots in the calf ring sold to £530 for a three month old Simmental bull, young bull calves to £390 for a one month old Limousin.

Heifer calves to £360 for a three week old Limousin.

Beef bred bull calves sold to: Leslie Wilson, Doagh Simmental £530, Simmental £520, Simmental £510, Michael McAuley, Newtowncrommelin Limousin £465, Ian Paisley, Magheramourne Belgian Blue £440, Leslie Wilson, Simmental £440, Ian Paisley, Aberdeen Angus £410, R A S Barkley, Dunloy Aberdeen Angus £410, W S Kennedy, Ballyclare Aberdeen Angus £400, H Mulvenna, Glenarm Limousin £390, B Megahey, Belfast Charolais £380, S J Kerr, Comber Belgian Blue £370, Patrick Logan, Ahoghill Limousin £360, Ian Paisley, Magheramourne Belgian Blue £360, Nigel Jordan, Knockdoo Charolais £360, R H and H A Shanks, Dunadry (2) Belgian Blue £350, J and J Huey, Armoy Limousin £350, B Megahey, Belfast Limousin £350, Stephen McCammond, Randalstown Simmental £350, R Simpson, Ballymena Belgian Blue £350, Stephen McCammond, Simmental £340, Brian J McAlister, Mosside Fleckvieh £335, O Magill, Crumlin Belgian Blue £330.

Heifer calves sold to: J and J Huey, Armoy Limousin £360, Ian Paisley, Magheramourne Belgian Blue £355, Leslie Wilson, Doagh Simmental £350, Owen O’Kane, Carnlough Limousin £345, Nigel Jordan, Knockdoo Charolais £345, R H and H A Shanks, Dunadry Belgian Blue £340, G Porter, Nutts Corner Belgian Blue £340, R H and H A Shanks, Belgian Blue £335, Belgian Blue £330, Nigel Jordan, Charolais £320, Brian J McAlister, Fleckvieh £310, Harold Johnston, Ahoghill Belgian Blue £305, Nigel Jordan, Charolais £300, David Harkness, Ballymena Belgian Blue £290, R H and H A Shanks (2) £275, Harold Johnston, Ahoghill (2) Belgian Blue £270, A P Redmond, Portavogie Belgian Blue £265, J and J Huey, Armoy Limousin £260, J and B McCracken, Newtownards Belgian Blue £260, R H and H A Shanks, Belgian Blue £255, Limousin £255 and James White, Comber Belgian Blue £255.

Friesian bull calves sold to: J Small, Randalstown £220, R A S Barkley, Dunloy £200, R H and H A Shanks, Dunadry £155, David Harkness, Ballymena (3) £145, R F Saunderson, Glenwherry (2) £130, J and G Hamilton, Broughshane £130, O Magill, Crumlin £100 and Arthur Gibson, Glenarm £95.

Another great entry of 500 weanlings in Ballymena resulted in a super trade.

Bullocks sold to £645 over for a Limousin 360kg at £1,005 offered by W Reid, Aughafatten.

Heifers sold to £620 over for a Limousin 440kg at £1,060 presented by J Beggs, Whitehead.

Heifers 0-300kgs

A McErlean, Portglenone Limousin 290kg, £870 (300), Brian Orr, Ballynure Limousin 220kg, £585 (265), Mrs S Gowdy, Carrickfergus Charolais 230kg, £600 (260), Brian Orr, Charolais 230kg, £590 (256), Patrick McCann, Portglenone Limousin 290kg, £735 (253), Brendan McCann, Portglenone Limousin 290kg, £735 (253), Brian Orr, Charolais 230kg, £580 (252), N W McConkey, Parkgate Limousin 280kg, £695 (248), Brian Orr, Charolais 260kg, £630 (242), Mrs D Kennedy, Ballymena Limousin 300kg, £720 (240), W D Marshall, Clough (3) Limousin 250kg, £595 (238), local farmer, Limousin 270kg, £640 (237), G McKeown, Aughafatten Charolais 220kg, £520 (236), S O’Rawe, Ballycastle Limousin 290kg, £685 (236).

301-350kgs

A McErlean, Portglenone Charolais 310kg, £845 (272), Matt Gingles, Kilwaughter Charolais 330kg, £860 (260), John Beggs, Whitehead Limousin 350kg, £860 (245), Paul Whyte, Maghera Limousin 340kg, £780 (229), Paul Kennedy, Ballymena Limousin 340kg, £775 (270), S Taylor, Ligoniel Charolais 340kg, £760 (223), Brendan McCann, Portglenone Charolais 320kg, £710 (221), Mrs M E Johnston, Glenavy Limousin 320kg, £710 (221), Robert McKeown, Broughshane Aubrac 350kg, £770 (220), T Knox, Ballynure Charolais 340kg, £745 (219), N W McConkey, Parkgate Limousin 320kg, £700 (218), Limousin 330kg, £720 (218), Mrs S Gowdy, Carrickfergus Limousin 320kg, £685 (214), Brian Taylor, Ligoniel Simmental 320kg, £680 (212) and Burns McLean, Armoy (2) Limousin 320kg, £680 (212).

351kg and over

John Beggs, Whitehead Limousin 440kg, £1,060 (240), I Beggs, Whitehead Limousin 370kg, £880 (237), Limousin 400kg, £950 (237), J McLeister, Portglenone Charolais 370kg, £875 (236), Paul Whyte, Maghera Limousin 370kg, £870 (235), N W McConkey, Parkgate Limousin 360kg, £840 (233), S Taylor, Ligoniel (2) Charolais 360kg, £830 (230), local farmer, Limousn 390kg, £880 (225), Limousin 400kg, £900 (225), I Beggs, Whitehead Limousin 400kg, £900 (225), Brian Taylor, Ligoniel Charolais 360kg, £810 (225), R McCaughan, Ballycastle Limousin 370kg, £825 (223), John Moore, Glenwherry, Charolais 370kg, £800 (216), Richard Chambers, Ballycastle Limousin 400kg, £840 (210)and J McLeister, Portglenone Charolais 380kg, £790 (207).

Heifers 0-300kgs

Mrs S Gowdy, Carrickfergus Charolais 220kg, £725 (329), Brian Orr, Ballynure Charolais 220kg, £725 (329), W D Marshall, (3) Charolais 200kg, £580 (290), W and M Orr, Ballycastle Charolais 300kg, £855 (285), Brian Orr Limousin 260kg, £730 (280), D McAuley, Ballyclare (3) Charolais 260kg, £710 (273), Brian Orr, Charolais 250kg, £675 (270), Simon Moore, Aldergrove, (2) Limousin 280kg, £780 (269), W McCord, Cullybackey, (2) A 270kg, £725 (268) and W and M Orr, Ballycastle Limousin 300kg, £800 (266).

301-350kgs

A McErlean, Portglenone Charolais 330kg, £895 (271), T Knox, Ballynure Charolais 310kg, £840 (271), Gareth Cummings, Ballyclare Charolais 320kg, £860 (268), G McKeown, Aughfatten Charolais 320kg, £855 (267), W and M Orr, Ballycastle Charolais 320kg, £855 (267), A McErlean, Portglenone Charolais 320kg, £850 (265), Brendan McCann, Portglenone Limousin 330kg, £875 (265), Patrick McCann, Limousin 330kg, £875 (265), W and M Orr, Ballycastle Charolais 310kg, £820 (264), W J and R J Cuthbert, Ballycarry Blonde d’Aquitaine 310kg, £815 (262), Blonde d’Aquitaine 310kg, £815 (262), Simon Moore, Aldergrove, (2) Limousin 320kg, £840 (262), (2) Limousin 340kg, £890 (261) and H Marquess, Muckamore Charolais 340kg, £870 (255).

351kg and over

Wilbert Reid, Aughfatten Limousin 360kg, £1,005 (279), Limousin 360kg, £950 (263), A McErlean, Portglenone Charolais 360kg, £945 (262), Wilbert Reid Limousin 410kg, £1,050 (256), A J Wilson, Ballymena Charolais 360kg, £880 (244), Charolais 370kg, £900 (243), John Moore, Glenwherry Charolais 400kg, £965 (241), Paul Whyte, Maghera Limousin 400kg, £960 (240), W J and R J Cuthbert, Ballycarry (6) Blonde d’Aquitaine 360kg, £860 (238), Samuel Patton, Ballyclare Charolais 360kg, £850 (236) and T Stewart, Cairncastle Blonde d’Aquitaine 400kg, £940 (235).

Another good entry of sheep on Monday evening resulted in a steady trade.

Ewes and lambs sold to £220, leading prices as follows: D Bill, Templepatrick 3 Texel ewes and 6 lambs £220, Kim Steele Nicholson, Antrim 2 Suffolk ewes and 2 lambs £200, N and P Park, Antrim 12 Texel ewes and 20 lambs £198, R J Lyle, Larne 1 crossbred ewe and 2 lambs £190, Kim Steele Nicholson 2 Suffolk ewes and 4 lambs £188, I Montgomery, Glenwherry 5 crossbred ewes and 5 lambs £185, D Devlin, Randalstown 1 Suffolk ewe and 2 lambs £180, R J Lyle, 3 crossbred ewes and 6 lambs £180, 1 crossbred ewe and 1 lamb £180, Simon Loughery, Limavady 6 Suffolk ewes and 6 lambs £178, I Montgomery 4 crossbred ewes and 4 lambs £176, P and T Butler, Cargan 1 Tex ewe and 2 lambs £175, D Bell, Antrim 5 Charollais ewes and 10 lambs £171, I Montgomery 4 Suffolk ewes and 4 lambs £170, Kim Steele Nicholson 4 Suffolk ewes and 4 lambs £168 and T A Smyth, Randalstown 1 crossbred ewe and 2 lambs £168.

An entry of 210 store cattle on Tuesday resulted in a super trade.

Bullocks sold to £745 over for a Charolais 580kg at £1,325 offered by J McLeister, Portglenone.

Heifers sold to £590 over for a Charolais 510kg at £1,100 from John McCabe, Nutts Corner.

Bulls/bullocks 0-500kgs

N Scullin, Portglenone Charolais 230kg, £580 (252), J Kissack, Ballymena Aberdeen Angus 400kg, £975 (243), Robert Milne, Bellaghy Limousin 450kg, £1,095 (243), A Thompson, Straid Aberdeen Angus 500kg, £1,210 (242), N Scullin Charolais 270kg, £650 (240), Hugh Doherty, Randalstown Belgian Blue 370kg, £890 (240), N Scullin, Belgian Blue 230kg, £540 (234), D Knox, Coleraine Limousin 410kg, £945 (203), A Thompson, Straid Limousin 480kg, £1,105 (230), Aberdeen Angus 450kg, £1,030 (228), J Kissack, Aberdeen Angus 360kg, £820 (227), Edward Kennedy, Ballyclare Limousin 440kg, £990 (2250, John McCabe, Nutts Corner, Charolais 490kg, £1,100 (224), Robert Milne, Bellaghy Charolais 430kg, £950 (220), Edward Kennedy, Ballyclare Limousin 300kg, £650 (216) and A and P Hamilton, Ahoghill Simmental 500kg, £1,080 (216).

501kg and over

A Thompson, Straid Aberdeen Angus 530kg, £1,220 (220), J McLeister, Portglenone Charolais 580kg, £1,325 (228), G McMaster, Broughshane Charolais 570kg, £1,300 (228), Hugh Doherty, Randalstown Belgian Blue 510kg, £1,155 (226), George Kernohan, Randalstown Limousin 560kg, £1,265 (225), A McDonald, Portglenone Charolais 600kg, £1,345 (224), G McMaster, Charolais 590kg, £1,320 (223), Alex McDonald, Charolais 570kg, £1,275 (223), J McLeister, Limousin 520kg, £1,160 (223), A Thompson, Limousin 520kg, £1,155 (222), G McMaster, Charolais 600kg, £1,330 (221), John McCabe, Nutts Corner Charolais 520kg, £1,150 (221) and George Kernohan, Randalstown Limousin 530kg, £1,170 (220).

Heifers 0-500kgs

J McComb, Aldergrove Limousin 410kg, £935 (228), Robert Robinson, Broughshane Limousin 450kg, £1,010 (224), J McComb, Limousin 380kg, £850 (223), S Crawford, Randalstown Aberdeen Angus 480kg, £1,070 (222), Felix McKendry, Broughshane Charolais 430kg, £940 (218), Limousin 390kg, £850 (218), John McCabe, Nutts Corner Charolais 500kg, £1,090 (218), T Hamill, Broughshane Limousin 430kg, £935 (217), D Knox, Coleraine Limousin 450kg, £975 (216), John McCabe, Charolais 500kg, £1,080 (216), Charolais 460kg, £990 (215) and N Hamill, Aughafatten Limousin 430kg, £925 (215), Limousin 450kg, £965 (214).

501kg and over

John McCabe, Nutts Corner Charolais 510kg, £1,100 (215), Robert Milne, Bellaghy Simmental 510kg, £1,045 (204), John McCabe, Charolais 530kg, £1,050 (198), Robert Milne, Limousin 520kg, £995 (191) and J Surgenor, Dervock, Limousin 540kg, £990 (183), Belgian Blue 540kg, £970 (179).

An entry of 867 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a steady trade.

Fat lambs sold to 566p for a pen of 9 Texels 21kg at £119 from John McNeill, Coleraine.

Fat hoggets sold to 479p for 11 crossbred 24kg at £115, fat ewes sold to £118.

Fat lambs (318)

J McNeill, Coleraine 9 Texel 21kg, £119 (566), I Barkley, Dunloy 3 Texel 22kg, £122 (554), I Morrison, Dunloy 8 Texel 21.5kg, £119 (553), Samuel McClure, Ballymoney 12 Suffolk 22kg, £121 (550), N McClure, Ballymoney 1 Suffolk 22kg, £121 (550), William Nutt, Bushmills 8 Texel 21kg, £115 (547), Luke Finlay, Broughshane 2 Texel 21kg, £115 (547), William McCroary, Broughshane 10 Dorset 22.5kg, £123 (546), J Murray, Ballymoney 16 Texel 22.5kg, £123 (546), L Park, Ballynure 10 Charollais 21.5kg, £117.50 (546), Mrs E J Hall, Ballygally 4 Suffolk 22kg, £120 (545), T Jackson, Broughshane 19 Texel 22kg, £120 (545), local farmer 7 crossbred 23kg, £125 (543), Graeme Martin, Broughshane 4 Texel 24kg, £130 (541), Hamilton Alexander, Glenarm 8 Charolais 20.5kg, £110.50 (539), F McNeilly 5 Texel 22.5kg, £121 (537), N and P Park, Antrim 25 Charollais 22.5kg, £121 (537), David Wilson, Carrickfergus 15 Charollais 20kg, £107.50 (537), W Marshall, Portglenone 2 Suffolk 22.5kg, £120 (533), Raymond Andrews, Kells 6 Dorset 21kg, £112 (533) and Ian Dodds, Glenwherry 23 Dorset 23.5kg, £125 (531).

Fat hoggets (207)

Local farmer 11 crossbred 24kg, £115 (479), Noel Collins, Aghadowey 22 Texel 22.5kg, £100 (444), Gerard McCormick, Ballymena 1 Texel 25kg, £110 (440), B Jamison, Armoy 23 Texel 20kg, £84 (420), Graeme Martin, Broughshane 1 Texel 29kg, £118 (406), A Boyd, Cloughmills 18 crossbred 26.5kg, £106.50 (401), 2 crossbred 26.5kg, £106.50 (401), 17 crossbred 25.5kg, £102 (400), 14 crossbred 26kg, £104 (400), S Currie, Larne 9 Texel 22kg, £86.50 (393), Matt Gingles, Kilwaughter 6 crossbred 20.5kg, £80 (390), A Boyd 19 crossbred 27kg, £105 (388).

Fat ewes (342)

First quality

Suffolk - £80-£110

Texel - £80-£118

Crossbred - £70-£88

Blackface - £50-£68